Migliori film su Netflix da vedere | Settembre 2021

Netflix deve sicuramente molto del suo successo al ricco catalogo di film e sopratutto serie tv che propone agli abbonati. Ma quali sono i contenuti davvero imperdibili per questa piattaforma? Abbiamo selezionato per voi i migliori film su Netflix da vedere!

La seguente lista dei migliori film da guardare su Netflix non è classificata ma numerata in modo casuale. Tutti i contenuti presenti in questa lista sono allo stesso modo validi, soprattutto considerati i diversi generi di appartenenza. Starà allo spettatore scegliere, fra quelli elencati di seguito, i film che più si adattano ai suoi gusti personali.

Migliori film su Netflix da vedere

Quali sono i migliori film su Netflix? Il consiglio è di dare una possibilità ad ognuno di questi contenuti senza farsi condizionare da pregiudizi di sorta, fidatevi non ve ne pentirete!

42 – Scott Pilgrim vs. The World | Migliori film Netflix

Arriverà dal 22 maggio Scott Pilgrim vs. The World, film tanto bizzarro quanto esilarante. Scott Pilgrim vive a Toronto, dove si diletta come bassista del gruppo garage rock. Tutto fila liscio finché Scott non incontra la misteriosa roller-blader Ramona Flowers. La ragazza è venuta a Toronto da New York per trovare la pace e lasciarsi il passato alle spalle. Scott si innamora di lei, ma scopre che prima di potersi dichiarare dovrà sconfiggere la Lega dei Sette Malvagi Ex. I sette ex faranno di tutto per mettere Scott al tappeto, ma se lui è veramente innamorato deve sconfiggerli prima del game-over.

Cinecomic non sospetto in tempi non sospetti, questa pellicola giova dell’interpretazione delirante al punto giusto da parte di Michael Cera, ma anche della presenza di Chris Evans, al suo ennesimo ruolo fumettistico.

41 – Magic Mike | Migliori film Netflix

Magic Mike è un film del 2012 diretto da Steven Soderbergh, con Channing Tatum, Alex Pettyfer e Matthew McConaughey. È la storia di Mike, ragazzo trentenne con il grande progetto di aprire un’attività in proprio. Si mantiene con una serie di lavoretti, in particolare esibendosi come spogliarellista allo Xquisite Strip Club di Tampa (cosa che fece lo stesso attore da giovane), un club di proprietà di Dallas. Mike incontra il diciannovenne Adam, ragazzo che non sembra avere molti progetti per il futuro e che ben presto si adagia allo sfavillante mondo di facciata dello strip club, fatto da uso di droghe e avendo incontri sessuali con la clientela.

Questo film, che ha definitivamente posto la luce dei riflettori su Chaning Tatum, mostra dei contenuti abbastanza profondi dietro una facciata glitterata. Film sorprendente per molti versi, da vedere.

40 – Batman v. Superman: Dawn of Justice | Migliori film Netflix

Batman v Superman: Dawn of Justice è un film del 2016 diretto da Zack Snyder ambientato subito dopo gli eventi di Man of Steel. Superman (Henry Cavill) ha sconfitto Zod e a minaccia alla terra che il criptoniano portava, ma ha diviso l’opinione pubblica. Molte sono state le vittime civili nello scontro, e in tanti ritengono che sia meglio non tenere in vita qualcuno che ha poteri di un Dio. Tra coloro che vedono il kryptoniano come una minaccia c’è Batman (Ben Affleck), il giustiziere con la maschera da pipistrello che da più di vent’anni combatte contro la criminalità di Gotham. Anche il miliardario Lex Luthor (Jesse Eisenberg) è ossessionato dalla forza di Superman, ma per motivi differenti. Entrambi cercano un modo per fermare l’alieno, con esiti decisamente diversi.

Film che ha ricevuto opinioni contrastanti, doveva essere il gioiello del DCEU, capace di dare il la a un successo paragonabile a quello ottenuto da MCU, ma non è riuscito pienamente negli intenti. Nonostante evidenti problematiche di sceneggiatura, contiene spunti interessanti, non da ultimo l’introduzione di Diana Prince, che nel suo film stand-alone Wonder Woman convincerà davvero tutti. L’apporto di Snyder dal punto di vista visuale, infine, è sempre un elemento di pregio.

39 – Il castello errante di Owl | Migliori film Netflix

Quando Sophie, una giovane ragazza che gestisce il negozio di cappelli del padre, viene aggredita da alcuni gendarmi, il mago Howl la salva. È allora che la Strega delle Lande Desolate, bramosa di ottenere il cuore dell’affascinante mago e gelosa di Sophie, la trasforma in un’anziana signora. La ragazza, a cui è proibito rivelare la sua vera identità, parte in cerca della strega e si imbatte nello spaventapasseri Testa di Rapa, che la conduce allo stravagante castello di Howl. Qui, il demone del fuoco Calcifer chiede a Sophie di spezzare l’incantesimo che lo lega al castello, offrendole in cambio di riportala al suo vero aspetto.

Hayao Miyazaki, anche con questa pellicola, riesce in un obiettivo ambito da tutti i registi: emozionare. Lo fa nel suo campo prediletto dell’animazione, di cui questo film rappresenta un esemplare da prendere ad esempio. L’intreccio delle vicende è encomiabile, le animazioni dello Studio Ghibli fanno scuola. Davvero un film da recuperare e rivedere.

