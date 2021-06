Final Fantasy Origin: secondo Nomura la storia sarà avvincente

Da come è stato presentato all’E3, Origin non si può dire sia stato un successo. Tuttavia, oggi Nomura afferma che la storia di Final Fantasy Origin sarà molto avvincente

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è il nuovo titolo spin off della serie Final Fantasy distribuito da Square Enix. Il titolo è stato annunciato al termine della conferenza Square Enix e immediatamente è stata anche annunciata la relativa demo in esclusiva PS5. I giocatori non sono stati particolarmente colpiti dai personaggi e dal setting, apprezzandone tuttavia il gameplay. Per rassicurare tutti, Nomura ha rivelato in un intervista che la storia di Final Fantasy Origin sarà emozionante e avvincente.

I creatori del gioco affermano che Final Fantasy Origin vi colpirà con una storia avvincente

Dopo le polemiche per i problemi alla demo per PS5, subito corretti dal team di sviluppo, il titolo promette grandi cose e sembra molto promettente, sia per quanto riguarda il gameplay che per le recenti dichiarazioni dei produttori. La saga di Final Fantasy si è sempre distinta dalla concorrenza (ad esempio da un Kingdom Hearts) per la sua carica immaginifica, per le sue splendide storie e per i suoi personaggi memorabili. Cosa aspettarsi dunque da Stranger of Paradise Final Fantasy Origin? Secondo le recenti parole degli autori, rispettivamente Testuya Nomura e il produttore Jin Fujiwara, la storia sarà sorprendente.

Quello che abbiamo potuto provare nella demo non è che un assaggio di quello che sarà il gioco completo. In quest’ultimo infatti, ci saranno molti più personaggi e sarà molto più ampio. Il vedere questi personaggi sbucare fuori dal nulla potrebbe aver messo confusione, ma gli autori invitano ad attendere ulteriori informazioni perché sicuramente ci saranno delle sorprese. Secondo Fujiwara, Final Fantasy Origin avrà una storia avvincente e ad alto impatto emotivo. Nell’attesa di ulteriori dettagli, ricordiamo che il titolo uscirà nel 2022 su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC.

