Migliori casse bluetooth | Agosto 2023

Questa guida vi mostrerà quali sono le migliori casse bluetooth presenti sul mercato a Giugno 2022

Grazie a quest’articolo, vi mostrerò come scegliere tra le migliori casse bluetooth. Vi mostrerò le caratteristiche dei migliori dispositivi, così da riuscire a capire quali tra i vari modelli presenti sul mercato farà al caso vostro. Una cassa bluetooth, (per maggiori info clicca qui), è davvero indispensabili per chi ama ascoltare musica (ma on solo) tramite il proprio dispositivo mobile, in piena libertà ovunque esso voglia (non avendo bisogno di fili o presa di corrente).

Come scegliere tra le migliori casse bluetooth

Anche se ormai il mercato è pieno di modelli di qualsiasi forma e brand, non è difficile poter scegliere la miglire casa bluetooth che faccia al nostro caso. Bisogna tenere bene a mente le nostre esigenze e scegliere quella con le caratteristiche che più fanno per noi. Per esempio, se dovessimo lasciarle fisse in un solo posto, bosgnerà scegliere una tipologia di dispositivo più robusto e resistente. O al contrario, se dovessivo avere bisogno di spostarle di continuo, bisognerà trovare un dispositivo più leggero e compatto, con una batteria che dura più a lungo e magari una presa usb per poterla collegare ad una power-bank. Infine, se siete amanti del mare o della piscina, potreste andare su una scelta waterproof.

Ovviamente, una volta ricercate le caratteristiche che più ci intrigano, e ristretto il campo d’acquisto dei dispositivi, sarà molto più facile fare la vostra scelta. Resterà soltanto il fattore prezzo (capire quanto voler spendere per il nostro dispositivo), non più un problema ormai, vista la vasta scelta presente sul mercato.

Dettagli tecnici da ricercare nelle migliori casse bluetooth

Le caratteristiche principali che deve possedere una buona cassa bluetooth sono:

Qualità del suono

Potenza

Dimensioni

Connessione

Qualità del suono

Uno degli elementi più importanti nella nostra scelta è valutare la qualità del suono. Questo tipo di cassa serve a riprodurre file audio di diverso genere, quindi, bisogna sempre controllare che l’impianto acustico sia adeguato a quelle che sono le nostre esigenze. Ci sono vari parametri da giudicare per trovare il giusto equilibrio di suono in una cassa. Come il THD (la distorsione armonica totale) e il SNR (il rapporto segnale/rumore).

Il primo, indica la distorsione a cui i suoni sono sottoposti quando si alza il volume. Un dispositivo, per rientrare nei parametri corretti, deve avere un THD che non superi l’1%. Il secondo, invece, si misura in dB e maggiore è il valore di base maggiore è la qualità dell’incisione. Altra cosa che può migliorare tantissimo la qualità del suono è certamente quanti altoparlanti ci sono nelle casse. A volte, per risparmiare spazio e denaro, ne abbiamo solo uno per i due canali. A volte ci sono due altoparlanti, sia per il canale destro che per quello sinistro.

Potenza

La potenza si esprime in Watt e, ovviamente, maggiore sarà la potenza del dispositivo, più energia musicale sarà gestibile dalla nostra cassa. Un wattaggio elevato corrisponde a delle casse che riprodurranno un audio forte e potente, che si possa sentire anche da una stanza all’altra, in mezzo alla strada, o durante una festa.

Ovviamente questo non significa che la qualità sia eccelsa. Significa solo che la riproduzione è potente. La dimensione ideale è avere un paio di altoparlanti di 6 o 7 watt ciascuno per una potenza complessiva di 12 watt. Questo sarebbe un prodotto eccellente. Però, in commercio si trovano anche casse con altoparlante unico e con una potenza da circa 3 watt. Anche in questo caso non possiamo sindacare a prescindere, potrebbe essere un buon prodotto altrettanto a un prezzo certamente più basso.

Dimensioni

Le dimensioni sono un altro fattore da tener sott’occhio e da non sottovalutare nella vostra scelta. Un prodotto non troppo ingombrante, potrà essere trasportabile in giro con più facilità. Non bisognerebbe acquistare delle casse troppo grandi, soprattutto se vogliamo portarle in giro in borsa o nello zaino. Ci sono modelli veramente piccolissimi, altri con altoparlanti più standard che sono migliori per la casa o per una collocazione fissa.

Anche la forma è interessante perché alcune casse sono fatte apposta per accogliere smartphone o tablet. Altre invece sono semplici casse leggere e maneggevoli dalla forma standard. Le dimensioni sono davvero fondamentali per la scelta finale. C’è che preferisce altoparlanti più grandi per sentire meglio, chi ha voglia di avere dimensioni minuscole per portare le casse con sé, altri ancora vogliono una misura standard che permetta di poggiare le casse in una stanza e lasciarle lì.