38 – Mission: Impossible – Fallout | Migliori film Netflix

Film diretto da Christopher McQuarrie, vede Ethan Hunt (Tom Cruise) protagonista di una ennesima missione impossibile, stavolta contro dei terroristi che vorrebbero scatenare un’apocalisse atomica. In una missione a Belfast, quando l’agente Hunt sarà costretto a scegliere tra il fermare i terroristi e salvare un suo compagno, sceglierà la seconda. Parte così una fase di affiancamento/valutazione da parte della CIA, in persona dell’agente Walker (Henry Cavill). Non tutto però è come sembra.

Trama classica per questo che è il sesto film della saga di Mission Impossible. Tuttavia la sceneggiatura solida, il montaggio ottimo e la fotografia nitida assicurano che la visione non annoi. Anzi, ci si stupisce ancora, se possibile sempre di più, della preparazione atletica dell’ormai ultracinquantenne Tom Cruise, che sembra migliorare con l’età. Qui potrete trovare una nostra recensione di Mission: Impossible – Fallout.

37 – Split | Migliori film Netflix

Split fa parte di una trilogia di film diretti dallo M. Night Shyamalan, preceduto da Unbreakable – Il predestinato del 2000 e seguito da Glass nel 2019. Racconta la storia Kevin (James McAvoy), affetto da un disturbo da personalità multipla, che rapisce tre adolescenti. Per avere una possibilità di sopravvivenza, le ragazze devono riuscire a fuggire prima che l’uomo impazzisca definitivamente.

Di questo film si narra che il ruolo di Kevin doveva inizialmente essere interpretato dal recente premio Oscar Joaquin Phoenix, ma l’attore e la produzione non riuscirono a trovare un accordo. Così James McAvoy ottenne la parte, dimostrandosi peraltro assolutamente all’altezza.

Consigliato assolutamente, da vedere nel suo rapporto con gli altri della trilogia.

36 – Un posto tranquillo | Migliori film Netflix

Un posto tranquillo è un film horror del 2018, prodotto dalla 20th Century Fox e diretto da John Krasinski.

Gli Abbott e i loro tre figli camminano scalzi dentro un supermercato abbandonato e lungo la via del ritorno a casa, lontano dalla città. Sono rimasti in pochi nella loro zona e devono stare attenti a non fare alcun rumore, o le terribili creature che hanno invaso il nostro pianeta li individueranno in un attimo e per loro sarà la fine. Per 472 giorni, gli Abbott sopravvivono, sfruttando il linguaggio dei segni che conoscono bene, perché la figlia maggiore è sordomuta. Ma un altro figlio è in arrivo e non fare rumore diventa sempre più difficile.

Con Un posto tranquillo – A Quiet Place, John Krasinski si confronta per la prima volta con il genere horror. Il risultato è sorprendente, raccogliendo un enorme successo tra critica e pubblico e meritando la prosecuzione in un sequel. Assolutamente consigliato.

35 – I due papi | Migliori film Netflix

Film originale Netflix che può giovarsi della magnifica recitazione di Jonathan Pryce e Anthony Hopkins, I due papi è un film di genere drammatico, biografico del 2019, diretto da Fernando Meirelles.

Siamo nel 2012, frustrato dalla direzione in cui sta andando la Chiesa, Bergoglio, arcivescovo di Buenos Aires, chiede a Papa Benedetto il permesso per andare in pensione. Invece, di fronte allo scandalo e al dubbio, l’introspettivo Joseph Ratzinger convoca il suo critico più duro e futuro successore a Roma per rivelargli un segreto che avrebbe scosso le basi della Chiesa Cattolica. I due uomini molto diversi affrontano il loro passato per trovare un terreno comune e forgiare un futuro per un miliardo di credenti in tutto il mondo.

I due esperti attori danno credibilità e umanità a due persone diventate loro malgrado dei simboli in un film sorprendente. Vengono raccontati da una solida sceneggiatura appassionante, capace di spiazzare con momenti divertenti e dissacranti, le paure e i rimpianti di due persone la cui vita non è stata senza ostacoli.

34 – Porco Rosso | Migliori film Netflix

Porco Rosso è un film d’animazione giapponese del 1992, scritto e diretto da Hayao Miyazaki e prodotto dallo Studio Ghibli. È liberamente basato sul manga Hikōtei jidai, creato dallo stesso regista.

Marco Pagot è un asso dell’aviazione militare italiana che, in seguito ad un misterioso incidente durante la Prima Guerra Mondiale, assume per magia l’aspetto di un maiale antropomorfo. Con il nome di battaglia di Porco Rosso, a bordo del suo idrovolante vermiglio, decide di ritirarsi dal campo di battaglia e di guadagnarsi da vivere facendo il cacciatore di taglie. Ma l’arrivo del pilota americano Curtis cambia i suoi piani.

In catalogo già dal primo febbraio 2020, è uno della lunga lista di film del Maestro Miyazaki (Il Mio Vicino Totoro, Kiki – Consegne a Domicilio, Laputa – Castello nel Cielo, Pioggia di Ricordi, I Racconti di Terramare, Si Sente il Mare) che la piattaforma di streaming proporrà nel mese venturo. Da non perdere se siete amanti del genere o curiosi.

33 – Il re | Migliori film Netflix

Il Re è un film di genere drammatico, storico del 2019, diretto da David Michôd, con Timothée Chalamet e Joel Edgerton della durata 133 minuti.

Il Re ha per protagonista il principe ribelle Hal, interpretato da Timothée Chalamet. Riluttante erede al trono inglese, rifiuta la vita di corte e vive tra il popolo. Dopo la morte del tirranico padre, Hal viene nominato Re Enrico V ed è costretto ad accettare la vita dalla quale era fuggito. Il giovane regnante dovrà assumersi le responsabilità della corona, tra cui le guerre, le insidie interne al palazzo. Proverà a sopravvivere con l’aiuto del cavaliere decaduto e alcolista John Falstaff (Joel Edgerton).

