Migliori serie tv su Netflix da vedere | Aprile 2023

42 – For Life | Migliori serie tv Netflix

For Life è una serie originale del genere legale drama, vagamente ispirata a fatti realmente accaduti, che si occupa delle vicissitudini di Aaron Wallace, detenuto afroamericano abilitatosi avvocato in carcere. Grazie alla sua professione difende altri condannati, benché il suo fine ultimo sia quello di scagionarsi dalla ingiusta condanna subita e per cui sta scontando una pena severissima per un narcotraffico che non ha mai commesso.

41 – Space Force | Migliori serie tv Netflix

In arrivo a fine maggio, è una delle serie più attese da tempo sulla piattaforma. In questo telefilm comico i protagonisti ricevono l’incarico di fondare un reparto di aeronautica spaziale del terzo millennio, con l’idea di aggiungere una nuova forza armata dell’esercito USA. Di Greg Daniels, garanzia di comicità con Parks and Recreation, ci aspettiamo tante risate.

Il cast è particolarmente ricco e lascia ben sperare: Lisa Kudrow, John Malkovich, Steve Carrell. Che dire di più, aspettiamo l’uscita!

40 – Community | Migliori serie tv Netflix

Community è una serie TV creata da Dan Harmon. Racconta le vicende Jeff Winger, un avvocato con la licenza sospesa,intenzionato a conquistare l’ex attivista politica Britta Perry. Per farlo creerà un fittizio gruppo di studio, al quale, tuttavia, si associeranno altri studenti. Nonostante le loro diverse età, caratteri e personalità, il gruppo cresce insieme e tutti sviluppano una stretta amicizia gli uni con gli altri.

Sit-com scoppiettante, particolarmente apprezzata, soprattutto oltreoceano, è in ogni buona lista di quelle da recuperare.

39 – Bloodride | Migliori serie tv Netflix

Una delle novità più interessanti di marzo su Netflix è Bloodride, in uscita dal 13 del mese. Bloodride è firmata da Kjetil Indregard, lo stesso regista della serie originale Maniac, poi replicata nell’ottima versione americana. Sarà una serie antologica, in cui ogni episodio si concluderà indipendentemente dagli altri. Ogni storia è collocata in un mondo realistico, ma allo stesso tempo stravagante.

Il nuovo progetto mescola spietatamente momenti horror e dialoghi esilaranti, creando così uno show davvero unico nel suo genere.

A dirigere gli episodi ci sono il pluripremiato Atle Knudsen e Geir Henning Hopland, insieme al team creativo della casa di produzione Monster Scripted. Autentico prodotto norvegese, siamo sicuri che potrà stupirvi.

38 – Sons of Anarchy | Migliori serie tv Netflix

Sons of Anarchy è una serie televisiva statunitense ideata da Kurt Sutter e trasmessa per sette stagioni dal 2008 al 2014 da FX.

La serie narra le vicende di una banda di motociclisti organizzata nel club Sons of Anarchy ed è ambientata nella città immaginaria di Charming, situata nella Contea di San Joaquin in California.

Sette stagioni di pura adrenalina condite da un intreccio infinito di bugie e complotti, oltre ad un cast stellare. Assolutamente consigliata.

37 – Riverdale | Migliori serie tv Netflix

A marzo 2020 arriverà la nuova stagione di Riverdale, teen drama prodotto in collaborazione con Warner Bros. Television e CBS. La serie narra la vita di Archie Andrews nella piccola città fittizia di Riverdale ed esplora l’oscurità nascosta dietro la sua immagine apparentemente perfetta. Tra efferati omiciid e misteri, nulla è come sembra.

Nello stesso universo di questa serie saranno anche ambientate le terrificanti avventure di Sabrina. Interessante per questo e altri motivi.

Nel cast KJ Apa, Cole Sprouse, Lili Reinheart, Camila Mendes e Madelaine Petsch.

36 – Followers | Migliori serie tv Netflix

Followers è una produzione originale giapponese che verrà distribuita da Netflix dal 27 febbraio 2020.

La serie si ascrive al genere televisivo distopico, incentrato sui risvolti inquietanti della tecnologia e dei suoi effetti sulla società contemporanea. Inutile dire che la serie ha forti influenze da Black Mirror, cult da non perdere assolutamente.

Nell’ambientazione di Tokio ci si addentrerà nel lato oscuro dei social media. Qui un’aspirante attrice diventa famosa grazie a una foto su Instagram: per lei si aprono le porte della popolarità social. Ora la sua vita s’intreccia con quella di molte altre donne che come lei inseguono le proprie ambizioni e sono pronte a tutto pur di riuscirci.

Serie che incuriosisce, quantomeno per l’approccio diverso al tema dell’alienazione.

35 – Van Helsing | Migliori serie tv Netflix

Van Helsing è una serie creata da Neil LaBute con Kelly Overton e Vincent Gale, trasmessa a partire dal 2016.

Si tratta di un action-fantasy a sfondo horror, che segue una donna imparentata con il famoso cacciatore di vampiri Van Helsing: la giovane Vanessa Helsing (Kelly Overton) si risveglia da un lungo coma e scopre che i vampiri sono al potere, dopo che una catastrofe naturale ha oscurato per sempre il sole. Lei è l’ultima speranza che gli umani hanno per una controffensiva.

Serie simpatica e sufficientemente leggera, di sicura grande visibilità. Una piccola curiosità: ogni episodio della terza stagione di Van Helsing è intitolato con il nome di una canzone dei Soundgarden.

34 – Dracula | Migliori serie tv Netflix

Dracula è una miniserie tv ideata da Steven Moffat e Mark Gatiss, con protagonista Claes Bang.

Con un tono molto british, racconta cosa accadrebbe se Dracula, primo tra i vampiri, venisse catapultato nel terzo millennio. La trama, in tre episodi di un’ora e mezza ciascuno, è piena di salti temporali e intrecci che raramente si vedono, con tale qualità sul piccolo schermo. A ciò si aggiunga che il carisma del principe del male è narrato in tono ironico ma mai banale.

