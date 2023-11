Super Mario RPG: il gioco è ora disponibile su Nintendo Switch

Senza paura, tre veterani e due nuove leve all’avventura: il titolo ibrido più incredibile, Super Mario RPG, è finalmente disponibile!

Sicuramente lo saprete già, ma Super Mario RPG è finalmente disponibile su Nintendo Switch. Se volete informarvi più a fondo sull’importanza storica del gioco abbiamo radunato in un solo speciale tutto ciò che occorre sapere sia sull’originale che sul remake, ma se fosse necessario abbiamo una versione stringata per voi. Il gioco, nato in origine dal sodalizio tra Nintendo e Square, torna a distanza di quasi trent’anni (27, se vogliamo spaccare il capello in quattro) per ricordare a tutti dove ha avuto inizio l’unione tra il platforming del baffone e i canoni dei giochi di ruolo. Tutto, dai comandi di azione e l’umorismo di Mario & Luigi all’epicità dei primi Paper Mario, ha avuto origine proprio qui.

Cosa ci aspetta in Super Mario RPG, disponibile oggi?

Il gioco originale venne pubblicato nel 1996, ma nonostante l’ottimo lavoro di Ted Woolsey per adattarlo al pubblico occidentale non arrivò mai in Europa a causa del lancio di Nintendo 64. Su Wii l’iniziativa di retro-importazione per Virtual Console, l’Hanabi Festival, ha permesso per la prima volta a tutti noi di giocare a questa perla, ma solo su Nintendo Switch il gioco riceve anche una traduzione in lingua italiana. Il rapimento di Peach da parte di Bowser non è che l’inizio di questa strampalata ma straordinaria avventura, nella quale il Regno dei Funghi se la dovrà vedere con il cinico impero militare di Fabbro Magno, a capo della sua terribile banda e responsabile della devastazione che la gigantesca spada Exor ha causato al castello di Bowser.