Presentato Fuori Concorso al Festival di Venezia 2019, Il Re può contare su un cast ben assortito, soprattutto il protagonista, astro nascente della scena internazionale. Consigliato.

32 – Guardia del corpo | Migliori film Netflix

Guardia del corpo (The Bodyguard) è un film di genere thriller del 1992, diretto da Mick Jackson, con Kevin Costner e Whitney Houston.

La pellicola segue la storia di Frank Farmer (Kevin Costner), ex agente della sicurezza presidenziale che ha deciso di diventare un bodyguard personale, trovando lavoro per Rachel Marron (Whitney Houston), famosa e splendida attrice che da tempo riceve numerose lettere di minacce. Inizialmente tra la guardia e Rachel gli scontri sono all’ordine del giorno, per via del carattere arrogante di lei. Poi, quando la donna capisce che il bodyguard farebbe qualsiasi cosa per proteggerla, comincia a provare qualcosa per lui e passano la notte insieme. Frank, però, dopo l’incontro, non riesce più a distinguere lavoro e sentimento.

Il melo’ non manca in questo thriller di inizio ’90. Il fatto che lo abbiate visto oppure no probabilmente dipende da quanto siete giovani. Conviene recuperare in ogni caso questo classico della cultura pop, la cui canzone simbolo è ormai entrata nell’immaginario comune fino a essere utilizzata nei titoli di testa di Spider-man: Far From Home.

31 – El Camino | Migliori film Netflix

El Camino è un film drammatico di Vince Gilligan con AAron Paul.

Jesse Pinkman è sopravvissuto alla trappola che Walter White, a costo della sua vita, ha fatto scattare contro i nazisti in un ultimo atto di redenzione. Quindi, dopo aver ucciso il sociopatico Todd, Jesse si è dato alla macchia su una Chevrolet El Camino, chiedendo prima di tutto aiuto ai vecchi amici Sneaky Pete e Badger. Ma non sono loro ad avere i fondi e gli strumenti che gli servono per far perdere davvero le proprie tracce e iniziare altrove una nuova vita. Così Jesse, ancora pesantemente traumatizzato dalla prigionia, deve trovare soldi e riallacciare contatti per riguadagnarsi una vera libertà.

Chiosa della lunga e amata Breaking Bad, El Camino vuole dare, riuscendoci, un chiusura nostalgica a quanto visto anni fa in quella sorprendente serie.

30 – Spenser Confidential | Migliori film Netflix

Film originale Netflix disponibile dal 6 marzo, Spenser Confidential è una action comedy diretta da Peter Berg. Incentrata sul personaggio di Spenser, detective protagonista dei romanzi di Robert B. Parker, vedrà come attori protagonisti Mark Wahlberg, Winston Duke e Alan Arkin.

Nel film, Spenser (Wahlberg) è un ex poliziotto appena uscito di prigione che, prima di lasciare Boston per sempre, si ritrova ad aiutare il suo vecchio allenatore di boxe (Arkin) con un promettente combattente di MMA, Hawk (Duke). Quando due ex colleghi di Spenser vengono uccisi, lui recluta Hawk e l’ex fidanzata Cissy (Iliza Shlesinger) come assistenti per le indagini.

Il trailer incuriosisce, così come il cast e la storia: tutti buoni motivi per vederlo!

29 – Red Sea Diving | Migliori film Netflix

Red Sea Diving è un film drammatico di Gideon Raff con Chris Evans.

Nel 1977 il primo ministro Menachem Begin di Israele affidò all’agenzia di spionaggio del Mossad un’incarico delicatissimo. La missione è quella di mettere in salvo i migliaia di ebrei etiopi, perseguitati nel loro paese. L’unico modo per arrivare a Gerusalemme, però, è quello di passare attraverso il Sudan e passare per il mar Rosso. La missione, naturalmente, sarà tutt’altro che semplice.

Una delle vicende di odio che hanno caratterizzato la nostra storia, nascosta per anni ma realmente accaduta. Red Sea Diving, nonostante l’anima forse troppo occidentale, è assolutamente consigliato da vedere per il suo realismo e la sua tensione.

28 – 6 Underground | Migliori film Netflix

6 Underground è un film di genere azione, thriller del 2019, diretto da Michael Bay, con Ryan Reynolds e Mélanie Laurent.

Racconta la storia di sei miliardari provenienti da ogni parte del globo, che decidono di fingere la propria morte. Il team è libero così di mettere in piedi una squadra d’élite di vigilantes. Sono letali e ricchissimi e tutti vogliono migliorare il futuro, ma qual è il loro obiettivo? Fare fuori tutti i criminali e garantire un mondo sicuro privo di ingiustizie.

Premesse da cinecomic per questo film firmato Michael Bay che, in perfetta adesione alla sua poetica, è pregno di azione fino all’osso. Qui potete trovare la nostra recensione.

27 – The Perfect Date | Migliori film Netflix

The Perfect Date è una commedia sentimentale del 2019, diretto da Chris Nelson, con Noah Centineo e Laura Marano.

Il film racconta la storia di Brooks Rattigan (Noah Centineo) un ragazzo che lavora in un fast food mentre sogna di andare a Yale e di uscire con la ragazza per cui ha una cotta. Per guadagnare e far colpo su di lei, decide di lanciare una app con cui ragazze ricche possono prenotarlo come accompagnatore per una serata. Ovviamente lui si adatterà alla personalità della ragazza in questione interpretando il ragazzo ideale.

Adolescenziale ma divertente, The Perfect Date vi potrebbe sorprendere con qualche pizzico di ironia.

