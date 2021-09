Migliori film su Now TV da vedere | Settembre 2021

Now TV è un servizio di streaming on-demand e live di proprietà di Sky che ha esordito in Italia nel 2014 con il nome di Sky Online, poi rinnovato a livello europeo con il nome di Now TV nel 2016. Di seguito, abbiamo selezionato per voi i migliori film da vedere su Now TV!

Prima di cominciare è giusto segnalare che la numerazione dei migliori film da vedere su Now TV è casuale, quindi non si tratta di una classifica. Tutte i film presenti nella lista sono validi e differenziati per genere, in tal modo ogni telespettatore avrà modo di ricercare il film da vedere in base ai gusti personali. Tuttavia, il consiglio è di dare una possibilità ad ogni titolo descritto e di non farsi condizionare troppo da valutazioni affrettate, vedrete che rimarrete soddisfatti!

Migliori film su Now TV da vedere

Scopriamo assieme quali sono i migliori film da vedere su Now TV. La piattaforma permette di spaziare tra generi diversi, attraverso film di grande successo, senza rinunciare ai cult più avvincenti, proponendo titoli sempre nuovi. Nel mese appena cominciato ci sarà tanto da vedere davanti ai nostri schermi, che siano computer o smartphone!

15 – Martin Eden | Migliori film Now TV

Martin Eden è una nuova versione cinematografica dell’omonimo romanzo di Jack London, pubblicato nel 1909. Protagonista è il giovane marinaio di umili origini Martin Eden, che salva Arturo, giovane rampollo della borghesia industriale, da un’aggressione. Per ringraziarlo Arturo lo invita nella sua abitazione di famiglia dove Martin Eden conoscerà e si innamorerà della sorella Elena. La giovane donna, colta e raffinata, diventerà un’ossessione amorosa e il simbolo dello status sociale cui Martin aspira a elevarsi. Martin inseguirà il sogno di diventare scrittore, a costo di sacrifici e fatiche affrontando i limiti della propria umile origine.

Storia di formazione e dei conflitti che conseguono la crescita e la volontà di cambiare rotta della propria vita. Per la sua interpretazione il protagonista Luca Marinelli ha ricevuto la Coppa Volpi al Festival di Venezia 2019. Un film d’altri tempi.

14 – Dredd Il Giudice dell’apocalisse | Migliori film Now TV

Dredd – Il giudice dell’apocalisse è un film del 2012 diretto da Pete Travis, con Karl Urban e Lena Headey.

A Mega City, una metropoli americana del futuro soggiogata dal caos e dalla criminalità, l’ordine e la legge sono appannaggio dei Giudici, inquisitori e giustizieri. Dredd, è il giudice supremo impegnato ad ostacolare la “Slo-Mo”, una droga che fa letteralmente muovere la realtà ad una frazione della sua velocità normale, tenuto in mano da una signora della droga Ma-Ma e del suo spietato clan. La missione è pericolosa, ma il giudice non conosce ostacoli.

Questo film del 2012 è un’ottimo reboot sequel del classico. Rende giustizia al predecessore dando un taglio moderno al futuro distopico. Da non perdere.

13 – The Mule Il Corriere | Migliori film Now TV

Earl Stone è un floricoltore dell’Illinois che, dopo una vita di sacrifici, si trova coinvolto nella crisi economica. Earl perde anche la casa e il solo bene che gli resta è il pick-up con cui ha raggiunto 41 stati su 50 senza mai prendere una multa. La sua attitudine alla guida attira l’attenzione di uno sconosciuto, che gli propone un lavoro redditizio: trasportare droga per un cartello poco convenzionale di narcotrafficanti messicani.

Tratto da una storia vera, questa pellicola segna il ritorno da attore di Clint Eastwood, che in ogni caso dietro la cinepresa non sbaglia un colpo. Bel film, del quale potete trovare la nostra recensione qui.

12 – Spider-Man Far From Home | Migliori film Now TV

Questo è il primo film della fase 4 del MCU. Segue direttamente gli eventi di Endgame, rappresentandone una eredità sotto molti aspetti.

