F1, GP del Giappone: ecco i risultati delle qualifiche

Non sono di certo mancate le sorprese nelle qualifiche del GP del Giappone per il Mondiale 2024 di F1, andiamo a scoprire i risultati sul circuito di Suzuka

Sono da poco terminate le qualifiche del GP del Giappone valide per il Mondiale 2024 di F1. Il quarto appuntamento stagionale è quello nipponico sullo storico circuito di Suzuka. Appuntamento, quello in terra giapponese, che è stato anticipato ad aprile rispetto ad ottobre. Durante la sessione abbiamo avuto conferma dei valori visti durante le prove libere, con una Red Bull dominante sia sul giro secco che sul passo gara. Qualche difficoltà in più per la Ferrari sul giro secco ma ieri la Rossa ha mostrato un passo gara fantastico.

Un tracciato, quello di Suzuka che è di sicuro uno dei più tortuosi e affascinanti di tutto il Mondiale con curve che si percorrono a tutto gas e con tanta forza g da sopportare da parte dei piloti.

F1, GP Giappone: i risultati delle qualifiche

Già nel Q1 troviamo le prime sorprese con Esteban Ocon che accede al Q2 per la prima volta in questa stagione. Sorpresa anche Valtteri Bottas che stacca il pass per il Q2 piazzandosi ottavo, bene anche Daniel Ricciardo. Resta clamorosamente fuori il pilota dell’Aston Martin Lance Stroll. Gli altri eliminati in Q1 sono Gasly, Magnussen, Sargeant e Guanyu Zhou. Da segnalare invece un Fernando Alonso molto in palla, con gli aggiornamenti portati dal team che almeno sulla monoposto numero #14 sembrano funzionare.

Nel Q2 invece brivido per Charles Leclerc che passa il taglio solo in nona posizione per tenersi una gomma soft nuova. Gran momento di forma per il pilota di casa Yuki Tsunoda che accede nuovamente al Q3. Eliminati invece Ricciardo, Hulkenberg, Bottas, Albon, Ocon.

Ed eccoci giunti alla parte finale di queste qualifiche del GP del Giappone. Il poleman è Max Verstappen che si prende la quarta pole stagionale consecutiva, lo fa con un tempo di 1.28.197, 23 millesimi di vantaggio sul compagno Sergio Perez. Un fantastico Lando Norris si piazza al terzo posto, quarto Sainz, male Leclerc solo ottavo. Quinto posto per Alonso, sesto Oscar Piastri. Male anche le due Mercedes con Hamilton che scatterà settimo mentre Russell nono, chiude Yuki Tsunoda.

E voi che ne pensate di queste qualifiche del GP del Giappone? Vi hanno entusiasmato? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e restate connessi su tuttotek.it per non perdervi nemmeno una notizia sul mondo della Formula 1.