26 – Tall Girl | Migliori film Netflix

Tall Girl un film del 2019 diretto da Nzingha Stewart.

Andare a scuola per Jodi è problematico, a causa della sua statura di 1 metro e 86 (la reale altezza di Ava Michelle). Tutti i suoi compagni al suo cospetto sono minuscoli, facendola sentire perennemente diversa. Trovare un ragazzo letteralmente alla sua altezza è una vera sfida. Finché un ragazzo svedese (Luke Eisner) alto come lei fa la comparsa nel suo liceo e finalmente Jodi decide di uscire dal suo guscio e di provare a trasformare il suo più grande difetto in una qualità da mettere in evidenza.

Film originale Netflix, da guardare senza pregiudizi.

25 – Storia di un matrimonio | Migliori film Netflix

Storia di un matrimonio è un film di genere commedia, drammatico del 2019, diretto da Noah Baumbach, con Scarlett Johansson e Adam Driver.

Charlie (Adam Driver), regista teatrale, e Nicole (Scarlett Johansson), sua moglie e attrice, sono sposati con un bambino. Lei è una madre affettuosa e complice, lui un padre attento e presente. Ognuno apprezza l’altro, sia nei suoi pregi che nei difetti. Sembra il ritratto di una piccola famiglia perfetta, ma c’è qualcosa che non va. Un ingranaggio va fuori sincrono, portando la coppia a quella che sembra l’unica soluzione alla loro infelicità: il divorzio.

Interpretazione magistrale da consegnare agli annali per entrambi i protagonisti, non a caso nominati e premiati copiosamente. Storia crudamente comune. Sicuramente consigliato.

24 – Amabili resti | Migliori film Netflix

Amabili resti, thriller del 2009, è diretto da Peter Jackson, con Saorise Ronan, Rachel Weisz e Mark Wahlberg.

Tratto dall’omonimo libro di Alice Sebold, si incentra sulle ricerche per salvare Susie, quattordicenne rapita, e poi assassinata, nel 1973. La trama segue il passaggio dalla disperazione, alla speranza, alla rassegnazione di Jack e Abigail Salmon (Mark Wahlberg e Rachel Weisz), i genitori di Susie, aspettano a casa il ritorno della figlia e passate troppe ore, preoccupati chiamano la polizia. Passano i giorni ma Susie non torna. La ragazza, nel frattempo, è intrappolata in un mondo “intermedio” tra cielo e Terra.

Thriller onirico, uscito esattamente dieci anni fa e disponibile da questo mese sulla piattaforma streaming. Film ottimo, grazie a una sceneggiatura eccellente che riesce a tenere vari livelli di approfondimento insieme.

23 – The Irishman | Migliori film Netflix

The Irishman è un film di genere drammatico del 2019, diretto da Martin Scorsese, con Al Pacino, Robert De Niro e Joe Pesci.

Il film è incentrato sulla figura realmente esistita del criminale Frank Sheeran (Robert De Niro) detto “The Irishman”, veterano della seconda guerra mondiale, invischiato con il mafioso Russell Bufalino (Joe Pesci). Attraverso gli occhi di Frank, nel corso dei decenni, viene raccontata la sua vita e la sua carriera mafiosa, tra cui uno dei più grandi misteri che ha ossessionato l’opinione pubblica statunitense, la scomparsa nel luglio 1975 del leggendario sindacalista Jimmy Hoffa (Al Pacino), amico dello stesso Sheeran.

Uscito al cinema per pochi giorni, con l’intento di poter gareggiare agli Oscar, The Irishman sembrerebbe il film di commiato di Martin Scorsese, che firma una pellicola di tre ore a modo suo. Cast insuperabile per storia e carriera, film consigliatissimo per chi ama il cinema.

22 – Coco | Migliori film Netflix

Coco è un film d’animazione del 2017 della Disney Pixar, diretto da Lee Unkrich e Adrian Molina.

Miguel Rivera è un bambino messicano che ha un unico sogno: vuole diventare un musicista come il suo idolo Ernesto de la Cruz. Ma la vita non è semplice per Miguel, dato che la sua famiglia odia e vieta categoricamente la musica, a causa di un antenato che, per seguire la passione musicale, abbandonò la famiglia. Nel giorno dei morti Miguel si intrufola nel mausoleo dedicato al famigerato Ernesto de la Cruz e suonando la sua chitarra si ritrova nel mondo dei defunti. Inizia così una corsa contro il tempo per scoprire la verità sul suo antenato e tornare tra i vivi.

Coco è l’ennesimo capolavoro della Pixar, non a caso la pellicola vanta ben due premi Oscar: miglior film d’animazione e miglior canzone. Il film è un vero tripudio di animazione, colori e musica e propone una storia che appassiona e strappa anche qualche lacrima. Appena sbarcato sul Netflix, non sappiamo quanto vi rimarrà, dato il futuro lancio della piattaforma di streaming dedicata Disney+. Il nostro consiglio è quindi quello di non perdere altro tempo e vedere subito questo meraviglioso film.

21 – Blade Runner 2049 | Migliori film Netflix

Blade Runner 2049 è il sequel del cult del 1982 diretto da Ridley Scott, in cui il recentemente scomparso Rutger Hauer interpretava uno dei monologhi più famosi della storia del cinema.

Questa nuova pellicola, al cui timone troviamo Denis Villeneuve, vede protagonista l’agente K (Ryan Gosling) della sezione speciale della polizia chiamata Blade Runner, che ha il compito di “ritirare” gli ultimi modelli di androidi ancora in circolazione. Ma un segreto più oscuro sta per venire a galla e vecchi personaggi stanno per tornare.