Un ottimo prodotto, divertente e horror al punto giusto, consigliato anche per chi non ha tempo per seguire una serie tv ad ampio respiro. Qui un nostro giudizio più approfondito.

33 – Locke & Key | Migliori serie tv Netflix

Locke & Key è una serie TV di genere horror del 2020, ideata da Joe Hill, con Darby Stanchfield e Connor Jessup.

La serie è basata sull’omonimo fumetto di Joe Hill. L’horror drama racconta la storia dei fratelli Tyler (Connor Jessup), Kinsey (Emilia Jones) e Bode Locke (Jackson Robert Scott) che, perso il padre, barbaramente assassinato da uno studente squilibrato, decidono di trasferirsi insieme con la madre Nina (Darby Stanchfield) a Keyhouse, la storica casa di famiglia situata a Lovecraft, in Massachusetts, per tentare di superare il lutto.

Al loro arrivo, i ragazzi scoprono che le chiavi che aprono le porte dell’intera dimora sono stregate. Ognuna di esse conferisce a chi la impugna un super potere ed è inspiegabilmente legata alla morte del padre e a un’entità malvagia di nome Dodge, capace di assumere sembianze e voci diverse a seconda delle paure di chi si trova davanti.

Uscita interessante per questo mese, che potrebbe riservare molte sorprese.

32 – Sex Education | Migliori serie tv Netflix

Sex Education è una serie originale Netflix scritta dalla sceneggiatrice emergente Laurie Nunn e diretta da Ben Taylor.

La commedia britannica è incentrata su un liceale timido e impacciato di nome Otis Milburn (Asa Butterfield), il quale può ritenersi un esperto di educazione sessuale per osmosi: sua madre, Jean (Gillian Anderson, già vista in X-Files), è una terapista del sesso e lo ha cresciuto impartendogli, suo malgrado, consigli e osservazioni intime di ogni tipo.

Sex Education racconta dei problemi sentimentali di alcuni adolescenti in modo rilassato e moderno, pacatamente schietto e senza troppi moralismi. Ha avuto un certo successo tra i teenager, ma in qualsiasi fascia di età vi troviate non abbiate pregiudizi e dategli una chance.

31 – Lost in Space | Migliori serie tv Netflix

Lost in Space è una serie fantascientifica ideata da Matt Sazama e Burk Sharpless.

Basata sull’omonimo show degli anni ’60, parte dal pianeta Terra, ormai sull’orlo del tracollo a causa dell’inquinamento, della sovrappopolazione e di una strana cometa che sembra destinata allo schianto. Il pianeta non è più ospitale e per i suoi abitanti e inizia così una nuova era di colonizzazione proiettata verso l’universo.

La famiglia Robinson è una delle famiglie scelte per intraprendere il lungo viaggio verso il pianeta Alpha Centauri, il nuovo paradiso dove ricominciare da zero. Una volta a bordo della navicella, diretta verso un nuovo inizio, qualcosa però va storto e l’astronave dei Robinson si danneggia a causa di un malfunzionamento, costringendoli a effettuare un atterraggio di emergenza su un pianeta sconosciuto.

La serie tv si confronta con un genere ormai inflazionato, ma lo fa con una certa dose di originalità e una buona fotografia. Che dire di più, provate a iniziarla!

30 – The Witcher | Migliori serie tv Netflix

The Witcher è una serie fantasy di Netflix e basata sull’omonima saga letteraria dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, da cui è stato tratto anche un famoso videogioco action RPG.Ideata da Lauren Schmidt Hissrich vede come protagonista Henry Cavill.

La storia è incentrata su Geralt di Rivia (Henry Cavill, per l’appunto), un essere umano geneticamente modificato e dotato di poteri sovrannaturali con cui sconfiggere i più temibili mostri della tradizione slava, sparsi in un continente medievale immaginario diviso tra l’Impero di Nilfgaard e il Regno di Temeria. La sua vita è scandita dalle missioni che gli vengono affidate, e che nella maggior parte dei casi si rivelano più semplici dei rapporti sociali con altri esseri umani, spesso più malvagi delle bestie, finché Geralt non incrocia sul suo cammino la potente strega Yennefer di Vengerberg (Anya Chalotra) e la giovane principessa Cirilla (Freya Allan).

Punta di diamante di Netflix, serie fantasy che ha chiuso il 2019, ha ottenuto l’approvazione della maggior parte della critica, pur se non si è rivelata perfetta. Sicuramente però è da seguire, anche in vista di una seconda stagione praticamente certa.

29 – Marianne | Migliori serie tv Netflix

Marianne è una serie televisiva francese ideata da Samuel Bodin e rientra tra le produzioni originali di Netflix.

Protagonista della storia è Emma Larsimon (Victoire Du Bois), una giovane scrittrice di libri horror da poco tornata nella sua città natale. Presto Emma scoprirà che Marianne, la malvagia strega che tormentava la sua infanzia e che è diventata l’antagonista dei suoi libri, è più reale di quanto immaginasse. Marianne è tornata per punire Emma…e lei mantiene sempre le sue promesse.

Il genere horror sta vivendo una vera e propria rinascita. Pellicole e serie televisive, più o meno riuscite, sono riapparse prepotentemente ai botteghini cinematografi e nei palinsesti televisivi. Marianne è l’ultima proposta, in ordine di tempo, fatta da Netflix per quanto riguarda il genere horror.

La serie ha ottenuto anche l’approvazione di un guru dell’horror come Stephen King, che ha consigliato ai suoi fan di guardare la serie. Chi siamo noi per contraddire un esperto del genere di tale calibro?