Connessione

In ultimo, da considerare la connessione, caratteristica importantissima da valutare bene prima dell’acquisto. Bisogna controllare che il bluetooth delle casse si connetta bene con altri dispositivi bluetooth di casa, senza ragionare molto su quale anno di fabbricazione abbia l’apparecchio. Non comprate mai dispositivi che difficilmente siano compatibili con gli altri bluetooth in vostro possesso che possono essere più vecchi del nuovo acquisto.

Infine, da ricordare sempre di controllare la distanza di copertura (quanti metri di distanza possiamo coprire col segnale), e la durata della batteria (quanto sia lunga l’autonomia della cassa bluetooth). Che siano al litio, ricaricabili, o di tipo NiMH, l’importante è che durino tanto quando sarete fuori casa.

Perché acquistare le migliori casse bluetooth

Le casse bluetooth, ormai sono un elettrodomestico di grande importanza, presente nella maggior parte delle nostre casa. Il grande successo di questi dispositivi è dato dalla loro grande comodità. Sono comode perché sono trasportabili, sono comode perché entrano in borsa, perché fanno da base al nostro cellulare o al lettore mp3. Sono comode perché il costo non è elevato. In più, molti di questi dispositivi posseggono delle funzioni e dei supplementi extra che invece i modelli base non offrono. Ad esempio, alcuni permettono di rispondere al cellulare grazie a un microfono che è all’interno della cassa. Altre invece, sono waterproof, quindi sono impermeabili, utilizzabili in piscina, al mare o grazie ad una ventose implementata, sulla parete della doccia.

Le migliori presenti sul mercato

Siam arrivati al “cuore” di questa guida sulle migliori casse blutooth. Di seguito sono riportate quelle che, al mio avviso, sono le casse migliori presenti sul mercato. Con componenti e caratteristiche giuste per tutte le esigenze, prestazioni elevate, e buon rapporto qualità/prezzo.

JBL Charge 4

JBL (qui per maggiori informazioni) è una delle aziende americane leader nel settore della fonia e degli altoparlanti. Il Charge 4 è uno di quegli altoparlanti che per potenza e maneggevolezza può fare la differenza all’aria aperta o nel chiasso di una festa. Si può ascoltare musica per 20 ore consecutive e attaccare due smartphone all’altoparlante grazie al bluetooth o al cavo USB. E’ un tubo molto stiloso che è completamente waterproof, quindi va benissimo anche per un party in piscina. Se ne volete sapere di più qui la nostra recensione testuale e qui la nostra video-review.

Visto il prezzo (non molto alto) e il fatto che sia facilmente trasportabile è una tra le migliori casse bluetooth da poter acquistare. Si può usare un panno umido per pulire il tubo che resta facile da portare visto che è molto leggero e super compatto.

Vantaggi: compatto, suono potente, impermeabile. Svantaggi: audio un po’ ovattato,

Ultimate Ears Boom 3

Ultimate Ears (qui per info) è un’azienda americana che si occupa di fonia e di altoparlanti. Negli ultimi anni, ha presentato prodotti molto validi tanto da occupare una bella fetta di pubblico in poco tempo. il Boom 3 fa la differenza per il tipo di suono molto limpido, per il costo più basso di altri e per il fatto di avere grande resistenza. Inoltre possiede una straordinaria impermeabilità e un galleggiamento che definisce questo speaker perfetto per una bella festa in piscina. Il suono arriva ad una distanza massima di 45 metri. Possiamo pulire questo prodotto con un detergente neutro che ci permette di togliere via acqua di piscina e polvere. Una cassa potente e compatta, davvero bello da vedere. Vantaggi: impermeabile, galleggiamento. Svantaggi: alti e bassi poco chiari e poco squillanti

Tronsmart T6 Plus

Aziende cinese, fondata nel 2013, è considerata una delle vere e proprie sorprese positive sul mercato e che non dobbiamo preoccuparci mai, più di tanto, del fatto di non conoscerne il marchio. Parliamo, infatti, di una cassa dal costo molto contenuto ma che ha delle prestazioni molto buone. 15 ore di musica con una ricarica di sole 3 ore non sono affatto poche e va detto che il modello e robusto e anche parecchio impermeabile, cosa che ci permette di immaginare l’utilizzo praticamente ovunque. Questo tubo si può pulire con un detergente neutro ed è di plastica dura, quindi è molto resistente. Vantaggi: tanta qualità, bassi potenti, suono limpido. Svantaggi: per il prezzo di mercato, non ne ho rilevati.

JBL GO 2

In questo caso abbiamo una cassa bluetooth super compatta che si può ascoltare sulla spiaggia, a bordo piscina o sotto la doccia senza nessun problema. 5 ore di autonomia per un modello che costa così poco sono davvero tante e non possiamo non considerare il suono che emette davvero limpido e perfetto, senza nessun rumore di fondo o intermittenze. Robusto, colorato, giovanile, a un prezzo accessibile a tutti, si può pulire con un detergente senza nessun problema. Vantaggi: grande qualità, ottimo suono, cassa compatta. Svantaggi: per il prezzo di mercato, non ne ho rilevati.

