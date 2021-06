COYOTE: l’assistente alla guida arriva su Android Auto

COYOTE leader Europeo nei servizi di assistenza alla guida connessa, annuncia oggi la compatibilità della sua APP anche per Android Auto

Una buona notizia, attesa da tutti gli utenti COYOTE con dispositivi Android, di cui una grossa percentuale ha dichiarato di essere interessata ad utilizzare i servizi di mobilità dallo schermo del proprio veicolo. Con oltre 5 milioni di download dell’app su Google Play, COYOTE si evolve di continuo.

Gli utenti COYOTE, per un comfort ottimale, posso vivere l’esperienza di guida connessa direttamente dallo schermo della propria auto, grazie ad un’incredibile integrazione dell’APP COYOTE all’interno dell’auto. Con questa novità, COYOTE conferma la sua tendenza alla continua innovazione, supportando gli automobilisti italiani ad una guida sicura. Maurizio Izzo, Country Manager di COYOTE Italia, commenta:

Siamo entusiasti di proporre un’esperienza su misura, largamente attesa dalla nostra comunità, sviluppata specificatamente per adattarsi al mondo Android Auto. L’utente potrà ritrovare tutti i servizi COYOTE, mantenendo le funzionalità del sistema Android

La miglior tecnologia COYOTE su Android Auto

Da oggi, gli utenti COYOTE che usano dispositivi Android possono godersi la tecnologia sviluppata in seno all’azienda francese, connettendo il proprio smartphone all’automobile e controllando l’applicazione direttamente dallo schermo del veicolo. La tecnologia COYOTE, riconosciuta per l’affidabilità delle sue informazioni, prevede avvisi in tempo reale, grazie alle segnalazioni della Community di oltre 5 milioni di utenti in Europa, che garantisce sicurezza stradale evitando i pericoli, il costante aggiornamento dei limiti di velocità e la navigazione intelligente, che consente il ricalcolo dei percorsi in base alla situazione del traffico, ma anche il cambio di corsia assistito, unito alla natura molto intuitiva della mappa 3D.

Una soluzione per ogni sistema operativo

La compatibilità dell’applicazione con Android Auto aumenta le soluzioni offerte da COYOTE. L’app è già disponibile per Apple CarPlay, per chi possiede uno smartphone iOS. Da oggi, Qualunque sia il tipo di smartphone (Android o iOS) tutti gli automobilisti possono beneficiare dei vantaggi delle soluzioni di bordo intelligenti, che aiutano a ottimizzare il comfort e massimizzare la sicurezza quando ci si mette alla guida. COYOTE per Android Auto è disponibile in tutta Europa, per i clienti COYOTE con cellulare Android che abbiano attivato la formula Extend.

Per promuoverne l’uso, COYOTE offre l’accesso alla sua nuova applicazione su Android Auto a tutti i suoi clienti Android fino al 15 luglio 2021. Sarà quindi necessario un abbonamento con formula Extend, al prezzo di 9,99€ al mese per continuare a usufruire dei i vantaggi del servizio COYOTE su Android Auto, una soluzione di bordo intelligente ed integrata. A fine 2018, il 50% delle automobili vendute in Europa era già integrata con tecnologia Android Auto.

Per ogni nuovo abbonamento, su iOS o Android, COYOTE offre una prova gratuita di 30 giorni. Maggiori dettagli sono disponibili nel sito ufficiale. Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!