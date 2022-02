Super Smash Bros Ultimate: evento dedicato a The Legend of Zelda

L’evento del weekend è tutto per The Legend of Zelda: la scrematura di Super Smash Bros. Ultimate è dedicata agli Spiriti di Link e soci

Abbiamo saltato un appuntamento (stavolta di proposito), come abbiamo anticipato parlando di “Identità segreta”, a causa di una riedizione del già visto torneo “Micologia” per settimana scorsa, ma stavolta l’evento di The Legend of Zelda ha tutta la nostra attenzione per la copertura di Super Smash Bros. Ultimate. Dopo una scrematura dedicata al “Metallo pesante”, ora il Tabellone degli Spiriti ha deciso di focalizzarsi sul secondo franchise ammiraglio della Grande N. In quest’occasione avrete modo di scontrarvi con due degli Spiriti più ostici del gioco ad orari prestabiliti, quindi vi conviene non perderveli se volete finire la collezione!

Gli Spiriti di The Legend of Zelda invadono il Tabellone di Super Smash Bros. Ultimate!

Se giocate al titolo dal day one già saprete bene quali siano gli spiriti tratti da The Legend of Zelda, ma in realtà la scrematura di Super Smash Bros. Ultimate è meno ovvia di quanto pensereste. Ce la vedremo con Pesce vento, Link (The Legend of Zelda), Fata radiosa, Nayru, Din, Link Deku, Kafei, Mercante di maschere, Kaepora Gaebora, Malon, Marin, Agahnim, Like Like, Bottiglia della fata, Moosh, Dimitri (The Legend of Zelda), Ricky, Postino, Zombie, Zora, Goron, Coccò, Tektite, Grublin e, infine, Octorok. In altre parole, dunque, gli Spiriti ispirati al remake di Link’s Awakening non faranno capolino qui.

Aspettatevi uno scontro durissimo con gli Spiriti di classe Leggenda previsti a orari prestabiliti: alle sette di mattina e di sera vi aspetta il Link del primissimo Zelda, mentre all’una di pomeriggio e di notte vi attende il Pesce vento. State particolarmente in campana con quest’ultimo: come abbiamo suggerito in occasione dell’evento “Ritmo”, talvolta serve una squadra di Spiriti creata ad hoc. Le danze si apriranno domani mattina, venerdì 25 febbraio, alle sette, per poi concludersi alla stessa ora di lunedì 28. Sul serio, fate attenzione al Pesce vento: tra il terreno soporifero e lo status Fiore sulla vostra testa, tutto cospira contro di voi.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate dell’evento? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.