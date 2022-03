PlayStation: alcuni utenti segnalano la fusione di PS Plus e PS Now, reveal di Spartacus alle porte?

Il progetto PlayStation Spartacus potrebbe presto diventare realtà e un reveal sarebbe imminente secondo le testimonianze di alcuni utenti

Sono da poco stati svelati i nuovi titoli in arrivo su PS Now di marzo, ma a quanto pare le voci che vogliono questo servizio fuso insieme al già noto PS Plus si fanno sempre più insistenti. Il reveal di Spartacus, nome con cui viene indicata la fusione dei due servizi online di PlayStation, sarebbe ormai imminente, e alcuni utenti hanno anche iniziato a notare dei cambiamenti nei loro abbonamenti, con messaggi che indicano la fusione dei due servizi, anche se ancora non vi è nulla di ufficiale.

PlayStation: Il reveal di Spartacus è in arrivo

Da mesi ormai si sentono voci riguardo al progetto Spartacus di PlayStation, e di recente si parla di uno State of Play in arrivo a marzo che dovrebbe dare spazio al reveal del progetto. Nel frattempo alcuni utenti su NeoGAF hanno riportato di aver ricevuto messaggi che indicavano la fusione dei loro account PS Plus e PS Now durante il rinnovo. Alcuni utenti abbonati a entrambi i servizi infatti, hanno notato che ora entrambi risultano essere sotto la voce di PS Plus e non più divisi. Inoltre alcuni utenti che hanno rinnovato il loro account PlayStation Plus hanno ricevuto come dono un abbonamento per PS Now per la stessa durata di tempo.

Potrebbe sempre trattarsi di qualche bug, ma dati i recenti rumor su Spartacus sembra più verosimile che Sony sia pronta al reveal del suo nuovo servizio, che potrebbe arrivare durante il vociferato State of Play di marzo. Spartacus, sempre secondo i rumor, dovrebbe essere un servizio con diversi livelli di contenuti a seconda dell’abbonamento sottoscritto dagli utenti. Alcuni di questi livelli includeranno una grande libreria di titoli PS4 e persino una libreria piena di titoli PS1, PS2, PS3 e anche PSP. Non ci resta che attendere per vedere se tutto ciò verrà confermato.