Non siamo certo di fronte ad un capolavoro come era l’opera prima, ma se siete fan del Sci-Fi vi consigliamo assolutamente la visione di Blade Runner 2049.

20 – L’ultimo dei Mohicani | Migliori film Netflix

L’ultimo dei Mohicani è un film diretto da Michael Mann del 1992, disponibile su Netflix a partire dal primo agosto 2019.

Il film è ambientato in Nord America a metà del 1700, sullo sfondo della guerra tra inglesi e francesi, i quali spesso assoldavano tra le loro fila i nativi americani. Il protagonista è Nathan Occhio di Falco, un bianco rimasto orfano in giovane età ed adottato dalla tribù dei Mohicani. Il giovane si innamora della figlia di uno dei comandanti inglesi e rimarrà coinvolto nelle sanguinose vicende che si svilupperanno.

L’ultimo dei Mohicani è un vero cult che ci mostra il triste declino di un’intera cultura. Memorabile fu anche la colonna sonora, che gli valse l’oscar.

19 – The End of Evangelion | Migliori film Netflix

Neon Genesis Evangelion, anime capolavoro di Hideaki Anno che vi abbiamo già suggerito tra le migliori serie Netflix, si concludeva in maniera piuttosto criptica, per questo vennero poi realizzati due lungometraggi. Il primo, chiamato Evangelion: Death (True)2, non’è altro che una ricapitolazione dei 26 episodi della serie, il secondo, The End of Evangelion, propone invece un finale più chiaro ed esplicativo delle vicende dell’anime ed è, coma la serie stessa, una perla di animazione imperdibile.

Nell’anno 2000 (il futuro dato che l’anime risale all’ormai lontano 1995) un’enorme esplosione, denominata Second Impact, sconvolge l’Antartide, sciogliendo completamente i suoi ghiacci e causando un drastico cambiamento delle condizioni di vita sulla Terra. 15 anni più tardi, i sopravvissuti alla terribile tragedia si sono riorganizzati ed hanno creato Neo-Tokyo 3, città fortezza adibita alla lotta contro gli Angeli: enormi creature responsabile dell’esplosione avvenuta 15 anni prima.

La lotta tra gli Angeli e gli EVA, robot giganti guidati da adolescenti, è un mero pretesto, pur se spettacolare dal punto di vista dell’animazione, per mettere in campo dei personaggi caratterizzati in maniera assolutamente memorabile. I temi principali della serie e dei film sono infatti l’animo umano, il rapporto padre-figlio e le difficoltà in generale di comunicare gli uni con gli altri.

The End of Evangelion è un lungometraggio animato meraviglioso, degna conclusione della serie cui fa capo. Consigliatissimo!

18 – Mad Max: Fury Road | Migliori film Netflix

Mad Max, al secolo Interceptor, è una pietra miliare del cinema fanta-action. Il personaggio interpretato nell’originale da Mel Gibson è di diritto entrato nell’olimpo del cinema. Quello che vi proponiamo noi è il remake/reboot del 2015, ad opera del regista George Miller e che vede Tom Hardy come Mad Max ed una fantastica Charlize Theron nei panni dell’Imperatrice Furiosa.

Il film è ambientato in un futuro post apocalittico in cui la società, come noi la conosciamo, si è disgregata e riorganizzata in bande di predoni armati sempre a caccia delle due risorse più importanti: acqua e benzina.

Il film è caratterizzato da un’altissima dose di azione e un’estetica indimenticabile. Consigliatissimo.

17 – Interstellar | Migliori film Netflix

Interstellar è un film del 2014 diretto da Christopher Nolan ed interpretato da Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Michael Caine, Casey Affleck e Matt Damon.

La Terra è sull’orlo di una crisi, non c’è più abbastanza cibo per tutti e se non verrà rapidamente trovata una via d’uscita l’umanità è destinata a scomparire. La soluzione però potrebbe non essere quella di salvare il nostro pianeta nativo, bensì di trovare una nuova culla per l’umanità.

Nolan ha sempre messo al centro dei suoi film il tempo, già a partire da Memento la tematica temporale era ben presente. In Interstellar il tempo, ed il suo scorrere più o meno veloce, diventa un aspetto fondamentale. La storia ambientata tra le stelle, in un universo freddo e sconosciuto, è al tempo stesso epopea personale ed universale, una lotta assolutamente intima quanto una battaglia per la sopravvivenza del genere umano tutto. Il film incarna lo spirito di esplorazione, che da sempre ha caratterizzato l’uomo, allo stato più puro ed è assolutamente imperdibile per ogni amante del buon cinema.

16 – The Truman Show | Migliori film Netflix

The Truman Show è un film di genere drammatico del 1998, diretto da Peter Weir.

Il protagonista della vicenda è Truman Burbank (Jim Carrey), che trascorre la sua esistenza nell’idilliaco isolotto di Seahaven. Nonostante l’apparente serenità, l’uomo prova un sentimento di angosciante insofferenza per la sua vita e, con il passare del tempo, il senso di estraneazione lo costringe a dubitare di tutto. I sospetti diventano una incredibile realtà quando scopre di essere, sin da nascituro, protagonista di un enorme reality show.

Sceneggiatura di rara originalità e rarissina capacità premonitrice, questa angosciante commedia è preceduta dalla sua fama. La sua qualità è riconosciuta universalmente, tanto da far ottenere alla pellicola tre candidature agli Oscar del 1999.

Il film si ricorda per l’eccellente performance di Jim Carrey, ma non mancano di stupire Ed Harris, Natascha McElhone, Laura Linney e Noah Emmerich. Un cult, da non perdere.

