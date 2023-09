Microsoft Ultrabook Surface Laptop GO 2 I5 in offerta da Euronics

Il nuovo Ultrabook Surface Laptop GO 2 I5/8GB/128GB di Microsoft, di color platino è finalmente disponibile in offerta presso tutti gli store EURONICS fino al 13 settembre

Euronics Italia S.p.A. è il secondo partner per fatturato di Euronics International, con la sola eccezione della Germania. Questa azienda è uno dei principali attori nella distribuzione di elettrodomestici e prodotti di elettronica di consumo. Infatti, attualmente, Euronics Italia S.p.A. conta su una forza lavoro di oltre 6.300 dipendenti distribuiti su tutto il territorio italiano. Fino al 13 settembre è possibile acquistare in offerta nei punti vendita Euronics di tutta Italia il nuovo Ultrabook Surface Laptop GO 2 I5/8GB/128GB di Microsoft, versione platinum.

Ultrabook Surface Laptop GO 2 I5 di Microsoft in offerta da Euronics: i dettagli

Questo ultrabook di casa Microsoft si può descrivere con tre parole: elegante, portatile e confortevole. Surface Laptop è un dispositivo elegante e moderno con touchscreen PixelSense da 12,4 pollici. Tenetevi pronti ad un’eccezionale esperienza di digitazione, ora con una fotocamera HD migliorata, Windows 11 e prestazioni potenziate.

Il nuovo Microsoft Ultrabook Surface Laptop, di colore platino, è ora disponibile in offerta da Euronics. L’offerta sarà valida dal 24 agosto al 13 settembre 2023 (salvo esaurimento scorte). Tutti i clienti del gruppo, infatti, potranno acquistare questo fantastico notebook scontato al prezzo di 649,00 euro. I clienti interessati, potranno scegliere anche l’opzione di rateizzazione del prodotto, pagando 216,33 €/mese per 3 rate. Per l’acquisto del prodotto e per maggiori informazioni sull’offerta potete consultare il seguente link.

Caratteristiche tecniche

Questo Ultrabook di casa Microsoft è davvero leggero, con una batteria potente, che garantisce prestazioni ottime. Il design e la qualità dello schermo sono davvero ottimali. Tra le caratteristiche principali del prodotto troviamo:

Tipologia PC – Ultrabook

Funzione – Family / Home

Tipo CPU/processore – Intel Core i5-11xxx

Velocità del processore in GHz – 4,2

Capacità RAM in GB8

Hard disk installato – SSD

Capacità hard disk – GB 128

Modello scheda grafica – Intel Iris Xe

Dimensione schermo – pollici 12,45

Protocollo Wi-fi 802.11 ax

Bluetooth 5.0

Famiglia Sistema Operativo PC – Sistema operativo Windows 11

Larghezza – mm 205

Profondità – mm 15,6

Peso – Kg 1,13

