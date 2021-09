Migliori film su Prime Video da vedere | Settembre 2021

Prime Video deve sicuramente molto del suo successo al fatto di essere incluso nell’abbonamento Amazon Prime senza costi aggiuntivi. Ma quali sono i contenuti davvero imperdibili su questa piattaforma? Abbiamo selezionato per voi i migliori film su Prime Video da vedere!

Prima di iniziare è doveroso segnalare che la seguente lista dei migliori film da guardare su Prime Video non è classificata ma numerata in modo casuale. Tutti i contenuti presenti in questa lista sono allo stesso modo validi, soprattutto considerati i diversi generi di appartenenza.

Starà allo spettatore scegliere, fra quelli elencati di seguito, i film che più si adattano ai suoi personali gusti.

Migliori film su Prime Video da vedere

Il consiglio è di dare una possibilità ad ognuno di questi contenuti senza farsi condizionare da pregiudizi di sorta, fidatevi non ve ne pentirete!

33 – Bombshell – La voce dello scandalo | Migliori film Prime Video

Bombshell è basato su una storia vera, uno scandalo sessuale che ha sconvolto l’America e che ha visto come protagonista in negativo Roger Ailes (John Lithgow), capo dell’impero mediatico della Fox News. Il film incrocia la storia di tre donne (Nicole Kidman, Charlize Theron e Margot Robbie) di età diverse e soprattutto di diverso potere, tutte impiegate presso la suddetta rete televisiva.

Film potente, che sconvolge per l’essere appunto tratto da fatti realmente accaduti nel recente passato. Trasmette un messaggio di denuncia senza tempo. Per una valutazione più approfondita, vi rimandiamo alla nostra recensione.

32 – Quella casa nel bosco | Migliori film Prime Video

Quella casa nel bosco è un film del 2012 diretto da Drew Goddard, con Kristen Connolly e Chris Hemswort.

La narrazione si concentra su cinque amici e studenti universitari Dana, Curt, Jules, Marty e Holden che scelgono una casa in campagna, apparentemente isolata e tranquilla, come meta per un week-end all’insegna del divertimento. Giunti sul posto, quello che doveva essere un week-end rilassante prende una piega totalmente diversa e inaspettata.

Horror autentico, parte da una premessa comune, vista in decine di altri film, per arrivare a un colpo di scena e un finale assolutamente inaspettati e originali. Film consigliatissimo, se non lo avete già visto vi consigliamo di non spoilerarvi niente.

31 – Un piccolo favore | Migliori film Prime Video

Un Piccolo Favore è un film di genere thriller, drammatico, noir del 2018, diretto da Paul Feig, con Blake Lively e Anna Kendrick. La protagonista della vicenda è Stephanie Smothers (Anna Kendrick), giovane mamma single che si diverte a gestire un popolare blog di cucina. La sua vita è stravolta dall’incontro con la magnetica Emily Nelson (Blake Lively), madre di un compagno di scuola del figlio. Emily lavora in un’importante compagnia di moda ed ha un carisma al quale è impossibile resistere. Tanto che, quando Emily avrà un impegno lavorativo fuori città, verrà convinta a badare al filgio. Tuttavia Emily da quel momento è irrintracciabile, non fa ritorno a casa, portando anche all’attenzione della polizia il caso, che trova il corpo di Emily in Michigan. Qualcosa nell’autopsia, tuttavia, insospettisce Stephanie.

Thriller intrigante quanto le protagoniste, che non si prende mai troppo sul serie, determinando una buona riuscita nel complesso.

30 – Jack Reacher | Migliori film Prime Video

Jack Reacher (Tom Cruise), un ex investigatore militare, viene chiamato in causa da un cecchino accusato di aver fatto fuoco sulla folla in una cittadina del Midwest, sparando sei colpi e uccidendo cinque persone. Il cecchino però si proclama innocente e sa che solo Reacher può aiutarlo a trovare il vero responsabile della strage. L’ex soldato inizierà dunque le sue indagini, che lo porteranno a scoprire un complotto ben più grande.

Il film è tratto dall’omonimo libro di Lee Child ed ha avuto un sequel forse non all’altezza. In effetti questa pellicola è di assoluto spessore, un thriller teso con scene d’azione ben congegnate, che non risulta ridondante neppure nella sua notevole durata.

29 – Il gladiatore | Migliori film Prime Video

Il gladiatore è un kolossal di Ridley Scott con Russel Crowe, premio Oscar nel 2001 come miglior film. Protagonista è il valente generale Massimo Decimo Meridio (Russel Crowe), designato dal moribondo imperatore Marco Aurelio come suo successore in favore di Commodo, suo figlio. Commodo, geloso, soffoca il padre e ordina l’uccisione di Massimo e della sua famiglia. Sfuggito per poco, il generale viene ridotto in schiavitù e venduto come gladiatore. Presto la sua fama cresce al punto da riportarlo a Roma, dov’è determinato a uccidere Commodo e vendicare la moglie e il figlio.

