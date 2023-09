Xbox Series X: leak del modello “pro” di metà generazione, sarà digital-only?

Un leak inatteso per il futuro di Xbox Series X: il “refresh” di metà generazione è dietro l’angolo, versione Pro della console in arrivo?

Non ci aspettavamo un leak dal gigante di giada, ma è possibile che in un futuro non troppo lontano si possa parlare di Xbox Series X Pro. Naturalmente il termine che abbiamo usato è congetturale, ma non si può dire lo stesso dei documenti trapelati. Dobbiamo la fuga di informazioni alla FTC, acronimo di Federal Trade Commission. Il consorzio americano per la tutela dei consumatori non ha mantenuto il segreto professionale sui documenti mostrati nel tweet qui sotto, che rivelano due novità con annessi nomi in codice. La console in sé, per il momento, viene chiamata Brooklin (sì, con la “i” a quanto pare). In merito al controller, invece, Sebile parrebbe vantare un giroscopio, in stile Nintendo Switch.

Xbox Series X Refresh/mid-gen info leaked thanks to FTC documents https://t.co/3KHgiOnQJd -Xbox Series X refresh digital only (2TB storage), target launch Oct 2024

-New Xbox controller with gyro Source from attachments in PDF https://t.co/tuikvo2h5F pic.twitter.com/fFzEbepHdl — Wario64 (@Wario64) September 19, 2023

Tutti i leak di “Xbox Series X Pro”: ecco le possibili novità di Microsoft

Smentendo le precedenti dichiarazioni della casa di Redmond, a quanto pare la revisione hardware è prevista per il 2024. Tutti i modelli sembrerebbero essere digital-only e pertanto privi di vano disco. Ellewood consiste in un “leggero” refresh di Xbox Series S; Brooklin, come già detto, consiste in una versione rinnovata di XSX. Infine, Uther vanta le stesse specifiche di Brooklin, ma “in XDL”; questo suggerirebbe la possibilità di sfruttare Xbox Design Lab. Oltre all’accelerometro, Sebile includerà anche un feedback aptico, leve analogiche modulari e pulsanti più silenziosi. Il prezzo si preannuncia infine lo stesso del modello di base. Il controller è previsto per il prossimo maggio, mentre le console dovrebbero essere annunciate a giugno (con un lancio ad agosto per Ellewood e uno ad ottobre per Brooklin).

