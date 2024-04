Frosinone-Bologna: dove vedere la partita?

La Domenica di calcio si apre con il consueto lunch match: ma dove vedere Frosinone-Bologna? Scopriamolo insieme

I diritti televisivi sono parte integrante del nuovo mondo del calcio, cambiato poco alla volta. Il primo segnale di questo mutamento lo si può evidenziare con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, seppur sia quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Ciò causa sicuramente un vantaggio per le società (che godono di introiti e sponsor), ma d’altra parte si dimostra un aspetto negavito per tifosi e utenti, i quali si ritrovano costretti a cercare molte informazioni in merito. Questo porta al senso dell’articolo, che vuole spiegare dove vedere Frosinone-Bologna e chi potrebbe scendere in campo.

La giornata 31 mostrerà una sfida interessante, con i ciociari che hanno perso la rotta e gli emiliani che ormai puntano all’Europa.

Dove vedere Frosinone-Bologna: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

Il 17esimo posto con 25 punti mette chiaramente in allarme il Frosinone, club che si è ben comportato perdendosi poco alla volta. Sarà per la poca maturità dei calciatori e per le enormi paure, ma adesso i ciociari sono vicini alla retrocessione. Tutt’altra storia quella del Bologna, quarto in classifica con 57 punti. La zona Europa è a pochissimi passi e crederci è più che lecito. Andiamo dunque a scoprire dove poter vedere Frosinone-Bologna, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, fondata a Londra, è stata capace, in pochi anni, di ritagliarsi un posto di rilievo all’interno della sfera calcistica. Allo stato attuale infatti solamente DAZN può garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende alle partite della Serie B e si concentra inoltre sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile dà modo di analizzare due possibilità: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, grazie al quale si può utilizzare l’applicazione da due dispositivi contemporaneamente. Serviranno così pochissimi passaggi, cliccando sul link diretto che riporta al sito.

Soffermandosi su Sky, la carta delle offerte mostra un quadro variegato. Per ciò che riguarda la Serie A, sono garantite ben tre partite per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che può contare l’intero palinsesto. A questo si aggiungono i match delle compagini estere e gli impegni di stampo europeo, cioè Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con la permanenza di altri sport, tra i quali Tennis, NBA, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento mensile presenta un costo di 14,99 €, occorreranno soltanto alcune operazioni, cliccando sul link che rimanda a NOWTV.

Chiusa la discussione piattaforme, eccoci arrivati allo snodo principale: Frosinone-Bologna sarà trasmessa anche su Sky. Si scende in campo Domenica 7 Aprile alle ore 12:30, teatro dell’incontro lo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Ricordiamo l’importanza di avere una VPN per viaggiare protetti.

Frosinone-Bologna, probabili formazioni

Istinto di sopravvivenza e voglia di stupire, ecco le dinamiche dei due club.

Di seguito le probabili formazioni:

FROSINONE (3-4-3): Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Barrenechea, Brescianini, Valeri; Soulé, Cheddira, Reinier.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

Una delle due riuscirà a prendersi i 3 punti? Dateci il vostro parere.