Celeberrimo film, del quale vi invitiamo a vedere la nostra recensione completa, ha dato nuova linfa a un genere a lungo dimenticato. A tutt’oggi consigliamo la sua visione, dato che il tempo non lo ha intaccato.

28 – Il diario di Bridget Jones | Migliori film Prime Video

Il diario di Bridget Jones è una commedia romantica del 2001 diretta da Sharon Maguire e basata sul romanzo omonimo di Helen Fielding, con protagonisti Renée Zellweger, Colin Firth e Hugh Grant.

Bridget Jones è una trentenne frustrata, sovrappeso, un po’ troppo incline al fumo, all’alcool e alle figuracce. È invaghita del suo capo al lavoro, Daniel Cleaver, brillante e donnaiolo. Il giorno di Capodanno conosce anche Mark Darcy, un avvocato divorziato che si mostra altezzoso e scostante nei suoi confronti. Le sue parole spingono però Bridget a ragionare, e decide di riprendere in mano la sua vita cominciando un diario in cui scrivere tutta la verità su di sé e riproporsi di cambiare.

Classico della commedia romantica, da recuperare.

27 – Lord of War | Migliori film Prime Video

Lord of War è un film del 2005 diretto da Andrew Niccol, con protagonista Nicolas Cage.

Il giovane Yuri Orlov è un immigrato ucraino negli Stati Uniti. Cresciuto nella criminalità, un giorno Yuri assiste ad un fallito omicidio nel quale un boss della mafia russa riesce a sopravvivere e ad eliminare i suoi esecutori per poi girarsi, guardarlo fisso negli occhi e decidere di graziare il giovane testimone. Da qui nasce una “passione” di Yuri, quella per le armi: diventerà il più grande trafficante di armi del mondo.

Film decisamente interessante, buona performance di Nicholas Cage e trama significativa. I motivi per vedere questo film sono molti, e da febbraio potrete.

26 – Edison – L’uomo che illuminò il mondo | Migliori film Prime Video

Edison – L’uomo che Illuminò il Mondo è un film di genere biografico diretto da Alfonso Gomez-Rejon, con Benedict Cumberbatch nei panni del celeberrimo inventore. Protagonista di questa storia è appunto Thomas Alva Edison, che cambiò il mondo di fine ‘800 con la realizzazione della lampadina elettrica. Il successo lo rese uno degli imprenditori più famosi dell’epoca, ma il suo ambizioso progetto di illuminare tutte le più grandi città si scontro con i limiti del suo metodo fondato sulla corrente continua. Si inserisce quindi nella vicenda il meno conosciuto George Westinghouse, uomo d’affari in possesso dei brevetti della corrente alternata. Nel film vediamo quindi la rivalità tra i due che, sorprendentemente rispetto a quanto si possa pensare, ha visto Edison autore di molti colpi bassi.

Il film dà un taglio interessante al canovaccio biografico, mostrando in maniera romanzata ma al contempo sobria le pecche morali di un uomo che ha dedicato la sua vita alla ricerca e al progresso. Gli attori protagonisti sono giganteschi, anche se la riuscita del film finisce con il non avere il mordente che lo avrebbe reso un capolavoro. In ogni caso si tratta di una pellicola interessante e, per questo, consigliata.

25 – The Report | Migliori film Prime Video

The Report è un thriller del 2019, diretto da Scott Z. Burns, con Adam Driver e Jon Hamm.

Daniel J. Jones è membro del comitato d’investigazione e d’intelligence del Senato degli Stati Uniti e incaricato di far luce sui metodi di prigionia e sugli interrogatori operati della CIA nel periodo che ha seguito i terribili attentati dell’11 Settembre 2001. Dopo diversi anni di approfondite indagini, Jones scopre l’esistenza di pratiche di tortura immorali e crudeli che la CIA ha cercato a lungo di celare. Ma la pubblicazione di questo dettagliato rapporto, che conterà alla fine più di 500 pagine, sarà molto più complicata del previsto.

Si tratta di una produzione originale Amazon Prime Video, che punta sui due bravissimi attori protagonisti per adattare sul piccolo schermo una storia vera di complotti e segreti. Merita una visione.

24 – Warrior | Migliori film Prime Video

Warrior è un film drammatico del 2011 diretto da Gavin O’Connor con protagonisti Tom Hardy, Joel Edgerton e Nick Nolte.

