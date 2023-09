Avengers Secret Wars sarà l’Endgame di tutti i film Marvel

Avengers Secret Wars è un progetto ancor più grande di quanto ci si possa aspettare, ben più grande di quanto lo sia stato Endgame, con un crossover ancora più mastodontico di quanto visto nella famosa scena dei portali durante la battaglia finale contro Thanos

Sembra infatti che Avengers Secret Wars includerà non solo i personaggi mostrati all’interno dell’MCU, ma anche al di fuori. Infatti viene ritenuto come l’Endgame di tutti i film Marvel. Ciò significa che in Secret Wars vedremo personaggi come Wolverine di Hugh Jackman, personaggio che sarà co-protagonista in Deadpool 3 (insieme ad altri personaggi), Spider-Man di Tobey Maguire e Andrew Garfield, Ghost Rider di Nicolas Cage, Blade di Wesley Snipes, Punisher di Thomas Jane, i Fantastici 4 della Fox, Daredevil di Ben Affleck e così via.

Avengers Secret Wars: la fine di tutto e un nuovo inizio

Come si legge dal post più recente di My time to shine hello:

Se Endgame è stato il finale della storia di Tony Stark, Secret Wars sarà il finale di tutta la storia cinematografica dell’MCU

Non è la prima volta che si parla di un finale a questa grande epopea. In base alle indiscrezioni, infatti, nel film vedremo un gruppo di Avengers del Multiverso unirsi alla squadra dei Nuovi Avengers (che saranno i protagonisti di The Kang Dynasty) per fermare la minaccia di Kang il Conquistatore e salvare così il multiverso dalla cancellazione. Secondo i recenti rumor, nel film dovrebbe fare ritorno anche Robert Downey Jr in una variante di Tony Stark e Avengers Secret Wars dovrebbe mettere le basi per un soft reboot dell’intero Marvel Cinematic Universe in vista della fase 7.

Secret Wars, con queste premesse, si prospetta essere il più grande blockbuster della storia, riunendo tutti i personaggi Marvel che abbiamo visto in più di 20 anni di film, surclassando di molto quindi il suo predecessore Avengers Endgame. Le aspettative inevitabilmente crescono, così come anche il nostro entusiasmo, in attesa dell’uscita in sala del film che, secondo le previsioni, è fissata per il 2027. Restate aggiornati sul nostro sito tuttotek.it per scoprire ulteriori notizie riguardo il film e tanto altro del mondo del cinema e delle serie tv.

