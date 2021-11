Scorn: la data d’uscita del gioco sarà ufficialmente rinviata

Scorn, il gioco esclusiva di Microsoft, dal genere FPS e con un’atmosfera pesantemente lovecraftiana, avrà una data d’uscita rinviata al 2022

Da tempo è risaputo come gli studi di sviluppo di Microsoft si trovino al lavoro su diverse nuove IP, avendo l’obiettivo dia arricchire il parco titoli dell’azienda, finora non troppo corposo in fatto di proprietà esclusive per le sue piattaforme. A maggio dell’anno scorso, durante l’Inside Xbox, furono mostrate numerose opere in arrivo negli anni successivi, e tra essi fece la sua apparizione anche Scorn, titolo FPS ispirato alle opere di Lovecraft.

Esso fu inizialmente visto per la prima volta nel 2014, solo attraverso alcune prime immagini della versione alpha. Il gioco è sparito dai radar per alcuni anni, per poi ripresentarsi ai fan grazie alla collaborazione con l’azienda americana di Xbox. Eppure, la recente conferma della rumoreggiata notizia su come Scorn potesse avere una data d’uscita rinviata al 2022 non è stata ben accolta dai backers del Kickstarter.

La data d’uscita di Scorn rinviata in modo indefinito?

Già a fine settembre si vociferava di una probabile posticipazione dell’uscita di Scorn, in seguito alla formazione del publisher Kepler Interactive, che ha poi preannunciato i giochi previsti per il 2021. Probabilmente le cause si ritrovano nelle complicanze date dalla pandemia, che come abbiamo già potuto scoprire in altre occasioni ha in realtà toccato inevitabilmente l’intera industria videoludica.

Comunque, sulla pagina Kickstarter del titolo è stato recentemente pubblicato un nuovo aggiornamento con l’intenzione di fare luce su come gli sviluppatori stessero passando quest’ultimo periodo: dall’ultimo trailer rilasciato, il team ha cercato di migliorare ulteriormente il gioco, ed ha voluto evidenziare come l’impazienza posta dai fan verso Scorn fosse solo frutto dell'”hype” causato dal materiale promozionale.

Il post fa riferimento a diversi temi, tra cui emerge anche un certo tipo di interazione negativa che i fan hanno nei confronti dei membri dello studio di sviluppo. La dichiarazione si conclude confermando che la data d’uscita di Scorn sarà rinviata andando definitivamente a superare il 2021, anno per il quale fu originariamente programmato. Viene aggiunto che il 10 dicembre sarà effettuato un annuncio ufficiale, e che non si esclude un posticipo anche di quest’ultimo, se ciò sarà necessario. Lo studio Ebb Software chiude il tutto dicendo che i fan turbati dalla mancanza di notizie avrebbero potuto richiedere i soldi donati su Kickstarter.

Scorn dovrebbe dunque arrivare su PC e Xbox Series X, il un periodo che partirà da dopo il 2021. Continuate a seguirci su tuttoteK per altre notizie videoludiche, e date un’occhiata ad Instant Gaming per nuovi giochi a buon prezzo.