Un padre deve aiutare il figlio marine a prepararsi fisicamente per vincere un violento torneo di arti marziali. Alla stessa manifestazione partecipa anche il figlio più grande, accendendo così la rivalità tra i fratelli. I due, che si sono separati da tempo, dovranno così affrontare il loro passato sul ring.

Per questo film Nick Nolte è stato nominato agli Oscar come miglior attore non protagonista. Le scene di combattimento sono girate in modo magistrale, incredibilmente realistico e immersivo. Grande performance dei due protagonisti, che riescono a trasmettere miriadi di emozioni quasi senza parlare mai. Un piccolo gioiello.

23 – Pulp Fiction | Migliori film Prime Video

Pulp Fiction è un film del 1994 scritto e diretto da Quentin Tarantino e interpretato, tra gli altri, da John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman e Bruce Willis.

Pulp Fiction è il film conclusivo di una trilogia “pulp” composta da Le iene del 1992, sempre scritto e diretto da Quentin Tarantino, e Una vita al massimo del 1993, diretto da Tony Scott ma con soggetto sempre del maestro Tarantino. Candidato a 7 Oscar nel 1995, ne vinse poi solamente uno per la miglior sceneggiatura originale, che è infatti il fiore all’occhiello di questa pellicola. La struttura labirintica, fatta di incastri, flashback e sottotrame, in qualche modo collegate le une alle altre, permette di godersi un film realmente impostato su un’idea originale.

Il cast è composto da molti dei fedelissimi di Tarantino: Uma Thurman nei panni di Mia Wallace, Tim Roth (Ringo), Harvey Keitel che si presenta come Mr. Fox, il risolutore di problemi e l’immancabile Samuel L. Jackson, che nei panni di Jules Winnfield rimarrà negli annali per la scena indimenticabile in cui cita un passo della Bibbia: Ezechiele 25:17, doppiato magistralmente in italiano da Luca Ward.

Insomma Pulp Fiction è un vero must, imprescindibile per ogni appassionato di cinema. Per un’analisi più approfondita vi rimandiamo comunque alla nostra recensione.

22 – Bumblebee | Migliori film Prime Video

Il franchise dei robottoni targati Hasbro ha sempre racimolato molti soldi al botteghino cinematografico, nonostante la reale qualità delle pellicole sia rapidamente declinata dopo la primissima iterazione diretta da Michael Bay. Si è quindi deciso di stoppare il filone principale per realizzare uno spin-off dedicato ad uno dei personaggi più amati: Bumblebee.

Gli eventi del film si collocano temporalmente nel 1987, quindi prima di tutta la saga principale, e ci mostrano l’arrivo della mitica Camaro gialla sulla Terra, il suo primo contatto con una giovane ragazza umana e la prima lotta in difesa di quella che diventerà poi la patria adottiva dei Transformer dopo la distruzione di Cybertron.

Bumblebee è un action movie divertente, dal ritmo serrato e ben riuscito, che rilancia e fa ben sperare per il futuro di tutta la saga.

21 – 21 Jump Street | Migliori film Prime Video

21 Jump Street è una commedia del 2012, diretta da Phil Lord, Chris Miller, con Jonah Hill, Channing Tatum e Brie Larson.

Il film è un remake di una serie anni ’90 in cui recitava anche Johnny Depp, che qui ha un cameo. Parla di due improbabili poliziotti ai quali, anche più improbabilmente, viene chiesto di infiltrarsi in un liceo fingendosi studenti. Tra inseguimenti deliranti e sparatorie demenziali, questo film è incredibilmente divertente e non mancherà di stupirvi.

20 – Suspiria | Migliori film Prime Video

Suspiria è un grande classico del filone horror italiano targato Dario Argento. Nel 2018 Luca Guadagnino ha voluto proporre una nuova versione del film che suscitò in lui una “potente emozione” da bambino.

La pellicola di Guadagnino non è quindi un remake classico ma una rivisitazione dell’opera prima. Questa versione, visivamente coraggiosa e forte di una colonna sonora composta direttamente dal leader dei Radiohead Thom Yorke, ci porta a Berlino nel 1977, dove la giovane Susie Bannion ottiene il posto di prima ballerina ed entra nelle grazie della coreografa Madame Blanc. Il rapporto tra le due si farà man mano più intenso e metterà in evidenza l’oscurità che alberga nella scuola di danza.

L’accoglienza di Suspiria è stata controversa ma il nostro consiglio è comunque di dargli una chance.

19 – Jurassic Park, tutta la serie | Migliori film Prime Video

Jurassic Park è un film diretto da Steven Spielberg del 1993, basato sull’omonimo romanzo scritto da Michael Crichton.