In un mondo ripristinato dagli eventi catastrofici portati da Thanos, Peter Parker cerca di tornare alla normalità e alla scuola. Non sarà così facile, perché dovrà confrontarsi con dei temibili nemici, gli elementari. E forse qualcuno in più…

Ottimo ritorno sulle scene della Marvel, qui potrete leggere la nostra opinione approfondita.

11 – Midsommar, Il villaggio dei dannati | Migliori film Now TV

Il regista Ari Aster torna al cinema con Midsommar – Il Villaggio dei Dannati, nuovo film horror dopo l’ottimo esordio avuto con Hereditary – Le Origine del Male.

La storia parla di una coppia che, per evitare una crisi definitiva, va in un villaggio in cui apparentemente regna la pace e la serenità. La realtà è però un’altra.

Horror notevole, immaginifico, da non perdere assolutamente.

10 – Bohemian Rhapsody | Migliori film Now TV

Bohemian Rhapsody è un film del 2018 diretto da Brian Singer e con protagonista il talentoso Rami Malek.

Il film è una pellicola tra il musicale ed il biografico, che ci racconta la nascita e la successiva ascesa al successo dei Queen, una delle band più famose e acclamate di tutti i tempi. La pellicola si sofferma, con diversi salti temporali, sui primi 15 anni di carriera dei Queen, culminando con la storica performance del Live Aid del 1985.

Bohemian Rhapsody non è solo un’operazione di fan service per gli estimatori dei Queen, è anche un bellissimo film. L’interpretazione dei personaggi, uno su tutti un Rami Malek perfettamente calato nei panni di Freddie Mercury, i costumi e la regia sono di alto profilo. Per un’opinione più esaustiva vi rimandiamo alla nostra recensione completa, ma la sola colonna sonora vale probabilmente la visione.

9 – Green Book | Migliori film Now TV

L’America degli anni ’60 non era certo un posto in cui le persone di colore fosse integrate alla perfezione. Così accadeva, si tratta infatti di una storia vera, che anche un famoso e rinomato pianista afroamericano dovesse farsi accompagnare, per protezione, da un buttafuori italo-americano durante il suo tour nel sud degli Stati Uniti. Questa è la storia di Green Book, che riprende il nome da un libricino in uso in quelli anni che indicava i posti sicuri per le persone di colore.

Ad interpretare il pianista Don Shirley troviamo Mahershala Ali, mentre Viggo Mortensen presta il volto all’autista Tony Vallelonga. Il film ha riscosso un ottimo successo di critica ed ha trionfato agli Oscar 2019 aggiudicandosi 3 premi maggiori: miglior film, miglior attore non protagonista a Mahershala Ali e migliore sceneggiatura originale.

8 – Vice – L’uomo nell’ombra | Migliori film Now TV

Vice – L’uomo nell’ombra è un film scritto e diretto da Adam McKay ed interpretato da Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell e Sam Rockwell.

Vice ci racconta l’origine e l’ascesa al potere di Dick Cheney che, con l’aiuto e la guida della moglie Lynne, divenne vicepresidente degli Stati Uniti d’America e vero uomo nell’ombra durante l’amministrazione di George W. Bush. Una storia di politica vera che sembra invece quasi finzione.

Il film vanta una straordinaria performance del trasformista Christian Bale, nei panni di Cheney, che è valsa al film l’Oscar per il miglior trucco. Assolutamente da non perdere.

7 – 7 Sconosciuti a El Royale | Migliori film Now TV

Anni Sessanta. Un uomo (Nick Offerman) nasconde una voluminosa borsa sotto le assi del pavimento di una stanza dell’hotel El Royale. Pochi attimi dopo bussa alla porta della camera un suo conoscente, che viene invitato ad entrare. Nel momento in cui il primo uomo volta le spalle, il secondo gli spara un colpo di fucile a bruciapelo.

Dopo Quella casa nel bosco, World War Z e The Martian, 7 Sconosciuti a El Royale conferma la bontà del cinema del regista Drew Goddard. Il film, pur non proponendo nulla di veramente innovativo, convince, cattura e a tratti disturba, grazie all’atmosfera di latente violenza che pervade tutta la pellicola. Per un ulteriore approfondimento potete leggere la nostra recensione completa.