28 – Friends | Migliori serie tv Netflix

Friends è una storica sitcom creata da David Crane e Marta Kauffman e andata in onda per ben 10 stagioni tra il 1994 al 2004.

La serie non ha certo bisogno di molte presentazioni, almeno non per chi ha qualche anno sulle spalle, per tutti gli altri vi basti sapere che Friends ha fatto ridere e divertire un’intera generazione.

Le vicende si basano sulle disavventure romantiche e lavorative di un gruppo assortito di sei amici: Rachel (Jennifer Aniston), Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross. A questi si aggiungono una serie di comprimari e personaggi secondari che di puntata in puntata movimento e animano le varie situazioni tragi-comiche. Il successo di Friends ha anche spinto alla creazione dello spin-off Joey, meno fortunato.

Se volete godervi una serie leggera e spensierata troverete qui quello che fa per voi!

27 – Lettera al re | Migliori serie tv Netflix

Lettera al re sarà disponibile dal 20 marzo. Si tratta di una nuova serie fantasy prodotta dal colosso dello streaming e basata sull’omonimo libro di Tonke Dragt. Seguiremo il viaggio del giovane Tiuri, un cavaliere che ha il compito di consegnare una lettera riservata al re, predestinato da una magica profezia che predice l’ascesa di un eroe che sconfiggerà un crudele principe che minaccia di gettare il mondo nell’oscurità, ristabilendo così la pace.

L’ambientazione nordica tanto cara alla letteratura fantasy torna per questo prodotto, che potrebbe piacervi se avete già apprezzato serie come The Witcher, sempre targate Netflix.

Farano parte del cast Amir Wilson nei panni di Tiuri e Gijs Blom in quelli del Principe Viridian, insieme a Islam Bouakkaz, Jack Barton, Ruby Ashbourne Serkis e David Wenham.

26 – Neon Genesis Evangelion | Migliori serie tv Netflix

Non tutte le serie meritevoli sono per forza live-action. Neon Genesis Evangelion, di Hideaki Anno, è un vero e proprio capolavoro d’animazione e più in generale è una serie assolutamente fantastica.

Nell’anno 2000 (il futuro dato che l’anime risale all’ormai lontano 1995) un’enorme esplosione, denominata Second Impact, sconvolge l’Antartide, sciogliendo completamente i suoi ghiacci e causando un drastico cambiamento delle condizioni di vita sulla Terra. 15 anni più tardi, i sopravvissuti alla terribile tragedia si sono riorganizzati ed hanno creato Neo-Tokyo 3, città fortezza adibita alla lotta contro gli Angeli: enormi creature responsabile dell’esplosione avvenuta 15 anni prima.

Come vi abbiamo già detto precedentemente, Neon Genesis Evangelion ha molti piani di lettura: volendo si può godere della semplice spettacolarità dei combattimenti tra gli EVA e gli Angeli, ma ci si perderebbe molto altro. Ciò che ha reso questo anime un vero capolavoro, infatti, è l’estremo approfondimento psicologico dei protagonisti. Tutta la serie è, in definitiva, una profonda disamina dell’animo umano, delle sue fragilità, delle sue paure, delle difficoltà di instaurare rapporti umani e, più in generale, di comunicare.

Non c’è veramente alcun motivo per non guardare Neon Genesis Evangelion, perciò fatelo!

25 – Lucifer | Migliori serie tv Netflix

Cosa accadrebbe se un giorno il diavolo si stancasse di stare all’inferno e volesse trasferirsi a Los Angeles? Questo è l’incipit narrativo di Lucifer. La serie, ideata da Tom kapinos e tratta da un personaggio fumettistico creato da Neil Gaiman, vede proprio il signore delle tenente trasferirsi nella città degli angeli per mettere su un night club chiamato Lux.

Rimasto troppo a lungo sulla Terra, però, il diavolo comincia a sviluppare pericolosi sentimenti umani e ad innamorarsi dell’affascinante detective Chloe Decker, confondendo se stesso fino a dover ricorrere ad una terapista.

A cavallo tra horror, dramma e commedia, vi consigliamo di dare una possibilità a questa particolare serie.

24 – Suits | Migliori serie tv Netflix

Suits è una serie televisiva di genere legal drama creata da Aaron Korsh.

Nella Manhattan dei colletti bianchi, un incontro casuale tra Harvey Specter (Gabriel Match) e Mike Ross (Patrick J. Adams) regala a quest’ultimo la possibilità di entrare in uno dei più prestigiosi studi legali di New York. Harvey è socio junior dello studio legale Pearson Hardman. Cinico e spregiudicato, è il miglior avvocato di Manhattan. Mike è un giovane dotato di un Q.I. geniale e di una memoria fotografica incredibile e, pur non essendosi mai laureato in legge, riesce a far colpo su Harvey, che, custode del suo segreto, decide di assumerlo e farlo suo associato.

I due iniziano così a lavorare fianco a fianco e le loro storie, anche personali, si snodano all’interno dei lussuosi uffici della Pearson Hardaman… perché “lo studio è la famiglia“, a tal punto che Harvey metterà a rischio la sua integrità proprio per proteggere Mike e il suo segreto.

Sebbene all’apparenza possa sembrare la rappresentazione di stereotipati cliché, Suits è ben altro: una metafora dell’essere umano, che è un essere complesso, pieno di sfaccettature, di debolezze e di criticità. Il punto di forza di Suits sta nel fatto che queste debolezze vengono superate grazie alla “famiglia”, grazie cioè ai componenti dello studio che, animati da stima e lealtà reciproche, diventano a tutti gli effetti i membri di una grande famiglia. E, nonostante l’apparente freddezza, dentro ai lussuosi abiti di sartoria (il termine “suits” in inglese indica proprio i completi d’ufficio), i personaggi di Suits riusciranno ad affrontare e a trovare l’amore, ognuno a proprio modo.