15 – Triple Frontier | Migliori film Netflix

Triple Frontier è un film diretto da J. C. Chandor con protagonisti Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund e Pedro Pascal.

I 5 protagonisti del film sono tutti ex militari, o, come loro stessi si definiscono, guerrieri. Qualcuno è stato congedato, alcuni sono finiti a lavorare al servizio di forze di sicurezza private, altri ancora sono finiti a fare lavori degradanti. Una cosa li accumuna tutti: dopo aver servito in lungo ed in largo il loro Paese si ritrovano senza un soldo in tasca. Nasce così l’idea di sfruttare le loro capacità, ed i loro agganci, per derubare un narcotrafficante e sparire per sempre con il bottino.

Triple Frontier è un buon film d’azione, credibile, equilibrato e senza eccessi. Oltre al mero aspetto esteriore, il film si sofferma spesso sul lato morale della faccenda: i cinque soldati sanno perfettamente che ciò che si accingono a fare è illegale ed in conflitto con tutti i loro giuramenti, ma il desiderio di riscatto e la consapevolezza di meritare un futuro migliore li spingerà oltre. E’ qui però che interviene l’avidità, questa si insinua in loro e li porterà ad esagerare, fisicamente e moralmente. I buoni saranno d’avvero ancora tali alla fine del film? Triple Frontier sospende in parte il giudizio, demandandolo al pubblico stesso. A voi la sentenza.

14 – Life – Non oltrepassare il limite | Migliori film Netflix

Life – Non oltrepassare il limite è un film di fantascienza del 2017 diretto da Daniel Espinosa, con Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson e Ryan Reynolds

Il film è ambientato su una stazione spaziale. L’equipaggio deve recuperare una sonda danneggiata e fuori controllo di ritorno da Marte con un campione che sembra contenere una forma di vita cellulare extraterrestre. Una volta messa in coltura nel laboratorio di bordo, la cellula inizia rapidamente a svilupparsi, fino a dimostrare intelligenza, un fortissimo istinto di sopravvivenze ed un’enorme resistenza alle condizioni avverse. Le cose precipitano quanto l’essere sfugge alla segregazione del laboratorio.

Life ha un buon cast ed è un film che non deluderà i fan del Sci-Fi. La sua ambientazione claustrofobica favorisce un’atmosfera di tensione e pericolo costante e richiama alla memoria Alien di Ridley Scott pur mantenendo l’originalità. Consigliatissimo a tutti gli amanti della fantascienza.

13 – Bird Box | Migliori film Netflix

Bird Box è un film del 2018 diretto da Susanne Bier e tratto dall’omonimo romanzo di Josh Malerman del 2014.

Il film è ambientato in un futuro prossimo non meglio precisato, in cui delle misteriose entità invisibili sono comparse sulla Terra ed hanno causato una vera e propria apocalisse: chiunque veda una di queste creature impazzisce e si suicida.

Malorie, la protagonista del film interpretata da Sandra Bullock, si ritrova nel bel mezzo di questa follia a poche settimane dal parto di un bimbo che non riesce ad accettare. Si innesca così una lotta per la sopravvivenza in un mondo divenuto più che mai ostile.

Bird Box ci guiderà lungo un percorso complicato, sia materialmente che psicologicamente, in cui la protagonista, grazie alla volontà di difendere a tutti i costi il bimbo avuto, ritroverà se stessa. L’impellente necessità di non guardare riesce a creare una notevole atmosfera di tensione, punto di forza della pellicola. Bird box ha avuto un buon risconto di pubblico e critica ed è uno dei migliori successi targati Netflix del 2018: consigliato.

12 – Black Mirror: Bandersnatch | Migliori film Netflix

Black Mirror: Bandersnatch è un film interattivo distribuito da Netflix, scritto da Charlie Brooker e diretto da David Slade.

Il film rientra a tutti gli effetti nell’universo di Black Mirror, con i suoi temi futuribili legati ai risvolti che le nuove tecnologie potrebbero avere sulla nostra vita quotidiana. Il film, ambientato nel 1984, ci racconta la storia di un giovane programmatore di videogiochi. Il ragazzo dimostra di avere un grande talento, ma è anche piuttosto fragile dal punto di vista psicologico e la scadenza per la consegna del suo videogioco metterà in serio pericolo la sua sanità mentale.

Bandersnatch merita sicuramente una visione, anche solo per il fatto di essere il primo esempio di film interattivo della piattaforma Netflix. Ad intervalli regolari, infatti, lo spettatore sarà chiamato a scegliere tra 2 opzioni, che man mano influenzeranno sempre di più l’andamento della storia. Il sistema interattivo permette poi di tornare indietro ai vari bivi ed esplorare così i diversi scenari, rendendo lo spettatore artefice stesso del film.

11 – Roma | Migliori film Netflix

Roma è un film del 2018 scritto e diretto dal regista messicano Alfonso Cuarón.

Roma è stato premiato con il Leone d’Oro alla 75° edizione del Festival del Cinema di Venezia ed è distribuito a livello mondiale da Netflix stessa. Il titolo non è un tributo alla nostra città eterna, ma un richiamo all’omonimo quartiere di Città del Messico, dove Cuarón è nato e dove sono ambientate le vicende della famiglia protagonista del film.

Il film, girato in bianco e nero ed in lingua originale, ci mostra la difficile stagione di cambiamenti socio-politici che la città stava attraversando nel 1970. Con una fotografia impeccabile, il titolo ha riscosso un largo consenso da parte della critica. Se siete amanti del cinema d’autore non potere proprio perderlo.

Roma è distribuito su Netflix a partire dal 14 dicembre 2018, circa due settimane dopo l’uscita nelle sale cinematografiche.

