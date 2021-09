Migliori serie tv su Now TV da vedere | Settembre 2021

Now TV è un servizio di streaming di proprietà di Sky che ha esordito in Italia nel 2014 con il nome di Sky Online, poi rinnovato a livello europeo con il nome di Now TV nel 2016. Abbiamo selezionato per voi le migliori serie tv da vedere su Now TV!

Prima di cominciare è giusto segnalare che la numerazione delle migliori serie TV da vedere su Now TV è casuale, quindi non si tratta di una classifica. Tutte le serie presenti nella lista sono valide e differenziate per genere, in tal modo ogni telespettatore avrà modo di ricercare la serie TV da guardare in base ai gusti personali. Tuttavia, il consiglio è di dare una possibilità ad ogni titolo descritto e di non farsi condizionare troppo da valutazioni affrettate, vedrete che rimarrete soddisfatti!

Migliori serie tv su Now TV da vedere

Scopriamo assieme quali sono le migliori serie tv da vedere su Now TV. La piattaforma permette di spaziare tra generi diversi, attraverso serie televisive di grande successo, senza rinunciare alle serie cult più avvincenti, proponendo titoli sempre nuovi. Nel mese appena iniziato ci sarà tanto da vedere davanti ai nostri schermi, che siano computer o smartphone!

Vi invitiamo a segnalarci attraverso i commenti quali sono secondo voi le migliori serie tv presenti su Now TV e perché vi hanno colpito.

15 – Diavoli | Migliori serie tv Now TV

Devils – Diavoli racconta le vicende di Massimo Ruggiero, un self-made man che lavora nell’alta finanza della city di Londra assieme al suo mentore Dominic Morgan. Gli intrighi sono all’ordine del giorno, ma talvolta diventano qualcosa di più grave.

La serie può giovarsi di due protagonisti maschili di livello: Alessandro Borghi e Patrick Dempsey. La trama è intrigante, con collegamenti alla bolla economica del 2011. Vi potrà stregare. Per una valutazione iniziale, vi rimandiamo al nostro articolo.

14 – Westworld | Migliori serie tv Now TV

Westworld – Dove tutto è concesso è una serie televisiva statunitense fantascientifica western creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy.

L’ambientazione è un enorme parco dei divertimenti (Westworld, appunto) ambientato nel Vecchio West che permette agli ospiti di soddisfare le fantasie più illecite e violente utilizzando come vittime androidi dall’aspetto umano.

Sottile critica alla realtà virtuale, con elementi filosofici da non sottovalutare, Westworld ha avuto un grande impatto sul panorama televisivo.

13 – The Knick | Migliori serie tv Now TV

New York, 1900. Al Knickerbocker Hospital si vuole fare la storia della medicina in un’epoca in cui il tasso di mortalità è molto alto e non sono ancora stati scoperti gli antibiotici. Il Dott. John Thackery, un brillante pioniere della chirurgia, escogita nuovi metodi per salvare la vita ai suoi pazienti, nonostante nasconda una dipendenza da cocaina. Al suo fianco lavorano il Dott. Everett Gallinger, suo protetto, il giovane Dott. Bertie Chickering Jr. e il Dott. Algernon Edwards, una promessa della chirurgia, non per questo rispettato da colleghi e pazienti per cause razziali.

Progetto relativamente breve, ideato per iniziare e finire in due stagioni, The Knick giova dell’indubbio talento di Clive Owen per raccontare un periodo quasi inimmaginabile, benché sufficientemente vicino nel tempo, al quale tutti dobbiamo il benessere di oggi. Poche sottotrame, questa serie dallo stile asciutto vi conquisterà.

12 – Kidding – Il fantastico mondo di Mr. Pickles | Migliori serie tv Now TV

Jeff conduce un programma televisivo per bambini interpretando il personaggio di Mr. Pickles, un faro di gentilezza e saggezza per i più piccoli. Quando la sua famiglia inizia a implodere, l’uomo scopre che nessuna fiaba può però salvarlo.

Jim Carrey, bravo come sempre, oltre la quarta parete, in una serie in cui si intrecciano elementi comici a quelli drammatici. Consigliata.

11 – Billions | Migliori serie tv Now TV

Chuck Rhoades è un procuratore distrettuale combattivo e incorruttibile. Nel corso della propria carriera, però, si imbatte in un caso che gli darà pane per i suoi denti: l’ambizioso broker Bobby Axelrod.

Serie TV interessante sul potere sei soldi, nel e sulla società. Cast ricco e una buona sceneggiatura sono elementi di assoluto pregio.

10 – The Walkind Dead | Migliori serie tv Now TV

The Walking Dead è una serie televisiva statunitense ideata dal regista Frank Darabont e basata sull’omonimo fumetto scritto da Robert Kirkman.

Il mondo così come lo conosciamo non esiste più: i morti tornano infatti in vita come zombi famelici. La società civile, le istituzioni e le leggi sono solo un lontano ricordo. I sopravvissuti sono costretti a vivere nascosti dai non morti e a temere le altre persone che, spinte dal nuovo corso, potrebbero derubarli di tutto ed ucciderli.