23 – Love, Death & Robots | Migliori serie tv Netflix

Love, Death & Robots è una serie animata antologica, creata da Tim Miller e prodotta da Joshua Donen, David Fincher, Jennifer Miller e Tim Miller.

La prima stagione si compone di 18 episodi dalla durata variabile tra i 6 ed i 17 minuti. Ogni episodio è un’opera a se stante che differisce dai precedenti per protagonisti, temi, toni e tipo di tecnica utilizzata: si spazia dalla CGI pura (in alcuni casi quasi fotorealistica), all’animazione tradizionale, ad episodi ibridi, fino ad arrivare ad una puntata live-action.

Love, Death & Robots non è certo una serie per bambini, i temi ed i modi con cui questi vengono trattati sono spesso forti: ci sono scene di nudo, sesso e violenza. Tra le tematiche trattate ricorrono la guerra, la vendetta, la morte e le depravazioni più disparate, ma c’è anche spazio per l’amore, la psicologia, il mondo onirico, l’arte e qualche risata. La maggior parte degli episodi sono ambientati in futuri non meglio precisati, i restanti ci presentano invece versioni alternative del nostro presente o passato prossimo. Se siete amanti dell’animazione e non vi scandalizzate facilmente vi consiglio caldamente di dare una possibilità a questa originalissima e particolarissima serie.

22 – The Umbrella Academy | Migliori serie tv Netflix

The Umbrella Academy è una serie televisiva originale di Netflix ideata da Steve Blackman sulla base dell’omonimo fumetto di Gerard Way.

La serie incentra le vicende su sette bambini nati in condizioni assolutamente misteriose sul finire degli anni ’90. I ragazzi, che dimostrano di possedere dei poteri sovraumani, vengono adottati da un miliardario eccentrico chiamato Reginald Hargreeves, quest’ultimo fa loro da padre ed ha intenzione di trasformarli in supereroi tramite l’Umbrella Academy che da il titolo alla serie. Divenuti ormai adulti, i ragazzi hanno preso strade molto diverse tra loro. L’evento che li ricongiungerà sarà proprio la morte del loro padre adottivo, che farà da preludio all’annuncio della fine del mondo.

The Umbrella Academy, pur presentando un plot iniziale molto simile a quello degli X-Men, prende rapidamente una via molto diversa. Il focus della serie è infatti sui personaggi, sulle loro vicende personali e sul loro essere unici e perciò soli al mondo. Da non perdere.

21 – Le terrificanti avventure di Sabrina | Migliori serie tv Netflix

Le terrificanti avventure di Sabrina (Chilling Adventures of Sabrina) è una serie televisiva, tratta dall’omonimo fumetto, prodotta da Netflix.

Ricordate la prima serie TV su Sabrina? Quella sit com così divertente, con animali parlanti e streghe armate di cappello magico e scopa volante? Perfetto. Dimenticate tutto. Il reboot che ci presenta Netflix è quanto di più lontano possiate pensare rispetto al prodotto originale. Le terrificanti avventure di Sabrina è una serie horror allo stato più puro. Riti satanici, demoni e pentagrammi: nulla manca all’appello di una serie che punta direttamente a portarvi nell’antro di Satana.

L’ottimo senso dell’horror e la stupefacente messa in scena sono solo alcuni dei tanti punti di forza che rendono Sabrina un gioiellino nell’attuale panorama di serie TV disponibili su piattaforma Netflix. Se amate il genere non perdetelo. Se voleste avere un’opinione più approfondita sulle avventure di Sabrina Spellman vi rimandiamo alla nostra recensione.

20 – Hill House | Migliori serie tv Netflix

Hill House (The Haunting of Hill House) è una serie televisiva horror creata e diretta da Mike Flanagan.

La serie è tratta dal romanzo L’incubo di Hill House di Shirley Jackson del 1959. Diversamente dal romanzo, la serie è ambientata in parte negli anni ’90 ed in parte ai giorni nostri e ci racconta la storia della famiglia Crain. Hill House è infatti diviso su 2 piani temporali: quello dei protagonisti da bambini, quando si erano appena trasferiti nella casa che da il nome alla serie, ed il presente, in cui essi sono ormai adulti ma si portano ancora dietro gli orrori vissuti nell’infanzia. La villa in cui i ragazzi hanno vissuto, infatti, si dimostra ben presto infestata da entità oscure, che traghetteranno gli abitanti verso la pazzia e porteranno infine la madre al suicido, costringendo il padre ad abbandonare la dimora. Anni dopo, la scomparsa di Neil, uno dei figli, parta la famiglia a riunirsi e ad affrontare gli oscuri fantasmi del passato.

Mike Flanagan non è nuovo alla trasposizione di opere letterarie horror, sua è infatti la versione cinematografica de Il gioco di Gerald di Stephen King. Hill House è un esempio di orrore psicologico, più fine e subdolo di un semplice jump scare perché si insinua nella nostra mente, vi mette a disagio ed infine vi getta nel terrore. Se siete amanti di questo genere di storie non potete proprio perdervi questa serie.

19 – Disincanto | Migliori serie tv Netflix

Disincanto è la nuovissima serie TV prodotta da Matt Groening per Netflix. Il geniale disegnatore de I Simpson e di Futurama ci porta in un nuovo mondo fantastico chiamato Dreamland: un regno medievale ormai povero e senza speranze. Le cose cambiano quando il Re Zog decide di far sposare sua figlia, la principessa Bean, con il solo scopo di formare un’alleanza e arricchirsi, ma la ragazza non è propriamente disposta a seguire i desideri del padre. Ci ritroveremo così a seguire le avventure e le disavventure di Bean, una principessa molto “moderna”, dedita all’uso di alcol e droghe ed in cerca delle sue prime esperienze sessuali. Ad accompagnare la protagonista ci saranno il demone Luci ed Elfo.