10 – Batman Ninja | Migliori film Netflix

Batman Ninja è un film animato giapponese del 2018 diretto da Junpei Mizusaki e prodotto dalla Warner Bros.

Per una volta vogliamo proporvi qualcosa di diverso e per farlo abbiamo scelto Batman Ninja: film di animazione con protagonista l’uomo pipistrello in un contesto molto distante da quello in cui siamo abituati a vederlo. La trama del film prende infatti il via da un incidente che avviene alla macchina del tempo ideata da Gorilla Grodd. A causa di questo Batman, insieme ai suoi compagni e purtroppo anche ai nemici, viene catapultato nel Giappone feudale, dove è ambientato Batman Ninja.

L’opera si discosta molto da tutto ciò che ha sempre caratterizzato il personaggio di Batman. Il film ha infatti un gusto prettamente orientale per l’esagerazione e la caratterizzazione dei personaggi e delle situazioni. Superato però lo sbigottimento iniziale, quello che rimane è un film di animazione molto solido e valido, come la DC ci ha ormai abituati.

Se poi voleste conoscere la nostra opinione approfondita su Batman Ninja prima di darvi alla visione, vi rimandiamo alla nostra recensione completa.

9 – Dogman | Migliori film Netflix

Dogman è un film di genere drammatico del 2018, diretto da Matteo Garrone. Ispirato liberamente al delitto del canaro, Dogman racconta la storia cupa e violenta di Marcello, gestore di un salone di toelettatura per cani. Nella voglia di sfuggire a una alienante quotidianietà e in balia del carisma del pugile Simoncino, decide di concorrere con costui in una serie di rapine. Preso dai rimorsi confessa, ma dopo essere incarcerato cresce in lui la volontà di vendicarsi.

Il film ha riacceso una curiosità morbosa sui protagonisti di una vicenda di trent’anni e dai contorni molto incerti. Nel film di Garrone a interpretare De Negri è il bravissimo attore calabrese Marcello Fonte, anche scultore e musicista.

8 – Extinction | Migliori film Netflix

Extinction è un thriller Sci-Fi diretto da Ben Young e scritto da Spenser Cohen, Eric Heisserer e Brad Kane.

Il film, ambientato in un futuro non meglio precisato, ci mette nei panni di Peter (Michael Peña), un padre di famiglia con grossi problemi di insonnia. L’uomo è infatti tormento, durante il sonno, da visioni di un’invasione aliena in cui vede coinvolti tutti i suoi cari. Questo sta mettendo a dura prova il rapporto con moglie e figli, che gli chiedono di accettare un aiuto per questi problemi. Le cose cambiano improvvisamente quando l’invasione aliene inizia veramente, ma in una maniera che non sembra esattamente quella sognata da Peter. Si arriverà così ad una svolta inaspettata ed ad un epilogo per nulla scontato.

Extiction ci racconta la storia di un’invasione aliena atipica e, partendo da un contesto prettamente Sci-Fi, va a toccare dei temi assolutamente attuali come l’integrazione e la convivenza. Svelarvi di più è impossibile senza rovinarvi il finale, per cui non lo faremo, vi diciamo però che in questo film c’è più che semplice fantascienza.

7 – Mr. Nobody | Migliori film Netflix

Mr. Nobody è un film del 2009 scritto e diretto da Jaco Van Dormael ed interpretato da Jared Leto.

Mr. Nobody ci racconta la storia, o per meglio dire, le storie di Nemo Nobody, ultimo uomo mortale rimasto sulla Terra dopo che l’umanità è ascesa all’immortalità. Nemo è ormai vecchissimo, ha infatti 117 anni, e ripercorre la sua gioventù concentrandosi su 3 momenti ben precisi della sua vita: i 9, i 15 ed i 34 anni. La storia è complicata dal fatto che ogni linea temporale mostra diversi possibili passati di Nemo, ampliando così la complessità narrativa.

Presentato alla 66ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, Mr. Nobody pone l’accento sull’importanza delle scelte e delle loro conseguenze sulla nostra vita, perché, come il film stesso afferma, “finché non scegli nulla tutto è possibile”, ma una volta deciso non si torna più indietro.

6 – Rimetti a noi i nostri debiti | Migliori film Netflix

Rimetti a noi i nostri debiti, diretto da Antonio Morabito ed interpretato da Claudio Santamaria e Marco Giallini, è il primo film italiano distribuito in esclusiva da Netflix.

Guido (Claudio Santamaria) è un povero disoccupato squattrinato e coperto dai debiti. Privo di famiglia e con poco o nulla d’altro da perdere, decide di offrire l’unica cosa che ha per ripagare il debito: il proprio tempo. Così finisce a lavorare gratis per la società di recupero crediti a cui egli stesso deve i soldi. Si ritrova quindi dall’altra parte della barricata con Franco (Marco Giallini) a fargli da mentore nel suo nuovo lavoro. Le cose però non andranno proprio come Guido si aspettava e presto l’uomo si renderà conto che qualcosa ancora da perdere ce l’ha.

Giocato tutto sulla frase del Padre Nostro “rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori”, il film ci racconto una duplice dura realtà: se da una parte infatti i debitori devono materialmente i soldi; chi riscuote, a sua volta, deve rimettere la propria morale nella mani di Dio.

Se poi voleste sapere tutto su Rimetti a noi i nostri debiti vi invitiamo a leggere anche la nostra recensione completa.

5 – Il gioco di Gerald | Migliori film Netflix

Il gioco di Gerald è un film di Mike Flanagan del 2017, adattamento distribuito da Netflix dell’omonimo romanzo di Stephen King.