Un miliardario ha deciso di riportare in vita i dinosauri. Per farlo userà i suoi fondi, praticamente illimitati, le più avanzate biotecnologie ed il sangue delle zanzare conservate nell’ambra per milioni e milioni di anni. Il Jurassic Park apre quindi i battenti ma l’avidità umana e la natura stessa non sembrano però sottostare al volere umano: un incidente libera i giganteschi ospiti del parco, prima ancora che il primo visitatore vi metta piede dentro.

Jurassic Park è un film che ha segnato un’epoca ed ha creato una vera infatuazione per i dinosauri in un’intera generazione. Il visionario Steven Spielberg ha creato una vera perla cinematografica, che è poi proseguita in un secondo ed in un terzo capitolo che però non avevano più la spinta iniziale dell’opera prima. Caratterizzato da un uso massiccio di animatronics, al posto del ricorso ad effetti CGI, Jurrassic Park è invecchiato piuttosto bene e ancora oggi rende assolutamente bene.

18 – Kung Fu Panda | Migliori film Prime Video

Kung Fu Panda, è un film d’animazione del 2008, diretto da Mark Osborne e John Stevenson. Il film racconta le vicende di un panda intento a imparare l’arte del kung fu per salvare la Cina da una terribile minaccia.

In Po si può identificare qualsiasi bambino che si senta inadeguato al sogno che nutre dentro di sè. Il grosso e goffo Panda, costantemente desideroso di ingurgitare cibo, come potrà mai diventare un Maestro di kung fu?

Dalla Dreamworks è arrivato un film che si lascia piacere, con personaggi simpatici e una singolare lezione zen. Perché non dargli una possibilità?

17 – Dogman | Migliori film Prime Video

Dogman è un film del 2018 diretto da Matteo Garrone.

Il film è stato presentato in concorso al Festival del Cinema di Cannes, è stato il rappresentante italiano per gli Oscar 2018 ed ha trionfato ai David di Donatello aggiudicandosi ben 9 premi, tra cui miglior film e miglior regia. Dogman si ispira molto liberamente all’omicidio del canaro, storia di cronaca nera della Roma di fine anni ’80. Il film ci propone la storia di Marcello, un uomo mite che possiede una negozio di tolettatura per cani e di Simone, piccolo delinquente di zona.

Le vite di questi due uomini, così diversi tra loro, si incroceranno e le vicende prenderanno una piega sempre più violenta, sullo sfondo di una periferia romana degradata e degradante. Dogman è un film nudo e crudo che ha conquistato, a ragione, i favori della critica. Non lasciatevi sfuggire questo bel film tutto italiano.

16 – John Wick (La Trilogia) | Migliori film Prime Video

John Wick è un assassino, anzi, l’assassino per antonomasia. Dopo una lunga carriera si è ritirato a vita privata, tirandosi fuori dal mondo criminale per stare con sua moglie. Quando la donna muore, solo il suo unico ricordo è un piccolo beagle. Quest’ultimo viene però ucciso da un gruppetto di malviventi da strapazzo, che ovviamente non avevano idea di chi fosse in verità il malcapitato con cui se la stavano prendendo. Questo riporta John in pista.

Trilogia che ha riportato in auge Keanu Reeves, quella di John Wick è ipeviolenta e di pura azione, ma nasconde spunti interessanti. In primo luogo le scene d’azione, girate in modo magitrale e originale. Anche la costruzione di un mondo criminale bizzarro, fuori misura ma in un certo senso regolato da delle leggi, è apprezzabile. Una saga da non sottovalutare, come vi indichiamo nella recensione del terzo capitolo.

15 – Drive | Migliori film Prime Video

Drive è un film diretto da Nicolas Winding Refn, che nel 2011 ha vinto il premio per la migliore regia al Festival di Cannes.

Il film è basato sull’omonimo romanzo di James Sallis e ci parla della storia di Driver: giovane appassionato di auto e dalla guida impeccabile, che lavoro in un’officina e si arrangia anche come stuntman. Oltre questi primi due lavori, Driver ne ha anche un terzo, meno pulito: si presta come pilota per delle rapine. Le cose si complicano molto quando il giovane si innamora di Irene, ragazza che ha un figlio piccolo e un grosso guaio con dei malviventi a causa del compagno in carcere.

Ad interpretare il poco comunicativo protagonista abbiamo un giovane Ryan Gosling. Il film, pur presentando in fin dei conti una trama abbastanza classica e poco originale, risulta pregevole e mai noioso. Drive è caratterizzato da un’aura di tensione pronta ad esplodere e vedrà nel finale un’accelerazione di violenza: purtroppo le cose non sempre vanno come vogliamo e la vita prende spesso una piega che non possiamo controllare. Consigliato a tutti gli amanti del cinema d’azione.