Le storie e le avventure che Bean ed i suoi amici dovranno affrontare sono tutto quello che non si addice ad una fiaba. Groening, d’altronde, era stato chiaro: “Non siamo mica la Disney“, aveva detto in un’intervista. E questo lo capiamo benissimo già dalla prima puntata, dove Bean si rivela una ribelle ubriacona. Se Disincanto vi ha intrigato vi invitiamo a leggere la nostra recensione completa della nuova serie targata Matt Groening.

18 – Star Trek: Discovery | Migliori serie tv Netflix

Star Trek: Discovery è la una serie televisiva ideata da Bryan Fuller e Alex Kurtzman per CBS All Access ma disponibile anche su Netflix.

La serie è ambientata dieci anni prima degli eventi narrati nella serie originale di Star Trek. Discovery segue le avventure (e le disavventure) dell’omonima nave stellare USS Discovery, nel suo viaggio attraverso lo spazio alla ricerca di nuovi mondi e nuove civiltà, seguendo appunto quello che era lo spirito originario del franchise.

Discovey sceglie come protagonista una donna, Michael Burnham, interpretata da Sonequa Martin-Green. E dopo un incipit narrativo inaspettato e coinvolgente ci catapulta all’interno di un conflitto galattico tra la Federazione e l’Impero Klingon. Gli eventi si amplieranno sempre più e la trama si complicherà non poco, fino ad arrivare ad un colpo di scena veramente ben congegnato.

Gli amanti della serie classica ritroveranno qui tutti gli elementi più caratteristici: esplorazione, ricerca scientifica, integrazione raziale e conflitti per la sopravvivenza, il tutto presentato però in una chiave più moderna ed attuale. Insomma se siete amanti del Sci-Fi non potete proprio perdere questa serie.

17 – Black Mirror | Migliori serie tv Netflix

Black Mirror è una serie televisiva britannica nata nel 2011 e prodotta da Charlie Brooker.

Black Mirror è una serie antologica, ogni episodio vive quindi di vita propria: ha i suoi personaggi, la sua trama ed il suo epilogo. Un filo conduttore unisce però tutte le puntate e questo tema di fondo comune non è altro che la tecnologia, o per meglio dire l’impatto che la tecnologia ha sul nostro mondo. Ogni puntata di Black Mirror è infatti ambientata in un futuro non troppo lontano e ci mostra un’evoluzione verosimile del nostro mondo. Verranno così affrontati temi forti e scomodi come la celebrità mediatica, la libertà personale, la privacy e molti altri.

La serie ha avuto in breve tempo un riscontro estremamente positivo, grazie ad una spiccata originalità, qualità che spesso è possibile trovare solo in produzioni indipendenti. Come abbiamo detto, gli argomenti trattati sono spesso emotivamente forti e Black Mirror riesce ad inquietare lo spettatore per la possibilità che ciò che si vede possa realmente verificarsi prima o poi. Se siete amanti del Sci-Fi non potete proprio perdervela.

16 – La Casa di Carta | Migliori serie tv Netflix

La Casa di Carta (La Casa de Papel) è una serie televisiva spagnola ideata da Álex Pina.

Un pò Inside Man, un pò Le Iene di Tarantino: la serie spagnola è infatti tutta basata su una rapina ai danni della zecca di stato, dove i vari protagonisti, siano essi rapinatori polizia o ostaggi, saranno chiamati a far conto con la tensione che si farà man mano più critica.

La mente della rapina è “il professore“, i suoi bracci sono i rapinatori, che prendono i nomi di varie città per celare la loro identità (Berlino, Tokyo, Rio ecc.), gli antagonisti i poliziotti. La serie di azioni e reazioni che si innesca tra i gruppi riesce, episodio dopo episodio, a mantenere viva l’attenzione dello spettatore, sempre più ansioso di sapere l’esito finale della rapina e delle vicende personali dei rapinatori, raccontate come side story.

La Casa di Carta non si limita inoltra a raccontare la rapina, in pieno stile Heist Movie, ma introduce anche elementi di critica sociale e spinge lo spettatore a tifare letteralmente per i rapinatori. Nota di merito alla regia. Se volete maggiori dettagli sulla Casa di Carta vi rimandiamo alla nostra recensione ed al nostro speciale in merito.

15 – Altered Carbon | Migliori serie tv Netflix

Altered Carbon è una serie televisiva creata da Laeta Kalogridis, tratta dal romanzo cyberpunk Bay City (Altered Carbon) di Richard K. Morgan.

Siamo nel 2384 e ormai l’identità umana può essere codificata come I.D.U. (Immagazzinamento Digitale Umano) e caricata su un supporto detto “pila corticale” che viene chirurgicamente innestato nella colonna vertebrale. Questa può essere trasferito da un contenitore ad un altro, vale a dire da un corpo all’altro, sia questo naturale od ottenuto tramite clonazione.

Tale tecnologia è però molto costosa e non tutti possono permettersela. Inoltre ci sono persone che rifiutano tale pratica sul piano etico e religioso. La distruzione della pila corticale rappresenta l’unica vera morte, ma anche questa è aggirabile da un numero ristrettissimo e ricchissimo di persone: i “Mat“. Questi possono beneficiare di backup delle proprie coscienze da ricaricare in nuove pile, divenendo così virtualmente immortali.

La storia inizia quando la pila di Takeshi Kovacs, un ex combattente di speciali unità militari chiamati “Spedi“, viene inserita nel corpo di Elias Ryker, agente di polizia di Bay City, dopo ben 250 anni dalla sua morte. Il ritorno in vita di Takeshi è stato voluto da Laurens Bancroft, ricchissimo Mat che sembra essersi suicidato perdendo così i ricordi delle ultime 48 ore trascorse dal più recente dei suoi backup neurali. Bancroft crede che qualcuno abbia orchestrato la sua morte e ingaggia lo Spedi per indagare sul quello che ritiene un vero e proprio omicidio.

