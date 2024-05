Frosinone-Inter: dove vedere la partita?

Arrivati alla conclusione di questo viaggio, si toccano le ultime giornate. Scopriamo dove vedere Frosinone-Inter

I diritti televisivi sono divenuti oramai un punto fermo per il nuovo mondo del calcio. Un segnale evidente di questo cambiamento lo si può notare con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, sebbene quest’ultima possa vantarne la piena esclusività. Se ciò mette in evidenza un aspetto positivo per le società, che godono di introiti e sponsor, dall’altro lato si mostra come un lato negativo per tifosi e utenti, i quali si trovano costretti a ricercare tutte le informazioni utili. Questo articolo vuole così spiegare dove vedere Frosinone-Inter e chi potrebbe scendere in campo.

La giornata 36 si inaugurerà con un anticipo particolare, visto che i due club sono completamente diversi.

Dove vedere Frosinone-Inter: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Al sedicesimo posto con 32 punti, il Frosinone in questo momento si ritroverebbe ad essere salvo, ma abbassare la guardia – adesso – si rivelerebbe letale. Al primo posto, ormai prossimi a festeggiare lo scudetto, l’Inter vanta 89 punti e chiuderà – probabilmente – solo due ko in tutto il campionato. Scopriamo allora dove poter vedere Frosinone-Inter, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, fondata a Londra, ha ottenuto il suo spazio all’interno del mondo del calcio. Allo stato attuale infatti solamente DAZN riesce a garantire l’intera visione del palinsesto di Serie A. Il servizio si estende alle gare della Serie B e si concentra in più sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile dà modo di valutare due opzioni: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, grazie al quale si può utilizzare l’applicazione da due dispositivi in contemporanea. Saranno opportuni pochi passaggi prima di cliccare sul link diretto che riporta al sito ufficiale.

Soffermandosi su Sky, la carta dei servizi si rivela diversa. Per quanto riguarda la Serie A, sono garantite tre partite per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che vanta la totalità del palinsesto. A questo si aggiungono i match dei club esteri e gli impegni di natura europea, cioè Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con altri sport, quali Tennis, Golf, NBA, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € a cadenza mensile, servirà giusto qualche operazione, per poi cliccare sul link che rimanda a NOWTV.

Messa in archivio la discussione sulle piattaforme, si passa allo snodo principale: Frosinone-Inter sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Venerdì 10 Maggio alle ore 20:45, teatro dell’incontro lo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Si ricorda di munirsi di VPN per navigare in completa sicurezza.

Frosinone-Inter, probabili formazioni

I ciociari corrono per non retrocedere, i nerazzurri hanno vinto lo scudetto e non possono chiedere più niente alla stagione.

Di seguito le probabili formazioni:

FROSINONE (3-4-3): Cerofolini; Lirola, Okoli, Romagnoli; Zortea, Mazzitelli, Brescianini, Valeri; Soulé, Cheddira, Gelli.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram.

Chi delle due riuscirà a fare punti? Diteci cosa ne pensate, continuando a seguire tuttotek.it per non perdervi nessuna notizia sul mondo social e web.