6 – Deadpool 2 | Migliori film Now TV

Deadpool 2 è un film di genere avventura, ma anche fantascienza e azione, del 2018. Il film è il sequel di Deadpool ed è basato sull’omonimo fumetto della Marvel.

Le avventure di Deadpool proseguono nel secondo film, in cui il protagonista Wade Wilson, interpretato da Ryan Reynolds, prosegue il suo ruolo di giustiziere e continua la sua avventura amorosa con Vanessa, con cui decide di mettere su famiglia. Purtroppo, durante uno scontro con un capo della malavita, la sua compagna muore e Wade, nonostante la vendetta immediata, inizia un periodo di crisi esistenziale. Gli X-Men cercheranno di aiutarlo arruolandolo nel loro team.

5 – Ultimatum alla Terra | Migliori film Now TV

Ultimatum alla terra è un film del 2008 di genere fantascientifico e drammatico. Nel cast sono presenti attori del calibro di Keanu Reeves, Jennifer Connelly e Katy Bates.

Nel 2008 il pianeta è in pericolo a causa di un presunto meteorite che dovrebbe schiantarsi nel pieno centro di New York. L’oggetto in realtà è un veicolo spaziale che si posiziona a Central Park. Da esso esce un essere alieno dalle fattezze umane (Keanu Reeves) che però viene ferito da un colpo accidentale; a seguito di questo evento dall’astronave fuoriesce un robot che, dopo aver tolto di mezzo tutte la apparecchiature offensive dei militari, si disattiva. Nel frattempo l’alieno viene portato in clinica per cercare di salvarlo, ma non sanno che egli è sulla terra per portare ai terrestri un messaggio importante, che cambierà la vita dell’intero genere umano.

4 – Hostiles | Migliori film Now TV

Hostiles (Ostili) è un film di genere western drammatico, rilasciato nel 2017, con protagonisti di spessore come Christian Bale e Rosamund Pike.

Il capitano Joseph J. Blocker (Christian Bale) accetta, come ultima missione, di scortare il capo Cheyenne Falco Giallo dalla prigione in una riserva per permettergli di passare gli ultimi giorni di vita. Durante il viaggio gli uomini incontrano una donna (Rosamund Pike) che proseguirà il viaggio con loro. Insieme affronteranno minacce e pericoli, che cambieranno sensibilmente le loro vite. Il film è ambientato nel 1892 in New Mexico.

3 – Arrivederci Professore | Migliori film Now TV

Il professore Johnny Depp, intrappolato in una carriera e un matrimonio monotoni, scopre di essere malato terminale.

La premessa di questa storia di scoperta è forse classica, ma grazie all’interpretazione sobria di un attore noto per gli eccessi, trova un buon equilibrio complessivo.

2 – Men in Black: International | Migliori film Now TV

Una notte i Men in Black sono impegnati in un intervento con un alieno in una famiglia, alla quale verrà cancellata la memoria. Non si accorgono però della presenza della bambina Molly (Tessa Thompson) che assiste a tutto, facendo così diventare la vita aliena la propria ossessione.

La bambina cresce fino a diventare una Woman in Black. La premessa del film è quella classica, ma la freschezza della coppia di attori protagonisti già collaudata in Thor: Ragnarok dà uno slancio in più che rende questo ultimo capitolo della saga interessante.

1 – Papillon | Migliori film Now TV

Papillon è un film del 2017 di genere biografico. Tra i protagonisti figurano Charlie Hunnam e Rami Malek (Bohemian Rapsody e Mr. Robot).

Il film si basa sull’autobiografia del criminale e scrittore Henri Charriere, meglio conosciuto come Papillon, per via di una farfalla tatuata sul petto. Il protagonista viene arrestato a Parigi, negli anni ’30, per un crimine non commesso e condannato all’ergastolo. Intenzionato a non pagare per tale ingiustizia, Papillon inizia a progettare fughe “creative” per scappare dalla prigione e nel frattempo instaura un rapporto di amicizia con Louis Dega (Rami Malek), che ne finanzia le fughe.

