The Continental: il teaser ufficiale della serie spin-off di John Wick

Il teaser ufficiale della serie spin-off The Continental, rileva le prime spettacolari immagini del progetto. Tratta dalla saga cinematografica di John Wick; prossimamente disponibile su Prime Video

Diffuso online il primo teaser ufficiale della serie spin-off The Continental. Ambientata nel panorama di John-Wick, sarà distribuita dalla piattaforma Prime Video. Un concentrato vivente di sparatorie, scontri e aggressioni di ogni tipo; pronto a scortare gli audaci spettatori nel luogo dove tutto sembra concesso: il luogo di rifugio e sicurezza per tutti i killer prossimi all’azione.

Suddiviso in 3 episodi totali diretti da Albert Hughes e Charlotte Brandstorm; scopriamo di seguito il teaser ufficiale della serie The Continental.

The Continental: il teaser accattivante e altri dettagli da non perdere sullo spin-off di John Wick

Le origini della catena di hotel frequentata dagli assassini più pericolosi del mondo di John Wick; una rappresentazione bizzarra e accattivante nel primo teaser ufficiale dello spin-off The Continental. Poche semplici immagini pronte per essere assaporate nell’attesa della messa in onda della serie.

Scritta a due mani Greg Coolidge e Kirk Ward (impegnati anche come showrunner); al centro della vicenda di The Continental, ci sarà l’hotel in cui gli assassini trovano riposo e rifugio nelle loro brevi pause tra una missione e l’altra. Protagonista è il giovane Winston Scott (Colin Woodell) dell’hotel in una New York del 1975. Costretto a fare i conti con un passato tortuoso e meschino, Scott si ritroverà immischiato in terribili rischi mortali legati all’hotel stesso.

Presenti nel cast il già citato, Colin Woodell, affiancato dal noto attore e regista hollywoodiano Mel Gibson( nel ruolo del misterioso personaggio di nome Cormac), Katie McGrath (nei panni de Il Giudice). Ray McKinnon sarà un personaggio di nome Jenkins, Adam Shapiro sarà Lemmy, mentre Mark Musashi e Marina Mazepa reciteranno nei panni degli assassini Hansel & Gretel. Tra gli altri figurano anche Mishel Prada, Ben Robson e Hubert Point Du-Jour. Figurano nel team della produzione ci sono anche Basil Iwanyk, Eric Lee, Chad Stahelski, Derek Kolstad, David Leitch, Shawn Simmons, Paul Wernick e Rhett Reese.

