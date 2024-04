HAIKYUU The Dumpster Battle arriva al cinema anche in Italia, ecco quando!

Grazie a Crunchyroll e Sony Pictures, il film di HAIKYUU The Dumpster Battle arriverà anche nei cinema in Italia, scopriamo insieme quando in questo articolo dedicato

Il 30 maggio 2024 preparatevi a tifare per i vostri beniamini del mondo di Haikyu!! The Dumpster Battle, il nuovo film che celebra il decimo anniversario dell’anime di pallavolo più amato. Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment portano sul grande schermo italiano questa nuova avventura che vede protagonisti i rivali storici Karasuno e Nekoma. Una sfida epica che promette di infiammare i cuori di tutti i fan. Il film sarà disponibile sia in giapponese con sottotitoli in inglese che doppiato in italiano, per accontentare tutti gli appassionati.

HAIKYUU The Dumpster Battle nelle sale dei cinema italiani!

Un successo strepitoso in Giappone, dove ha già incassato oltre 8,5 miliardi di yen (57 milioni di dollari) dalla sua uscita il 16 febbraio, diventando il film con il maggior incasso del 2024 nel paese del Sol Levante. La sinossi del film è la seguente:

Shoyo Hinata si unisce al club di pallavolo della Karasuno High per diventare come il suo idolo, un ex giocatore della Karasuno conosciuto come il “Piccolo Gigante”. Ma Hinata scopre presto di dover fare squadra con la sua nemesi delle scuole medie, Tobio Kageyama. I loro stili contrastanti si trasformano in un’arma sorprendente, ma riusciranno a battere la scuola rivale Nekoma High nell’attesissima “Dumpster Battle”, la tanto attesa resa dei conti tra due squadre di sfavoriti?

Sulla serie di HAIKYUU!!

Nato dalla penna di Haruichi Furudate e pubblicato sulla rivista Shonen Jump, il manga Haikyu!! ci catapulta nel vortice della pallavolo, raccontando le avventure di Shoyo Hinata, un ragazzo con una passione sfrenata per questo sport. Ispirato dal “Piccolo Gigante”, un giocatore di bassa statura ma dal talento eccezionale, Hinata decide di creare una squadra di pallavolo durante il suo ultimo anno di scuola media. Il destino però ha in serbo per lui un incontro inaspettato: Tobio Kageyama, il “Re del Campo”, un palleggiatore dal talento ineguagliabile che diventa suo acerrimo rivale.

La sconfitta al loro primo torneo non fa altro che alimentare il fuoco che arde dentro Hinata, che giura di superare Kageyama ad ogni costo. Le strade dei due ragazzi si incrociano nuovamente al liceo, quando entrambi si uniscono alla squadra di pallavolo della Karasuno. Da rivali a compagni di squadra, Hinata e Kageyama dovranno imparare a collaborare per raggiungere la vittoria. Prodotta dalla TOHO animation, la serie anime Haikyu!! cattura l’essenza dello sport e dell’amicizia, regalandoci momenti di adrenalina pura e commozione.

Buona visione!

Andrete a vedere HAIKYUU The Dumpster Battle al cinema? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti e continuate a seguirci sulle pagine di tuttotek.it per tutte le news sul mondo del cinema e delle serie TV!