JBL Charge 3

Questa è una cassa blutooth impermeabile, di fascia alta, dal costo di circa 160 euro. potente e con una power-bank incorporata. Autonomia di 20 ore,e cavo usb con cui si può ricaricare. Impermeabile al punto tale da poter essere ascoltata, accesa, dopo averla gettata in piscina. La totale impermeabilità e la qualità del suono fanno di questo altoparlante il top di gamma in questa fascia di prezzo. Cassa molto potente, suono bilanciatissimo e super profondo, nonostante abbia solo due woofer da 50 mm. Vantaggi: sound avvolgente, suono compatto e di grande qualità, batteria che dura anche una settimana se non sfruttata in maniera continuativa. Svantaggi: il prezzo confrontato alle altre, forse un pò troppo alto.

JBL Flip 4

Un altro prodotto da citare tra le migliori casse bluetooth è sicuramente il JBL Flip 4. Questo altoparlante si può connettere con cavo e con il bluetooth ed è a forma di tubo. E’ tutto in plastica, è impermeabile e ha il vivavoce integrato, così da poter rispondere al telefono in auto o in una condizione di tranquillità. Si dovrebbe scegliere questo altoparlante perché è molto potente e resistente. Si può ascoltare musica per più di 12 ore. Si può usare un panno umido per pulire il tubo in tutta tranquillità tranquillità essendo impermeabile. Vantaggi: compatto, suono limpido. Svantaggi: prezzo.

Bose SoundLink Color II

Quando si parla di Bose si parla sempre di rivoluzione della tecnologia in favore di altoparlanti e fonia e anche con questo piccolo diffusore di suono, l’azienda americana non si smentisce. Questa cassa è molto compatta, e colorata. Ha un bel suono limpido, dei bassi che fanno bene il proprio dovere e la possibilità di connettersi ai nostri dispositivi grazie al bluetooth e al cavetto USB. Vantaggi: compatto, impermeabile. Svantaggi: scarsa autonomia.

Sony SRS-XB12

Sony (qui per maggiori informazioni ) con il suo SRS-XB12 ha creato un prodotto di così alto livello a un prezzo molto basso. Infatti qui ci troviamo davanti a uno speaker molto compatto che oltre a un sound molto buono può essere immerso, completamente, in acqua e continuare a riprodurre musica. Molto resistente a polvere, fango e pioggia, riesce a riprodurre musica fino a 16 ore ed è anche uno degli speaker più potenti e compatti che è possibile trovare in quella fascia di prezzo. Vantaggi: sound pulito, resistenza, impermeabilità totale. Svantaggi: bassi non molto potenti.

Anker AK-848061067439

Anker è un’azienda leader del settore, che ha fatto dell’innovazione il suo marchio di fabbrica. L’azienda presenta una cassa robustissima a un prezzo super competitivo. possiede una batteria all’interno da 5200 mAh e un’autonomia di più di 15 ore. Sound dinamico, ottenuto grazie ad altoparlanti molto efficaci, ottima impermeabilità. Il bluetooth riesce a collegarsi ad una distanza che supera i 20 metri. Questo dispositivo è indicatissimo per un uso esterno, come in spiaggia o per strada, grazie ad un’ottima qualità del suono. Vantaggi: robusto, ottimo suono, ottima portata del bluetooth. Svantaggi: rapportando la qualità/prezzo non ne rilevo.

Bose SoundLink Revolve

La SoundLink Revolve va annoverata tra le migliori casse bluetooth. Infatti è una cassa bluetooth a forma di cono spezzato. Facile da trasportare, ha una ricarica rapida e un suono limpido diffuso a 360 gradi. La superficie è impermeabile e riesce a rendere molto piacevole una festa o una giornata all’aria aperta. Si può collegare sia tramite cavo USB che tramite Bluetooth al cellulare. Puo essere utilizzata anche tramite app. Vantaggi: compattezza, ottimo suono. Svantaggi: difficoltà di connessione.

Tronsmart T2 Plus

ottima cassa, con altoparlanti di buon livello ed una batteria molto resistente. Molto resistente anche l’altoparlante che regge benissimo gli urti ed è anche impermeabile all’acqua. Qualità stereo eccellente con più di 20 livelli di equalizzazione automatica che rende il suono davvero incredibile. Il T2 Plus è in grado di combinare insieme due altoparlanti per creare un effetto pazzesco ovunque voi siate. Vantaggi: prezzo basso. Svantaggi:

guardando il prezzo non ci sono svantaggi registrati per questo prodotto.

Considerazioni

Possiamo dire con certezza che le casse bluetooth sono una delle vere grandi novità degli ultimi 20 anni nel settore della tecnologia. Si è passati da quelli che erano gli anni dei grossi stereo, e più erano grandi e più rappresentavano potenza e qualità del suono, a queste casse ultra-compatte e trasportabili. Anche il mercato è in forte crescita, con una vastità di prodotti di ogni tipo è prezzo. Ormai questi dispositivi sono entrati a far parte della quotidianità delle nostre vite, e proprio per questo è importante scegliere il modello giusto per noi e che più ci rappresenti.

E voi ? quali scegliereste tra le migliori casse bluetooth ? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).