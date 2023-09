Griselda: le prime immagini ufficiali della nuova serie Netflix con Sofía Vergara

Rivelate le prime immagini della nuova serie targata Netlifx, Griselda. Diretta da Andrés Baiz, sarà composta da 6 episodi e vedrà protagonista l’affascinante Sofía Vergara, nei panni di Griselda Blanco. Dopo Pablo Ecobar, il fascino e la ferocia si racchiudono nella potente figura della donna. donna affascinante e madre affettuoso, ma che nasconde un traffico di droga più redditizio della storia.

La serie debutterà a gennaio 2024 su Netflix, e prende ispirazioni da fatti realmente accaduti. Scopriamo di seguito le prime immagini trapelate sul web.

La madrina narcotrafficante Griselda (intepretata da Sofía Vergara) si fa largo a testa alta tra la folla. Donna temuta e potente, è riuscita a tenere in pugno l’America costruendo un vero impero della droga. Un fascino oscuro e letale, reso ancora più marcato dall’intepretazione eccelsa dell’attrice.

Così come dichiarato dallo stesso regista Andrés Baiz:

Quando incontriamo Griselda, è una donna schiacciata da quel mondo dominato dagli uomini che la circonda. Assistiamo anche alla sua evoluzione mentre trasforma la sua oppressione in uno strumento per incutere terrore: queste immagini forniscono solo un primo sguardo a questa dualità, che è ciò che trovo così affascinante in Griselda, e Sofía Vergara riesce a catturare in modo intenso la sua essenza