The Walking Dead ha riscosso negli anni un successo altalenante. Le prime stagioni sono state acclamate, vi sono poi stati anni in cui la serie aveva perso il suo smalto, ma si è saputa riprendere e tornare ai fasti iniziali. I punti di forza di The Walking Dead sono gli enormi dilemmi morali che i sopravvissuti si trovano ad affrontare: riusciranno i personaggi a mantenere l’umanità in un mondo orami disumano? Il nostro consiglio è quello di dare una possibilità a questa serie ormai decennale.

9 – True Detective | Migliori serie tv Now TV

True Detective è una serie poliziesca ideata ed in parte sceneggiata da Nic Pizzolatto. La serie nasce per essere un’opera antologica: ogni stagione è pensata infatti per essere autoconclusiva sia in termini di storia che di personaggi. Il filo conduttore di tutte e tre le stagioni sono comunque i temi nichilistici ed in generale una visione estremamente negativa della vita.

La prima stagione è ambientata in Louisiana e vede protagonisti Matthew McConaughey e Woody Harrelson. La seconda stagione si sposta invece in California ed è interpretata da Colin Farrell, Rachel McAdams e Vince Vaughn. La terza stagione, di cui trovate qui la nostra recensione completa, vede invece protagonista Mahershala Ali. La prima e la terza stagione hanno ricevuto un’ottima accoglienza di pubblico e critica mentre la seconda aveva segnato in parte una battuta d’arresto.

8 – Warrior | Migliori serie tv Now TV

Warrior è una serie televisiva creata da Jonathan Tropper e Justin Lin e con protagonista Andrew Koji (Fast & Furious 6).

Warrior è una serie d’azione basata sulle arti marziali, tratta da un racconto scritto direttamente da Bruce Lee. La serie è ambientata a San Francisco nel corso del 1800 e vede protagonista il giovane Ah Sahm. Il ragazzo, arrivato da poco nella città ed alla ricerca della sorella, verrà immediatamente ingaggiato da una delle famiglie criminali, per via del suo innato talento nelle arti marziali e rimarrà invischiato nelle sanguinose lotte fra bande della Chinatown locale.

Warrior fa della spettacolarità dei combattimenti uno dei suoi punti di forza. Se cercata un’ottima serie action l’avete trovata.

7 – Chernobyl | Migliori serie tv Now TV

Il 26 Aprile 1986 in Unione Sovietica alle ore 01:23 circa succede ciò che era ritenuto impossibile, esplode il reattore 4 della centrale nucleare Vladimir I. Lenin. Una nuvola di materiale radioattivo fuoriesce dalla centrale nucleare e ricade nelle vicinanze. Oltre 300.000 persone vengono evacuate a causa di una forte presenza di radiazioni, intorno alla centrale fauna e flora sono irrecuperabilmente contaminate, la vicina città di Pripjat diventerà una città fantasma.

Quelli che avete letto sopra sono i tristi fatti che la storia ci ha tramandato e che la docu-serie HBO Chernobyl ci riporta con dovizia di particolari. Emozionante, coinvolgente e a tratti fortemente disturbante, Chernobyl, diretta da Johan Renck, è un vero capolavoro. Ci sentiamo di consigliarvi la sua visione senza riserva alcuna. Se poi voleste conoscere la nostra opinione in maniera più approfondita, vi rimandiamo alla recensione completa.

6 – C’era una volta – Once upon a time | Migliori serie tv Now TV

C’era una volta (Once upon a time) è una serie tv di genere fantasy prodotta dal 2011 al 2018 per un totale di 7 stagioni complessive. Nel cast figurano attori come Jennifer Morrison (House – Medical Division), Robert Carlyle e Jennifer Michelle Goodwin.

Gli abitanti della città costiera di Storybrook sono in realtà i personaggi delle fiabe e storie simili che sono stati trasportati dai luoghi fatati e privati dei loro ricordi a causa di un sortilegio effettuato dalla Regina Cattiva, quella di Biancaneve. L’unica persona in grado di rompere il sortilegio, e cercare di restituire le vere identità ai personaggi delle fiabe, è Emma Swam, la figlia di Biancaneve (Jennifer Morrison), che era stata trasportata dalla foresta incantata al mondo reale quando era ancora una bambina e quindi prima di essere vittima anche lei del sortilegio. Attraverso molte avventure faremo la conoscenza di posti magici e scopriremo i destini e i trascorsi dei personaggi delle fiabe più conosciuti.

5 – Californication | Migliori serie tv Now TV

Californication è una serie tv di genere commedia drammatica prodotta dal 2007 al 2014 per un totale di 7 stagioni complessive. Il protagonista della serie, Hank Moody, presenta molte analogie con lo scrittore statunitense Charles Bukowski.