Altered Carbon pesca a piene mani dal mondo cyberpunk e in alcuni frangenti si ispira chiaramente a Balde Runner. La serie assume spesso tinte forti, tanto da essere vietata ai minori di 18 anni, e ci mostra tutti i vizi che la futuristica Bay City ha da offrire con un’opulenza visiva degna di nota. La serie è entrata a far parte del catalogo Netflix a partire dal 2 febbraio 2018.

14 – Big Mouth | Migliori serie tv Netflix

Big Mouth è una serie originale Netflix creata da Nick Kroll, Andrew Goldberg, Mark Levin, e Jennifer Flackett che affronta con un’ironia spiazzante e spesso sopra le righe il momento in cui il corpo dei bambini comincia a cambiare radicalmente, percorrendo la via che li porta a diventare uomini e donne.

I protagonisti sono Andrew e Nick, due amici che si ritroveranno ad affrontare la pubertà e il mostro degli ormoni, ad accompagnarli nella loro (dis)avventura ci sarà la loro amica Jessi alle prese con l’avvento del ciclo mestruale.

L’animazione non raggiunge mai livelli tecnici stratosferici ma risulta essere molto godibile, con una certa propensione a delle forme molto sproporzionate.

Big Mouth è una serie dissacrante che però non risulta essere demenziale ma anzi in grado di trattare problematiche “serie”, legate soprattutto alla pubertà, per tutti e 10 gli episodi che compongono la prima stagione.

13 – Suburra | Migliori serie tv Netflix

Suburra è una serie televisiva italiana del 2017, prequel dell’omonimo film del 2015, a sua volta ispirato dal romanzo di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini.

La serie segue le vicende di alcuni personaggi tra politici, criminali e persone comuni, che rimangono coinvolti negli affari malavitosi della città di Roma. I protagonisti principali della serie però saranno 3.

Aureliano il quale vive con il padre, che mal sopporta, e con la sorella Livia, e sogna di costruire uno chalet sui terreni di Ostia di appartenenza della madre, morta molti anni prima.

Spadino che appartiene ad una famiglia di etnia sinti di grande prestigio. Nonostante sia omosessuale, viene costretto a sposare una ragazza tramite un matrimonio combinato organizzato dal fratello maggiore e dalla madre.

Gabriele infine che sembra il classico bravo ragazzo, figlio di un poliziotto. Vive con il padre, ma all’insaputa di quest’ultimo si destreggia tra l’università e lo spaccio di cocaina, rifornendo tutte le feste della Roma benestante finendo per immischiarsi anche lui in affari malavitosi.

Suburra riesce a destreggiarsi tra personaggi decisamente riusciti appartenenti alla malavita romana e una trama ricca di colpi di scena che mostra un lato crudo e purtroppo reale di Roma.

12 – Orange is the New Black | Migliori serie tv Netflix

Orange Is the New Black è una serie televisiva statunitense trasmessa in streaming su Netflix, ideata da Jenji Kohan e prodotta da Lionsgate Television.

La serie è ispirata alle memorie di Piper Kerman nel libro Orange Is the New Black: My Year in a Women’s Prison.

Secondo la trama Piper Chapman è una donna proveniente dal Connecticut, residente a New York, che viene condannata a scontare quindici mesi di detenzione al Litchfield, un carcere femminile federale gestito dal Dipartimento Federale di Correzione, per un reato avvenuto dieci anni prima, quando aveva trasportato una valigia piena di soldi di provenienza illecita per conto di Alex Vause, una trafficante internazionale di droga della quale un tempo era amante. Durante il processo a suo carico e prima della condanna, la Chapman era riuscita a costruirsi una vita agiata, rispettosa della legge, nell’alta borghesia newyorchese con il suo nuovo fidanzato Larry Bloom.

Dietro le sbarre, Piper rincontra Alex (che avrebbe fatto il nome della Chapman durante il suo processo, causandone l’arresto), alla quale, nonostante un iniziale astio, si riavvicina. Oltre a loro, in carcere convivono tante altre donne, le cui storie vengono raccontate tramite l’utilizzo di flashback.

Orange Is The New Black si caratterizza sicuramente come un ottimo prodotto. Nonostante l’elevato numero di leggerezze nella forma, la sostanza è molto buona e questa è probabilmente la cosa più importante.

11 – Breaking Bad | Migliori serie tv Netflix

Breaking Bad è una serie televisiva statunitense ideata da Vince Gilligan e trasmessa dall’emittente via cavo statunitense AMC dal 20 gennaio 2008 al 29 settembre 2013.

La serie ha ricevuto eccellenti recensioni da parte della critica, principalmente per la sceneggiatura, la regia e le interpretazioni degli attori principali. Ha vinto numerosi premi, tra cui sedici Emmy Award, otto Satellite Award, dodici Saturn Award, sei WGA Award, cinque TCA Award, due Golden Globe, tre Screen Actors Guild Award, un PGA Award, due DGA Award e sei Critics’ Choice Television Award.

Walter White è un professore di chimica di Albuquerque. Vive con la moglie Skyler, incinta della loro secondogenita, e il figlio Walter “Flynn” Junior, affetto da una paralisi cerebrale, un disturbo che gli causa problemi di linguaggio e lo costringe a servirsi di stampelle per muoversi. Alla soglia del compimento dei cinquant’anni, Walter è costretto a svolgere un secondo lavoro come dipendente di un autolavaggio, per far fronte alle difficoltà economiche della famiglia. A tutto questo si aggiunge il profondo senso di insoddisfazione di Walter, che deve sopportare le angherie del suo titolare, dei suoi amici e familiari, i quali lo vedono come un uomo debole e remissivo. In particolare suo cognato Hank, agente della DEA, con cui peraltro ha un buon rapporto, non perde occasione per mettere a confronto la sua vita avventurosa con quella di Walter, totalmente priva di soddisfazioni.

