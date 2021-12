Knock at the cabin: nuovo film di M. Night Shyamalan con Dave Bautista

P resto sui grandi schermi cinematografici, il nuovo film di M. Shyamalan con attore protagonista Dave Bautista il quale conferma la sua volontà di rimettersi in gioco

Dave Bautista ha recentemente confermato la sua gran voglia di rimettersi in gioco nella sua carriera d’attore. E sarà infatti il protagonista del prossimo film di M. Night Shyamalan: Knock at the Cabin.

Knock at the Cabin sarà il nuovo lavoro di M. Night Shyamalan, dopo il suo ultimo capolovaro di Old. Uscito la scorsa estate, attualmente disponibile in Streaming.

Knock at the Cabin: trama, sceneggiatura e contenuti extra

Con i film di M. Night Shyamalan – che chi conosce il regista M. Night Shyamalan– sa che ci si addendra sempre in trame avvolte dal mistero della storia che fa rimanere il telespettatore incollato alla sedia, da enigmi che fanno esaltare ogni capacità logica-intellettiva del cervello umano, da segreti nascosti, e da verità più celate. Così come lo sarà il suo prossimo film, Knock at the cabin.

Proprio come si è visto nei suoi film precedenti: Old, con protagonista Ben Begley e Renee Dorian. E ancora prima con The Visit (horror comedy), con Olivia DeJonge, Ed Oxenbould, Deanna Dunagan, Peter McRobbie, Kathryn Hahn, Celia Keenan-Bolger, Benjamin Kanes, Samuel Stricklen, Patch Darrahg, Jorge Cordova, Ocean James, e Seamus Monoery.

E per non parlare della trilogia di Unbreakable, con Split e Glass.

Knock at the cabin, sarà copodrotto dalla sua stessa Blinding Edge Pictures per la Universal, con uscita prevista nel 2023.

Nel frattempo, Dave Bautista non starà di certo con le mani nella mani a rigirarsi i pollici. Anzi apparirà anche nel giallo ironico di Knives 2 di Rian Johnson, a lavorare al fianco di Daniel Craig, negli ovvi panni di Drax per l’Holiday Special dei Guardiani della Galassia (Natale 2022). Guardiani della Galassia Volume 3.

Recentemente Dave Bautista è apparso anche in Army of the Dead (2021) in Snyder su Netflix.

E poi ancora appare in Dune (2021), e Blade Runner 2049 (2017).

Per Dave Bautista i bei tempi del wrestling sono finiti, lasciati alle spalle, giacché ora lui voglia dedicarsi solo alla carriera teatrale, e le sue ambizioni autoriali suscitano ormai un crescente rispetto nei suoi riguardi.

Proprio per questo Baustista si butterà adesso nel ruolo del protagonista per Knock at the cabin.

