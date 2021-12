The Game Awards 2021: verranno annunciati molti giochi nuovi

Ormai non manca molto ai The Game Awards 2021 e si prospetta un evento ricco di annunci, tra cui nuovi fantastici giochi

I The Game Awards è uno degli eventi più attesi di ogni fino anno dove oltre a premiare i migliori videogiochi in numerose categorie, vengono annunciati nuovi giochi in arrivo. In un podcast dietro le quinte, Geoff Keighley ha rivelato che più della metà dei The Game Awards 2021 sarà dedicata agli annunci di nuovi giochi. Inoltre, ci saranno alcuni annunci di giochi programmati per il rilascio da 3 a 4 anni nel futuro. Keighley rivela anche che alcuni degli annunci erano originariamente previsti per il TGA 2020 dell’anno scorso ma sono slittati a quest’anno. Questi dettagli chiave sull’imminente TGA 2021 sono stati rivelati nel secondo episodio del podcast ufficiale Behind the Scenes su Spotify. Come trascrive l’utente di ResetEra modiz, ci sono alcune informazioni piuttosto importanti su ciò che i fan possono aspettarsi all’evento. In particolare, i nuovi annunci di giochi doppia AA costituiranno oltre la metà dell’evento, con il resto probabilmente dedicato agli annunci di giochi esistenti e alle esibizioni musicali.

I The Game Awards 2021 saranno ricchi di nuovi giochi!

Nello specifico, Keighley prevede che durante i The Game Awards 2021 verranno mostrati almeno due nuovi giochi che evidenzieranno le capacità della prossima generazione di console. Rivela anche che i primi trailer dell’evento includeranno “sorprese che faranno emozionare le persone”. Inoltre, è stato affermato che lo spettacolo di quest’anno sarà più breve a causa della pandemia, ma dall’anno prossimo in poi tornerà ad essere più longevo. Lo spettacolo di quest’anno non sarà perfetto, tuttavia, alcuni degli annunci riguarderanno anche giochi che non usciranno presto, dando una buona prospettiva di cosa ci aspetta nei prossimi anni.

Keighley ha dichiarato che i fan potrebbero essere delusi dall’assenza di alcuni giochi molto attesi. Inoltre, afferma che molte delle nuove rivelazioni dei giochi includeranno trailer con grafica CGI e probabilmente saranno della stessa quantità dell’evento dell’anno scorso. Menziona specificamente il trailer di Hellblade 2, affermando come i fan probabilmente lo confronteranno con il nuovo filmato di gioco che probabilmente verrà mostrato. Considerate comunque che questa affermazione non conferma il fatto che che Hellblade 2 apparirà per forza ai The Game Awards 2021. Keighley ha dichiarato inoltre che il team di sviluppo sta lavorando per trovare il giusto equilibrio tra gameplay, trailer e filmati CGI. Ricordiamo che i The Game Awards 2021 andranno in onda il 10 dicembre 2021.