Hank Moody (David Duchovny), è uno scrittore in crisi, che ha appena chiuso una relazione con la sua ex compagna Karen (Natascha McElhone), con cui continua a crescere la figlia adolescente Becca. Per cercare di risolvere i suoi problemi creativi e personali decide di trasferirsi a Los Angeles per seguire la versione cinematografica del suo best seller “God hates us all“, romanzo nichilista che però è stato trasformato in una commedia smielata. Nelle varie stagioni il protagonista cercherà di tenere insieme i pezzi di una famiglia oramai lontana e cercare di ritrovare il suo talento.

4 – Gomorra | Migliori serie tv Now TV

Gomorra è una serie tutta italiana di genere criminale, ispirata all’omonimo best seller di Roberto Saviano, accolta positivamente dal pubblico e dalla critica. Il 29 Marzo 2019 viene rilasciata la quarta stagione sul canale Sky Atlantic.

La serie si incentra sulle storie di camorristi e spacciatori di droga che agiscono nella zona periferica di Napoli. I protagonisti della serie sono i membri della famiglia Savastano, fiancheggiati da svariati uomini fidati, tra cui Ciro Di Marzio, braccio destro di Don Pietro Savastano, a cui il boss affida l’arduo incarico di preparare suo figlio Genny Savastano al futuro ruolo di capo del clan. La serie mette in evidenza le ramificazioni della mafia con il mondo degli affari e della politica, in maniera cruda e brutale, ed i rapporti sentimentali dei protagonisti.

3 – Tin Star | Migliori serie tv Now TV

La serie ha come protagonista principale Tim Roth, affiancato da attori di spessore come Christina Hendricks e Genevieve O’Reilly, il genere è thriller. La serie è presente sul canale Sky Atlantic.

Jim Worth (Tim Roth) si trasferisce insieme alla famiglia in Canada, per buttarsi alle spalle un passato da alcolista. Qui inizia una vita tranquilla, dirigendo la stazione di polizia locale, nella comunità di Little Big Bear. L’arrivo di una compagnia petrolifera, la North Stream Oil, porta con se una scia di crimini che toccano anche il protagonista. Queste sono le cause che portano Jim a cercare vendetta, attraverso il suo alter ego Jack Devlin. La prima stagione è andata in onda nel 2017 mentre la seconda stagione è andata in onda dal 15 Febbraio 2019 al 15 Marzo 2019. La serie è rinnovata anche per la terza e ultima stagione.

2 – Il Trono Di Spade | Migliori serie tv Now TV

Il Trono Di Spade (Game Of Thrones) è una serie di genere fantascientifico che ha visto ascolti sempre crescenti ed accolta positivamente dalla critica. La serie si appresta ad arrivare all’ottava e ultima stagione con grandi aspettative. L’ultima stagione verrà rilasciata sul canale Sky Atlantic e sarà quindi visibile su Now TV dall’8 Aprile 2019.

La serie è ambientata in un mondo immaginario diviso in due continenti principali: Westeros ed Essos. Westeros è il continente più moderno e civilizzato, diviso in sette regni e ospita la città di “Approdo Del Re”: capitale e luogo in cui risiede il “trono di spade” dei sette regni. La trama si focalizza sulle vite delle casate principali e sugli intrighi che essi compiono per arrivare a salire sul trono di spade. Eddard Stark, lord di grande inverno, viene convocato ad Approdo Del Re dal Sovrano dei sette regni e suo vecchio amico Robert Baratheon per ricoprire la carica di Primo Cavaliere Del Re. Mentre nel continente di Westeros la situazione tende ad avviarsi verso il caos, il temuto inverno si appresta ad arrivare.

1 – Twin Peaks | Migliori serie tv Now TV

La serie tv per eccellenza prodotta dal genio di David Lynch e Mark Frost è tornata sugli schermi dopo 25 anni di attesa. Le prime due stagioni sono andate in onda rispettivamente nel 1990 e 1991 e hanno influenzato serie come Lost, Black Mirror, Fargo e tante altre. La terza stagione è stata rilasciata nel 2017 ed è visibile insieme alle precedenti.

I cittadini della tranquilla Twin Peaks vengono turbati dal ritrovamento del corpo senza vita di Laura Palmer, una delle ragazze più popolari della cittadina. La polizia locale e l’agente dell’F.B.I. Dale Cooper cercheranno di comprendere le dinamiche di tale tragedia. L’agente Cooper in particolare dovrà affrontare il caso superando le normali conoscenze convenzionali e integrarsi con una cittadina quieta ma piena di segreti e oscurità. L’atmosfera surreale e le musiche di Angelo Badalamenti sono poi la ciliegina sulla torta di una serie tv da vedere assolutamente!

Appuntamento al prossimo mese!

I consigli per questo mese finiscono qui. Il catalogo di Now TV offre alcune tra le serie televisive più ricercate dai telespettatori, ed è sempre in continuo aggiornamento. La speranza è esservi stato utile nella ricerca di una serie tv che possa allietare i vostri gusti.

Appuntamento al prossimo mese con la lista delle migliori serie tv da vedere su Now TV! Nel frattempo non perdetevi gli altri contenuti presenti nella sezione film e serie tv di tuttoteK e le nostre guide alle serie Netflix, Prime Video e Disney Plus per restare sempre aggiornati!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.