Gerald e Jessie, marito e maglie già da qualche anno, decidono di trascorrere un week end nella loro casa al lago, lontani dallo stress e da occhi indiscreti. Ma la loro vita di coppia non va più bene come una volta e, durante questa vacanza, Gerald ha convinto Jessie a prestarsi ad una sua fantasia sessuale nel tentativo di rianimare la coppia.

Le cose non vanno nel verso giusto e Jessie si ritroverà ammanettata al letto con Gerald morto ai suoi piedi e nessuno nei paraggi per liberarla.

Nel tentativo di sopravvivere, inizia un viaggio nella mente di Jessie in cui allucinazioni e verità si mescolano e capire ciò che è reale diventa sempre più difficile. Tra cani famelici, mostri e un passato che racchiude un oscuro segreto, mantenere la sanità mentale e riuscire a liberarsi non sarà un’impresa facile.

4 – Fino all’osso | Migliori film Netflix

Fino all’osso (To the Bone) è un film del 2017 scritto e diretto da Marti Noxon, al suo debutto alla regia cinematografica.

Secondo la trama Ellen è una giovane ragazza di vent’anni, proveniente da una situazione familiare molto complicata e sfavorevole.

Il padre non è mai presente nella vita di Ellen, sotto qualunque aspetto, essendo troppo occupato a lavorare per mantenere sia la ex-moglie Judy, sia la sua seconda famiglia, composta da Susan e Kelly, la quale è sorellastra di Ellen.

La vita di Ellen non è stata facile sin dal divorzio dei genitori biologici e negli anni ha sviluppato una forma di anoressia, ponendo come obbiettivo personale far sì che il proprio braccio riesca ad essere contenuto dal pollice e dall’indice della mano.

Ellen ha toccato il fondo ma la vita le offre un’ultima opportunità: la casa famiglia gestita dal Dottor William Beckham, dove l’incontro con alcuni ragazzi affetti da disturbi alimentari e una terapia poco tradizionale la metteranno di fronte a se stessa in un percorso intimo e doloroso di ritorno alla vita.

Fino all’osso è un film che tratta egregiamente un argomento delicato come quello dell’anoressia, facendo riflettere sul ruolo dei genitori di fronte a questo tipo di disturbi.

Nel film viene mostrata la malattia in maniera poco edulcorata, descrivendo meglio di altre opere l’origine del problema, le conseguenze e i danni che infligge a livelli nascosti dell’animo umano. Lily Collins semplicemente eccellente.

3 – La grande scommessa | Migliori film Netflix

La grande scommessa (The Big Short) è un film del 2015 diretto da Adam McKay, tratto dal libro The Big Short – Il grande scoperto di Michael Lewis.

Il film, ispirato ad eventi e personaggi reali, racconta le storie simultanee di tre gruppi di persone che hanno scoperto le basi della crisi finanziaria del 2007-2008 e riescono a ricavarne enormi profitti (Michael Burry, Jared Vennett, Charlie Geller e Jamie Shipley).

Sfruttando ottimamente un cast di stelle votate al trasformismo (Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling e Brad Pitt) e piegando la grammatica del cinema al proprio volere, l’opera rende il tutto più divertente senza sminuire l’importanza dell’accaduto.

La grande scommessa è un film originale, ben costruito e che riesce a intrattenere facendo allo stesso tempo una forte critica sociale, un’impresa non da poco.

2 – La vita di Adele | Migliori film Netflix

La vita di Adele – Capitoli 1 & 2 è un film del 2013 diretto da Abdellatif Kechiche, tratto dal romanzo a fumetti Il blu è un colore caldo di Julie Maroh.

Adele, una liceale francese di Lilla, conosce Emma, ragazza lesbica dai vistosi e appariscenti capelli tinti di blu, della quale si innamora. Tra le due ha inizio un’appassionata relazione sentimentale, sfociata, nel corso del tempo, in un rapporto di convivenza.

Emma è una aspirante pittrice molto ambiziosa, mentre Adele incomincia il lavoro di maestra pur avendo un certo talento per la scrittura. Le amicizie di Emma sono colte ed estrose, e proprio per questo comincia a sentirsi a disagio con Adele, considerandola priva di ambizioni e non tesa alla propria realizzazione intellettuale.

Pur amando ancora Emma, Adele, percependo confusamente il suo allontanamento, cede all’affetto e all’amore di un collega di lavoro che la corteggia.

Kechiche riesce nell’obiettivo di ritrarre un amore che pur nel suo manifestarsi esplicitamente mantiene in primo piano la purezza e la poesia del legame.

Un film che entrerà nella storia del cinema grazie alla sua delicatezza, da vedere assolutamente.

1 – The Infiltrator | Migliori film Netflix

Concludiamo con The Infiltrator un film del 2016 diretto da Brad Furman con protagonista Bryan Cranston ispirato alla vera storia di Robert Mazur, agente speciale dello U.S. Customs Service che negli anni ottanta si infiltrò nell’organizzazione criminale del signore della droga colombiano Pablo Escobar per smascherare il sistema di riciclaggio del denaro sporco.

Secondo la trama l’agente federale Robert Mazur lavora sotto copertura, insieme al collega Emir Abreu e all’agente Kathy Etz, per infiltrarsi nel traffico di droga di Pablo Escobar.

Mazur riesce a stringere amicizia con Roberto Alcaino, uomo di fiducia di Escobar.

The Infiltrator è un gran bel film con un’ottima regia e un Cranston formidabile, affiancato da un altrettanto abile Leguizamo, e tutto condito con una bella atmosfera quasi noir. Ottima scenografia e buona fotografia, colonna sonora e montaggio ottimi.

