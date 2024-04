Private Practice: ecco dove vedere l’intera serie tv

È arrivato il momento di scoprire su quale piattaforma streaming potrete vedere e recuperare la serie di stampo medico, Private Practice

Siete fan delle serie tv che hanno come tema centrale la medicina? Allora siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per darvi qualche dritta su dove recuperare Private Practice. La serie tv statunitense ha debuttato nel 2007 ed è composta da sei stagioni. Nata come spin-off dell’amatissima Grey’s Anatomy, ha infatti come protagonista uno dei suoi personaggi: la dottoressa Addison Montgomery.

Perché vedere Private Practice?

Diciamo le cose come stanno: i veri fan di Grey’s Anatomy non possono, per nessun motivo al mondo, non aver dato anche solo un’occhiata alla sua serie spin-off, ideata da Shonda Rhimes. Come abbiamo appena anticipato, Private Practice pone al centro della trama la dottoressa Addison Montgomery. La donna, dopo aver perso la corsa per diventare primario del Seattle Grace Hospital, decide di cambiare la sua vita, trasferendosi a Los Angeles per lavorare con i suoi ex compagni di università, Sam e Naomi Bennet, creatori e direttori della clinica privata Oceanside – Wellness Group.

Dove poter vedere Private Practice in streaming? Su Disney Plus!

Se avete seguito con passione le vicende che hanno fatto di Grey’s Anatomy uno degli show televisivi più amati di tutti i tempi, sarete certamente curiosi di scoprire le sorti di questo personaggio. Sappiate che se siete tra questi o, volete semplicemente rivedere questa serie tv, la soluzione è semplice: Disney Plus! Ecco il link dove poter accedere direttamente alle puntate:

Gli abbonamenti di Disney Plus

Se ancora non siete abbonati a Disney Plus, ecco a disposizione per voi una panoramica completa su tutti i piani di abbonamento, messi a disposizione dalla piattaforma.

Disney+ Premium – 11.99€/mese, 119,9€/anno

– Qualità video fino a 4K UHD e HDR.

– 4 riproduzioni simultanee

– Fino a 10 dispositivi per il download

– Qualità audio fino a Dolby Atmos

– Streaming senza pubblicità

– Qualità video fino a Full HD 1080p

– 2 riproduzioni simultanee

– Fino a 10 dispositivi per il download

– Qualità Audio fino a 5.1

– Streaming senza pubblicità

– Qualità video fino a Full HD 1080p

– 2 Riproduzioni simultanee

– Qualità audio fino a 5.1

Buona visione!

Questo è tutto! Ora potete correre sulla piattaforma, per gustarvi tutte le sei stagioni di questa serie, in grado, puntata dopo puntata, di migliorarsi sempre più. Fateci sapere cosa ne pensate e continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati su tutte le notizie dedicate al mondo del cinema e delle serie tv.