Quando a Walter viene diagnosticato un cancro ai polmoni, i suoi problemi sembrano precipitare. Tuttavia, in seguito al casuale incontro con Jesse Pinkman, un suo ex studente diventato uno spacciatore di poco conto, Walter decide di cucinare i cristalli di metanfetamina. Il prodotto di Walter si rivela però di qualità nettamente superiore rispetto alla concorrenza, con una purezza del 99,1%, derivante dalle sue conoscenze chimiche. Decide quindi di sfruttare le sue capacità per prendere il controllo del mercato della droga.

10 – Better Call Saul | Migliori serie tv Netflix

Omaha, Nebraska: due anni dopo i fatti narrati in Breaking Bad (che consigliamo caldamente di vedere se ancora non l’avete fatto), Saul Goodman lavora come commesso pasticciere in un negozio di Cinnabon, sotto falsa identità, in un centro commerciale. Tormentato dal rischio di essere riconosciuto trascorre una vita piuttosto tranquilla, passando le sere a seguire notiziari, vedere film e le sue vecchie pubblicità registrate in videocassetta, che gli rievocano i tempi passati.

La storia si sposta nel passato, quando Saul usava ancora il suo nome legale, James McGill, e cercava in tutti i modi di affermarsi come avvocato penalista. Qui inizia il vero racconto, con una trama ricca di sorprese e colpi di scena che ci farà comprendere a fondo la storia di un alquanto bizzarro e complesso personaggio.

Better Call Saul è un ottimo prodotto, che non vive di luce riflessa e che si basa su delle solide fondamenta per poter essere sviluppato a dovere nel prosieguo della narrazione.

Di sicuro un must, soprattutto se avete apprezzato Breaking Bad.

9 – Una serie di sfortunati eventi | Migliori serie tv Netflix

Una serie di sfortunati eventi è una serie televisiva creata da Mark Hudis per Netflix.

La serie è basata sull’omonima serie di romanzi scritti da Lemony Snicket, ed è interpretata da Neil Patrick Harris, Patrick Warburton, Malina Weissman, K. Todd Freeman, Louis Hynes e Presley Smith.

La serie segue le sfortunate vicende degli orfani Violet, Klaus e Sunny Baudelaire, perseguitati dal loro malvagio tutore, il conte Olaf, disposto a tutto pur di mettere le mani sulla loro eredità. I fratelli Baudelaire dovranno cercare in tutti i modi di sfuggire alle grinfie del conte e al tempo stesso scoprire di più sulla misteriosa morte dei loro genitori.

Una serie di sfortunati eventi ha tutte le carte in regola per diventare un nuovo successo Netflix: brillante e ironico pur nel raccontare una storia dichiaratamente triste, capace di un ottimo ritmo, una messa in scena curata e perfettamente adeguata al tono, un cast sempre ottimo, un serie assolutamente consigliata.

8 – Narcos | Migliori serie tv Netflix

Narcos è una serie televisiva statunitense creata da Chris Brancato, Carlo Bernard e Doug Miro per Netflix.

La serie racconta la storia vera della dilagante diffusione della cocaina tra Stati Uniti ed Europa negli anni ottanta. Le prime due stagioni sono incentrate sulla lotta delle autorità colombiane e della DEA contro il narcotrafficante Pablo Escobar e il cartello di Medellín. La terza stagione è invece incentrata sulla lotta al cartello di Cali, guidato dai fratelli Gilberto e Miguel Rodríguez Orejuela.

Narcos è una serie che riesce a farti empatizzare con un personaggio come Pablo Escobar, uno degli uomini più pericolosi del pianeta, e questo è il suo più grande punto di forza oltre a personaggi “di contorno” molto ben realizzati e una una regia gradevole.

7 – Feel Good | Migliori serie tv Netflix

Feel Good è una serie ideata da Mae Martin e Joe Hampson, la cui prima stagione conterrà sei episodi. La protagonista della serie è Mae, canadese trasferitasi a Londra, dove è diventata un astro in ascesa nel mondo della stand-up comedy locale. Per i propri spettacoli, Mae trae ispirazione dalle proprie tribolazioni personali: la donna è un’ex tossicodipendente, la sua vita è dominata dalle dipendenze e da un romanticismo esacerbato.

Attraverso umorismo e leggerezza, Feel Good affronta una storia complessa e intima con protagoniste due donne che al giorno d’oggi si destreggiano tra amore, dipendenze e sessualità per costruire una relazione duratura e positiva. Saranno in grado di trovare la salvezza attraverso un amore sincero.

Nel cast Mae Martin, che interpreta una versione di se stessa, Charlotte Ritchie nei panni dell’introversa George, Lisa Kudrow, Sophie Thompson e Tom Andrews.

6 – Bojack Horseman | Migliori serie tv Netflix

In una Hollywood in cui animali antropomorfi e umani convivono, BoJack Horseman è una star della sitcom degli anni novanta Horsin’ Around; non è però riuscito a rimanere sulla cresta dell’onda dopo la chiusura della serie, e pianifica quindi di rinnovare la sua fama attraverso una autobiografia scritta dalla ghostwriter Diane Nguyen.

BoJack deve inoltre contendersi con altri svariati personaggi, tra i quali Princess Carolyn, sua agente nonché sua fidanzata “tira e molla”, il suo strambo coinquilino Todd e Mr. Peanutbutter, attore sua nemesi e fidanzato di Diane.

La serie animata mira a far satira non soltanto sull’ambiente hollywoodiano, ma anche sul culto delle celebrità e sull’industria cinematografica.

Bojack Horseman è una serie che comincia lentamente per poi assumere una profondità non da poco nella seconda\terza stagione con uno stile grafico molto gradevole nonostante la semplicità.

Di sicuro uno dei migliori cartoni animati per adulti mai creati, con personaggio stupendamente realizzato.

