Motorola: ecco la nuova protagonista in MotoGP!

Motorola, brand parte del Gruppo Lenovo, punta su Ducati e sul mondo della MotoGP, grazie alla partnership del Gruppo attiva dal 2018. Per il sesto anno consecutivo, infatti, Lenovo supporta gli ingegneri e i progettisti Ducati nello sviluppo e nell’innovazione sia delle moto Racing che delle moto stradali, consentendo alla casa motociclistica bolognese di massimizzare prestazioni e risultati. Per tutta l’estate, però, la protagonista delle livree della Ducati Desmosedici GP è stata proprio Motorola grazie ad una collaborazione con Lenovo fondamentale per il gruppo, che ha visto questi due brand di elevato contenuto tecnologico procedere in stretta sinergia.

Motorola in MotoGP: la collaborazione

Dal giugno scorso, infatti, il logo Motorola è stato presente sul cupolino e nel sottosella della moto del Ducati Lenovo Team per un totale di 7 GP. L’ultima gara, il GP di San Marino e della Riviera di Rimini, è stata inoltre un’occasione speciale per celebrare la storia sportiva Ducati nel mondo delle competizioni. Il Giallo Ducati è stato infatti protagonista dell’ultimo Grand Premio, colorando la carena della Desmosedici GP ufficiale del Ducati Lenovo Team.

“Una visibilità incredibile, di cui siamo molto orgogliosi,” afferma Fabio Capocchi, General Manager, Motorola EMEA. “Motorola è un brand che sta crescendo tantissimo, nel pieno di una fase di sviluppo che vediamo riflessa nelle moto di casa Ducati: velocità, potenza, precisione e sicurezza, quattro parole che rappresentano tutti i brand coinvolti in questo progetto.”

"Siamo molto contenti di aver condiviso con Motorola una maggiore visibilità del loro brand sulla nostra moto ufficiali. Motorola è un brand iconico, come Ducati, vanta una lunga storia di eccellenza ed è costantemente impegnato a guidare l'innovazione nel proprio settore. Uno degli aspetti più significativi della collaborazione con il nostro Title Partner Lenovo è proprio la capacità dell'azienda di proporre soluzioni sempre all'avanguardia e di accompagnarci nel nostro percorso di trasformazione digitale, spronandoci continuamente verso nuovi traguardi", commenta Paolo Ciabatti, Direttore Sportivo di Ducati Corse.