14 – Ex Machina | Migliori film Prime Video

Ex Machina è un film scritto e diretto da Alex Garland che si è aggiudicato il premio per i migliori effetti speciali alla 88° edizione dei primi Oscar.

Il film inizia con un giovane programmatore di nome Caleb che viene invitato, dall’inafferrabile capo della compagnia per cui lavora, Nathan Bateman, a trascorrere una settimana premio nella sua casa di montagna. Quella che sembrava un’occasione per conoscere il suo mentore si trasforma presto per Caleb in qualcosa di molto più ambiguo: Nathan sta infatti portando avanti in segreto un progetto di intelligenza artificiale.

Ex Machina è un ottimo esempio di Sci-Fi ben fatto. Forte di una sceneggiatura solida, di performance attoriali di ottimo livello e coadiuvato da un comparto effetti speciali di prim’ordine, il film riesce a convincere fine in fondo. Se siete amanti della fantascienza, o semplicemente dei thriller psicologici, non potete non dare un’occasione a questa pellicola.

13 – Il Grande Gatsby | Migliori film Prime Video

Il grande Gatsby è un film drammatico del 2013, diretto da Baz Luhrmann, con Leonardo DiCaprio e Carey Mulligan.

Tratto dall’omonimo romanzo di Francis Scott Fitzgerald, la vicenda è narrata da Nick Carraway (Tobey Maguire), agente di borsa, che ripercorre la storia del suo incontro con Jay Gatsby (Leonardo DiCaprio) nell’estate del 1922. In anni che precedono la depressione la norma è data da lussuose feste che Gatsby è solito organizzare. Dietro l’ostentato sfarzo si nasconde però una sofferenza d’amore che in pochi conoscono.

Il materiale di partenza è immenso, Leonardo DiCaprio mostra ancora una volta le sue doti attoriali e Baz Luhrmann sembra essere tagliato per dirigere un film tanto brillante. Un film entrato nella storia.

12 – The Lego Movie | Migliori film Prime Video

The Lego Movie è un film d’animazione del 2014 scritto e diretto da Phil Lord e Christopher Miller. Il film presenta tre diverse tecniche cinematografiche: CGI, stop motion e live action.

The Lego Movie ci catapulta nel mondo dei mattoncini colorati, dove incontreremo Emmet Mattonowski, un operaio edile senza nulla di particolare. Emmet, per una strana serie di eventi, entrerà in possesso del Pezzo Forte, un mattoncino che seconda la profezia possiede il potere di fermare il Kragle: una potentissima orma che Lord Business vuole utilizzare per distruggere il mondo.

The Lego Movie è un film incredibilmente divertente, dissacrante e zeppo di battute, riferimenti e citazioni. I personaggi risultano tutti ben caratterizzati e riusciti, con una menzione d’onore per Batman (che infatti ha poi beneficiato di una pellicola a se stante). Il film riesce a catturare sia i bambini, con la sua follia e le scene colorate, ma coinvolge anche gli adulti grazie ad un citazionismo verso il mondo pop/nerd davvero sfrenato. Non manca poi di consegnare un messaggio positivo e morale come tutti i film d’animazione di un certo livello.

Se volete passare una serata guardando un film con tutta la famiglia, il nostro consiglio è quello di dare una possibilità a The Lego Movie, siamo certi che non ne rimarrete delusi.

11 – Lo Squalo | Migliori film Prime Video

Lo Squalo (Jaws – fauci) è un film del 1975 diretto da un allora giovanissimo Steven Spielberg e basato sul romanzo di Peter Benchley.

La vita sulla tranquilla isola di Amity viene messa in crisi dall’arrivo di un enorme squalo bianco. Le autorità sono reticenti ad ammettere la presenza del famelico predatore nelle acque dell’isola per non rovinare la stagione turistica, fonte di sostentamento per la comunità locale. La situazione viene presa in mano dal capo della polizia che, insieme ad un biologo marino e ad un noto cacciatore di squali, prende il mare per uccidere la bestia assassina.

Vero è proprio capolavoro del cinema, Lo Squalo ha segnato un’epoca, diventando il primo blockbuster della storia del cinema e segnando l’allora record mondiale di incassi. La pellicola vinse 3 Premi Oscar per il montaggio, il sonoro e la colonna sonora a John Williams: il motivo dell’attacco dello squalo è ancora oggi inconfondibile. Se amate i thriller e non avete mai visto Lo Squalo correte immediatamente a recuperarlo.

