Anche questo 2023 arriva il Black Friday, abbiamo creato una lista dei cinque migliori film da recuperare in offerta su Amazon per l’occasione, perché bisogna pur approfittare di queste grandissime offerte, altrimenti che Black Friday sarebbe?

Non è una sorpresa che tutti festeggino il Black Friday anche quest’anno, d’altronde è una festa che gli americani hanno creato per vendere e fare delle grandissimi offerte su qualunque sia il prodotto, dai vestiti, agli attrezzi, mobili, cianfrusaglie, console, videogames, film e molto altro. Anche quest’anno le offerte non mancano e questo articolo è dedicato agli appassionati del cinema. Ecco, quindi, la lista dei migliori film da recuperare in offerta su Amazon con questo Black Friday 2023, iniziamo!

Harry Potter Collection | Black Friday 2023: i 5 migliori film in offerta su Amazon

Il primo prodotto che vi consigliamo assolutamente di acquistare (soprattutto se non avete mai visto la saga) è la Harry Potter Collection. Questo cofanetto racchiude tutti gli 8 film della saga basata sui romanzi scritti da J.K. Rowling e vi introdurrà nel viaggio che ha accompagnato i protagonisti Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint nella più grande scuola di magia del mondo e nei misteri che la avvolgono. Preparatevi a diventare dei veri maghi insieme ai protagonisti Harry, Hermione e Ron e ad affrontare le misteriose forze oscure di Hogwarts.

Monsterverse Collection Steelbook | Black Friday 2023: i cinque migliori film in offerta su Amazon

Per i fan dei kaiju, in particolare di King Kong e Godzilla (a tal proposito, il nuovo film giapponese di Godzilla uscirà anche in Italia), Amazon ha messo in offerta anche la Monsterverse Collection con tutti i film del Monsterverse in risoluzione 4K Ultra-HD con tanto di Steelbook, cosa c’è di meglio per tutti gli appassionati dei personaggi e del loro mondo? Con questa collezione di ben 8 blu-ray potete godervi le avventure di Godzilla e Kong ad alta risoluzione.

Matrix 4 film Dejà vu Collection | Black Friday 2023: I cinque migliori film in offerta su Amazon

Continuano le grandi offerte di Amazon con saghe complete. Anche in questo caso, infatti, potrete recuperare tutta la saga di Matrix, dal primo film Matrix del 1999 al quarto e ultimo film Matrix: Resurrections. Con questa collection vi potrete godere dalla prima all’ultima avventura di Neo, interpretato dal celebre Keanu Reeves, mentre si addentra nella simulazione della realtà chiamata appunto Matrix. Un ottimo modo per recuperare questa famosa saga diventata ormai un cult del cinema, anche in questo caso in 4K Ultra-HD, per un’alta risoluzione.

007 James Bond Daniel Craig 5 film collection | Black Friday 2023: i cinque migliori film in offerta su Amazon

Una delle più grandi saghe del franchise cinematografico 007: James Bond. Questa collection racchiude tutti i 5 film della spia più famosa al mondo interpretata magistralmente dal carismatico Daniel Craig, che in questa saga ha regalato un James Bond più umano e legato alle sue compagne. Questo James Bond è sentimentale, realistico e drammatico e ha regalato una degna conclusione della sua storia in No Time To Die. Assolutamente da recuperare!

Spider-Man Home Collection | Black Friday 2023: i cinque migliori film in offerta su Amazon

Concludiamo questa lista con la trilogia di Spider-Man di Tom Holland, il nuovo adattamento cinematografico del personaggio di Spider-Man dopo la trilogia di Raimi con Tobey Maguire e la dilogia Amazing con Andrew Garfield. Con questa collezione, potrete godervi i nuovi film di Spider-Man dell’MCU in 4K Ultra-HD e oltre ai tre film avrete anche lo slipcase e una card nobilitata a tema Spider-Man. Questa collection non è solo per gli appassionati del personaggio, ma anche per i puri collezionisti.

Le offerte del Black Friday su Amazon non finiscono qui, ce ne sono molte altre che potete trovare sul sito ufficiale o sull’app per mobile. Grazie per averci seguiti fino a qui, restate sintonizzati con noi su tuttotek.it per non perdervi altre offerte del Black Friday e tanto altro dal mondo del cinema.