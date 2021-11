Total War: Warhammer III, trailer svela data d’uscita e arrivo su Xbox Game Pass

La data d’uscita di Total War: Warhammer III è stata ufficialmente confermata attraverso un nuovo trailer, ed inoltre si è saputo anche che il gioco arriverà il giorno stesso su Xbox Game Pass per PC

Attraverso un trailer ed un post sul proprio sito, la casa di sviluppo SEGA ha annunciato finalmente il giorno in cui avverrà il lancio di Total War: Warhammer III. Ciò avviene dopo che a settembre fu dichiarato su Twitter come il gioco sarebbe stato rimandato dall’anno corrente all’inizio del 2022, scelta motivata dalla necessità di tempo ulteriore per permettere al team di evitare che risulti un titolo creato troppo frettolosamente.

Rob Bartholomew, Capo Product Officer di Creative Assembly, affermò come dopo quasi dieci anni dietro allo sviluppo della trilogia di Total War: Warhammer risultasse surreale vedere il suo capitolo finale così vicino al lancio, ma la decisione di prendersi altro tempo per aumentare la qualità del gioco ha prevalso sulla tentazione di sbrigarsi nel terminarlo ed immetterlo subito sul mercato. Adesso, la nuova data d’uscita è stata infine confermata, ed inoltre Total War: Warhammer III giungerà anche su Xbox Game Pass per PC.

La data d’uscita e l’arrivo su Xbox Game Pass svelate in un nuovo trailer di Total War: Warhammer III

Sempre Bartholomew si dice lieto di aver potuto individuare una data d’uscita per Total War: Warhammer III, e riferendosi alla nuova collaborazione con Xbox attraverso il Game Pass, dice che grazie ad esso un numero molto più ampio di giocatori avrà modo di usufruire dei perniciosi poteri del Caos. Tra i contenuti aggiuntivi disponibili al lancio, ci sarà la Ogre Kingdoms Race Pack, ottenibile gratuitamente per chi preordina il gioco o lo acquista durante la prima settimana dall’uscita del titolo. In questo pacchetto si potranno aggiungere nella campagna i Regni degli Orchi ed i loro due Lord Leggendari, Graesus Dentedoro e Skrag il Massacratore: con essi i giocatori avranno la possibilità di condurre eserciti di guerrieri e mostri, affamati di saccheggi, oro e carne.

In battaglia, questi bruti sono ottimi per bombardare i nemici a lunga distanza, per poi caricarli in modo impietoso con la loro abnorme cavalcatura. All’interno della campagna porteranno la guerra dai loro campi nomadi, situati tra i Monti del Lamento. Lo studio in precedenza ha detto che Total War: Warhammer 3 non segnerà la fine della serie, e che verrà sostenuto con continui aggiornamenti e novità; infine, il gioco uscirà il 17 febbraio 2022 su PC.