10 – Crawl – Intrappolati | Migliori film Prime Video

Crawl è un film del 2019 di Alexandre Aja. Haley Keller (Kaya Scodelario) è una nuotatrice in declino. Ad influire sulle sue prestazioni c’è l’allontanamento dal padre Dave (Barry Pepper), suo ex allenatore. Ma quando un potentissimo uragano colpisce la costa sud-est degli Stati Uniti la ragazza decide di mettere da parte le ostilità e si reca alla casa del padre, per accertarsi della sua incolumità. Lo trova intrappolato e ferito: un coccodrillo si è infilato nel seminterrato in cerca di prede. Inizierà così per il padre e la figlia una lotta per sfuggire alla calamità e ai predatori.

Horror claustrofobico interessante, che contrariamente ad altri non mostra mai velleità fuori luogo. Merita una possibilità, come abbiamo avuto modo di precisare nella nostra recensione estesa.

9 – Inside Man | Migliori film Prime Video

Inside Man è un film del 2006 diretto da Spike Lee ed interpretato da Denzel Washington, Clive Owen e Jodie Foster.

“Il mio nome è Dalton Russel. Fate bene attenzione a quello che dico perché scelgo le mie parole con cura e non mi ripeto mai. Ho progettato e messo in atto un piano allo scopo di eseguire la rapina perfetta ad una banca. Perché? Perché lo so fare!”. Queste sono le parole con cui si apre Inside Man, film che ci propone una pianificatissima rapina ad una banca, che si rivelerà nascondere anche molti segreti oltre ad una grande quantità di denaro.

Giocato tutto sull’incontro-scontro tra il rapinatore (Clive Owen), il negoziatore (Denzel Washington) e la donna del mistero (Jodie Foster), Inside Man ha fatto scuola. La casa di carta deve molto a questo film, l’idea di travestire gli ostaggi in maniera uguale e usare soprannomi tra i rapinatori deriva infatti proprio da qui. Se avete amato la serie spagnola non potete non vedere questo film di Spike Lee.

8 – American Gangster | Migliori film Prime Video

American Gangster è un film del 2007 diretto da Ridley Scott, sceneggiato da Steven Zaillian ed interpretato da Denzel Washington e Russell Crowe.

Tutto inizia a New York, più precisamente ad Harlem, nel 1968, quando il vecchio boss della malavita Bumpy Johnson muore ed inizia la lotta per la successione. A spuntarla sarà Frank Lucas (Denzel Washington) che per anni era stato il braccio destro di Bumpy. Lucas decide di puntare tutto sul narcotraffico ed inizia ad importare l’eroina direttamente dalla Thailandia. Così sul mercato USA arriva la Blue Magic: l’eroina più pura ed economica mai vista in America.

Lucas deve però vedersela con Richie Roberts (Russell Crowe), incorruttibile poliziotto a capo di un’unità della narcotici che gli si mette alle calcagna.

Basato su una storia vera, American Gangster ci mette davanti una storia di malavita cruda e spietata, presentandoci uno spaccato dell’America degli anni ’60 e ’70 tra guerra del Vietnam e discriminazioni razziali.

7 – 21 | Migliori film Prime Video

21 è un film del 2008 diretto da Robert Luketic ed interpretato da Kevin Spacey e Laurence Fishburne.

Il film si basa sulla storia vera del MIT Blackjack Team, un gruppo di studenti del MIT che sbancò numerosi casinò tra il 1980 ed il 1990 ricorrendo al conteggio delle carte nel blackjack.

Il protagonista del film è Ben Campbell, un giovane e brillante studente del MIT con il desiderio di entrare alla Harvard Medical School. Il ragazzo però, pur essendo stato accettato, non può permettersi l’enorme retta da 300.000 dollari dell’università. L’opportunità di reperire il denaro gli viene offerta da un professore che, avendo notato le sue abilità matematiche, gli chiede di unirsi al suo gruppo di giocatori di blackjack. Le cose si complicheranno quando entreranno in scena un software per il riconoscimento facciale ed una vecchia rivalità.

21 ci mostra quanto sia facile rimanere affascinati dalla bella vita e dal Dio denaro, a scapito della moralità e delle amicizie vere. Tra colpi di scena, casinò sfavillanti e picchiatori vecchia scuola, il film non vi deluderà e vi ritroverete a gridare “21 vittoria, grande baldoria!” insieme ai protagonisti.

6 – District 9 | Migliori film Prime Video

District 9 è un film diretto da Neill Blomkamp e prodotto da Peter Jackson del 2009.

Una nave aliena è arrivata, o meglio precipitata sulla terra, in particolare a Johannesburg. Il velivolo alieno fluttua in avaria nei cieli sopra la città, incapace di ripartire. Gli alieni non hanno altra scelta che quella di stabilirsi sulla Terra, ma la convivenza non si rivela facile. In poco tempo tutti i “visitatori” vengono confinati in un sobborgo alla periferia di Johannesburg: il distretto 9 per l’appunto. Emarginati, ghettizzati, ridicolizzati, odiati da tutti e usati addirittura per esperimenti scientifici, i “gamberoni” passano sul nostro pianete ben 20 anni.