5 – Stranger Things | Migliori serie tv Netflix

Stranger Things è una serie televisiva statunitense di fantascienza ideata da Matt e Ross Duffer e prodotta da Camp Hero Productions e 21 Laps Entertainment per la piattaforma di streaming Netflix.

Secondo la trama il 6 novembre 1983 a Hawkins, una remota e tranquilla cittadina dell’Indiana, il dodicenne Will Byers, membro di un ristretto gruppo di quattro amici fraterni, sparisce in circostanze misteriose; allo stesso tempo in un laboratorio segreto nei dintorni della stessa cittadina un ricercatore è vittima di un’inquietante creatura.

Dallo stesso laboratorio Hawkins, una stramba ragazzina approfitta della confusione generata dall’incidente per fuggire. Dopo aver trovato rifugio in un ristorante, inseguita da agenti del laboratorio, continua la sua fuga imbattendosi nei tre migliori amici di Will: Mike, Dustin e Lucas, che si erano messi sulle tracce del fidato compagno svanito nel nulla. La ragazza, che si identifica con il numero tatuato sul suo braccio, Undici, crea un legame in particolare con Mike, il quale accetta di nasconderla nella sua abitazione.

Undici, a conoscenza delle sorti di Will, aiuta i ragazzi a cercarlo, spiegando loro come sia finito in un’altra dimensione paragonata a una sorta di “sottosopra” del mondo reale, popolata da mostruose creature, una delle quali, dai ragazzi chiamata Demogorgone in riferimento al “principe dei demoni” di Dungeons & Dragons, lo ha rapito. Le indagini della polizia locale, guidate dall’agente Hopper, sono intanto ostacolate dal laboratorio Hawkins, che inscena anche una finta morte del bambino.

Le ricerche di Hopper, Joyce, Jonathan, Nancy e di tutti i ragazzi convergono presto insieme contrapposte al tentativo degli agenti del laboratorio di insabbiare quanto sta avvenendo nella città e ricatturare Undici.

Stranger Things è una serie che sta diventando un vero e proprio cult. Prende chiara ispirazione dalle vecchie pellicole cinematografiche anni ’80, soprattutto nello stile grafico generale e nella assurdità di una trama ottima con personaggi ben caratterizzati seppur in parte stereotipati.

4 – Prison Break | Migliori serie tv Netflix

Prison Break è una serie televisiva d’azione statunitense trasmessa a partire dal 2005 dalla Fox.

Quando Lincoln Burrows viene accusato di aver ucciso Terrence Steadman, il fratello del vice presidente degli Stati Uniti, viene condannato a morte e incarcerato nel Penitenziario di Stato di Fox River.

Suo fratello, un brillante ingegnere strutturale Michael Scofield (ha mantenuto il cognome da nubile della madre), è convinto della sua innocenza e finge una rapina in banca per essere arrestato e incarcerato nella stessa prigione dove è rinchiuso il fratello.

Prison Break è una serie da vedere e da seguire attentamente perchè la trama si evolve in maniera inaspettata ad ogni puntata.

Un telefilm che non delude mai e lascia sempre col fiato sospeso. Inoltre, un altro suo pregio è la capacità di non accontentare lo spettatore: non concede facili conclusioni a lieto fine, ma piuttosto fa innervosire e rimanere a bocca aperta lo spettatore. Da vedere.

3 – Vikings | Migliori serie tv Netflix

Vikings è una serie televisiva canadese di genere storico creata ed interamente scritta da Michael Hirst, che ha debuttato il 3 marzo 2013 sulla rete televisiva History in Canada e su History negli Stati Uniti.

Secondo la trama Ragnar è un giovane fattore, pescatore e cacciatore vichingo che durante la stagione estiva, assieme ai suoi compaesani, saccheggia paesi stranieri uccidendo e schiavizzando senza pietà.

Ragnar si troverà ad affrontare una serie di viaggi per colonizzare nuove terre e appropiarsi dei tesori nelle terre inglesi e francesi per una serie molto ispirata con un lavoro di costumi e caratterizzazione di personaggi molto buona e convincente.

In uscita a marzo la prima parte della sesta stagione.

2 – Marvel’s Daredevil | Migliori serie tv Netflix

Daredevil è una serie televisiva statunitense sviluppata per Netflix da Drew Goddard e basata sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics.

La serie è ambientata all’interno del Marvel Cinematic Universe (MCU), ed è il primo di una serie di show che conducono al crossover The Defenders.

L’avvocato Matt Murdock, dopo aver perso la vista da bambino a causa di un incidente radioattivo, sviluppa dei sensi sovrumani e li utilizza per combattere il crimine per le strade della sua città nei panni del supereroe Daredevil.

Matt affronta il potente signore del crimine Wilson Fisk, alias Kingpin, impegnato nella sua opera di riqualificazione del quartiere in combutta con vari esponenti della malavita della città.

Daredevil è una delle migliori serie tratte da un fumetto attualmente in circolazione con una recitazione superba e un comparto tecnico di altissimo livello (coreografie, fotografia, regia).

1 – Rick and Morty | Migliori serie tv Netflix

Rick and Morty è una serie televisiva animata statunitense creata da Justin Roiland e Dan Harmon per Adult Swim.

Rick è uno scienziato che si è trasferito dalla famiglia di sua figlia Beth, una veterinaria e cardiochirurga per equini. Passa la maggior parte del suo tempo inventando vari gadget high-tech e portando con sé il giovane nipote Morty in pericolose e fantastiche avventure attraverso il loro e altri universi paralleli.

Questi eventi, aggiunti alla già strana famiglia, causano a Morty parecchi disagi sia a scuola che nella vita privata.

Rick and Morty è una serie completamente “stralunata”, dove in ogni episodio succede davvero l’impensabile. Ma non fatevi ingannare dalle apparenze, la serie assume toni molto maturi e profondi quando si toccano alcuni argomenti. Assolutamente consigliata.