I militari mostrano un particolare interessa per la tecnologia bellica degli alieni. Quest’ultima si basa sul DNA e perciò ogni tipo di arma funziona solo se usata da un alieno e non ha alcun tipo di effetto quando impugnata da un umano. Ma le cose prendono una piega inaspettata quando il protagonista, Wikus Van De Merwe, entra in contatto con una strana sostanza contenuta in un congegno alieno.

Il film, pur avvalendosi di un contesto fortemente sci-fi, parla di un tema quanto mai umano quale la discriminazione razziale. La scelta di ambientare il film in Sudafrica, terra che in prima persona ha sperimentato e sperimenta ancora oggi fenomeni di razzismo, non è certo casuale. Lo stesso nome del film è un richiamo a fatti accaduti durante l’apartheid in un’area residenziale di Città del Capo denominata District Six.

Nel corso nel film assisteremo ad una inversione dei ruoli, cosicché i “mostri” si riveleranno più umani delle persone stesse. Il giusto equilibrio tra azione, riflessione ed impatto scenografico è valso al film la candidatura a ben 4 premi Oscar, tra cui miglior film.

5 – Apollo 13 | Migliori film Prime Video

Apollo 13 è un film di Ron Howard del 1995 con Tom Hanks, Kevin Bacon e Bill Paxton, che racconta le vicende realmente accadute della missione Apollo 13.

Dopo il primo storico allunaggio dell’Apollo 11 nel 1969, la corsa spaziale contro l’allora nemica Russia era ormai vinta, l’attenzione dell’opinione pubblica verso le missioni della NASA si stava già affievolendo ed il programma spaziale stesso cominciava a dare segni di stanca.

Così quando l’11 aprile del 1970 partì la missione Apollo 13 non ci fu un grosso clamore, almeno non fino al momento dell’incidente, già l’incidente. Infatti durante un’operazione di routine uno dei serbatoi dell’ossigeno della navetta esplose, rendendo infattibile il raggiungimento della Luna e, cosa più grave, mettendo a serio rischio il rientro sulla Terra. L’intera NASA si attivo nel tentativo di pianificare il rientro dei 3 astronauti e tutta l’America rimase per tre giorni con il fiato sospeso.

Il film ci racconta, con dovizia e scrupolo dei particolari, tutta la disavventura: dalla tensione vissuta a bordo della navetta, all’angoscia delle famiglie, all’ingegno messo in campo dalla NASA! Il coraggio e lo spirito pionieristico di questi uomini diventa quasi palpabile nel film. Apollo 13 portò a casa nel 1995 2 Oscar, miglior montaggio e miglior sonoro, e se siete amanti dello spazio o semplicemente del cinema d’azione non potete perderlo.

4 – Fight Club | Migliori film Prime Video

Fight Club è un film diretto da David Fincher del 1999, basato sull’omonimo romanzo di Chuck Palahniuk.

Il protagonista di Fight Club (Edward Norton) non ha nome, si tratta di un uomo dalla vita ordinata e cadenzata. Lavora come consulente assicurativo per un’importante casa automobilistica, è annoiato e soffre di una grave insonnia che lo perseguita notte dopo notte. Per alleviare la mancanza di sonno, il protagonista frequenta gruppi di sostegno per malati terminali: l’ascoltare le storie dei poveri sfortunati gli conferisce una strana pace che gli restituisce il sonno.

In un viaggio di lavoro Norton incontra Tyler Durden (Brad Pitt), un venditore di sapone eccentrico ed estroverso. Al ritorno dal viaggio il protagonista scopre che la sua casa è esplosa e, non sapendo cosa fare, chiede ospitalità a Tyler.

Tra i due nasce una strana amicizia che li porterà a creare il Fight Club: associazione di persone che si picchiano volontariamente a sangue, per dare un senso alla loro vita. Ma la cosa degenererà molto velocemente.

Fight Club ci porterà a scoprire i lati più oscuri della mente umana. Niente è ciò che sembra e non sarà facile distinguere la realtà dalla fantasia. In un turbinio di violenza e autodistruzione il film vi stupirà. Divenuto rapidamente una pellicola cult, non potete non guardarlo.

3 – Il Padrino & Il Padrino – Parte II | Migliori film Prime Video

In questo caso raddoppiamo i nostri consigli, si perchè Il Padrino ed Il Padrino – Parte II meritano entrambi la visione in egual misura.

I due film, il primo del 1972 ed il secondo di 2 anni più giovane, sono entrambi targati Francis Ford Coppola e vantano un cast stellare: Marlon Brando interpreta Don Vito Corleone da anziano, Al Pacino ha il ruolo di Michael Corleone, uno dei figli boss e Robert De Niro ha invece la parte del padrino nella sua giovinezza (nel Padrino – Parte II). Ci fermiamo qui ma sappiamo che saremmo potuti tranquillamente andare avanti a citare grandi nomi del cinema.

La saga ci narra la storia della famiglia Corleone, dalla nascita all’ascesa al potere come una delle più importanti famiglie criminali d’America. La lotta per il potere, la commistione con la politica, la morale distorta, l’amore e l’odio fanno di questi 2 film dei veri capolavori immortali del cinema.

In ogni classifica dei migliori film di sempre, Il padrino ed il Padrino – Parte II occupano posizioni altissime. Non basterebbero altre 1000 parole per elogiare questi 2 capolavori. Correte a vederli e basta!

2 – Ritorno al Futuro & Ritorno al Futuro – Parte II | Migliori film Prime Video

Di nuovo un’accoppiata: Ritorno al Futuro e Ritorno al Futuro – Parte II sono entrambi diretti da Robert Zemeckis e vantano come produttore esecutivo Steven Spielberg. I film sono rispettivamente del 1985 e 1989 e hanno come protagonista Michael J. Fox nel ruolo di Martin McFly.

I film ci fanno vivere le disavventure di Martin, giovane liceale del 1985 amante del Rock, intrappolato in una famiglia il cui padre viene vessato sul lavoro dallo stesso bullo che lo perseguitava a scuola e la cui madre si è inacidita e alza un pochino troppo il gomito.

Martin è molto amico di un vecchio scienziato di nome Emmett Brown, detto “Doc“. Quest’ultimo ha appena trasformato una DeLorean in una macchina del tempo alimentata dal plutonio. Purtroppo, i libici fornitori del carburante tornato alla carica e uccidono Doc e nel trambusto Martin, usando la DeLorean, finisce nel 1955. Qui il ragazzo conosce i propri genitori adolescenti e la futura mamma finisce con l’innamorarsi di lui, creando un pericoloso paradosso temporale.

Martin dovrà quindi trovare il modo di far innamorare nuovamente la mamma del suo futuro padre e, con l’aiuto del Doc del passato, trovare un modo per tornare nel 1985. Tra ilarità, musica rock e scene divenute mitiche, Ritorno al Futuro non vi deluderà di certo. Il film infatti ha portato a casa più di un premio Oscar ed è diventato un simbolo degli anni ‘80 e della loro cultura. Qui abbiamo fatto una lista delle più interessanti curiosità.

1 – Bastardi Senza Gloria | Migliori film Prime Video

Bastardi Senza Gloria è un film di Quentin Tarantino del 2009.

Il film ci presenta una versione ucronica della fine della Seconda Guerra Mondiale. Le vicende si aprono con un flashback nel 1941, una famiglia ebrea nascosta viene scoperta dal colonnello tedesco Hans Landa (Christoph Waltz) che riesce ad uccidere tutti tranne la giovane figlia Shosanna Dreyfus. La scena si sposta poi nel 1944, la ragazza si è trasferita a Parigi dove, sotto falsa identità, gestisce una sala cinematografica.

Proprio in Francia è da poco giunta la squadra di “bastardi”, soldati ebrei capitanati dal tenente Aldo Raine (Brad Pitt), noti per la consuetudine di prendere lo scalpo dei soldati tedeschi uccisi.

Le strade dei bastardi, di Shosanna e del colonnello Landa si incroceranno per arrivare ad un sanguinoso epilogo in pieno stile Tarantiniano.

Se amate questo regista non rimarrete di certo delusi dal film. Nota di merito per l’interpretazione del colonnello nazista di Christoph Waltz, premiata dall’Academy con la statuetta per il miglior attore non protagonista nel 2010.

Appuntamento al prossimo mese!

I nostri consigli, per questo mese, finiscono qui. La speranza è di avervi aiutato in qualche modo ad orientarvi tra i prodotti offerti da questa ricca piattaforma, che sta prendendo sempre più piede con un catalogo in continuo aggiornamento e con il quale non è facile decidersi.

Appuntamento al mese prossimo con la lista dei migliori film da guardare su Prime Video! Nel frattempo non perdetevi gli altri contenuti della nostra sezione dedicata ai film e le serie tv, le migliori pellicole disponibili su Netflix, Disney Plus e Now TV ed le migliori serie tv disponibili su Netflix, Prime Video, Disney Plus e Now TV.

