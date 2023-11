Sarà venerdì 17, ma di certo è nero nel senso buono: ecco tutte le offerte migliori per i bundle PS5 nel Black Friday targato Amazon

Ci stiamo avviando verso la fine di novembre, e questo può voler dire una cosa sola: il Black Friday è alle porte, e Amazon si è già spinta avanti con diverse offerte per quanto riguarda i bundle di PS5. Ebbene sì: i tempi del bagarinaggio durante il lockdown sono ormai lontani, e per quanto l’acquisto di una console rimanga un vero e proprio investimento la piattaforma ammiraglia del titano cobalto non è mai stata così vicina all’essere “alla portata di tutti”. Siamo qui per guidarvi tra le occasioni più vantaggiose per portarvi a casa la mitica colonna bianconera di Sony: vi aspetta un piatto ricco in cui ficcarvi quanto prima. Ai posti di partenza… pronti? Via con gli sconti, e felice shopping!

Black Friday Amazon: migliori offerte sui bundle PS5 per risparmiare sulla piattaforma Sony

Abbiamo indugiato anche troppo: ecco quali sono le migliori offerte per PS5. Non ci dilungheremo sulla scadenza delle offerte, perché in linea di massima il venerdì nero (concetto applicato a livello quasi solo nominale in Italia) non va oltre il 27 novembre.

FC24: l’ultimo arrivato della serie FIFA dopo il divorzio con… beh, FIFA, ora a 499 euro per uno sconto complessivo del 19%.

(in offerta su amazon.it) Playstation 5 Standard Console + EA FC24 Il Bundle Console PlayStation5 - EA FC24 contiene: Console PlayStation 5, Controller wireless DualSense, Base, Cavo HDMI , Cavo di alimentazione AC, Cavo USB, Materiali stampati, Codice promozionale per il gioco completo

Spider-Man 2: cosa c’è di meglio di “essere migliori”? Semplice: essere migliori. Insieme. L’ultimo arrivato di casa Insomniac, candidato ai Game Awards e a ragion veduta, è disponibile a 499 euro, per uno sconto del 19%!

(in offerta su amazon.it) Playstation 5 Console + Sprider Man 2 Inclusi nel bundle: Console PlayStation5 Controller wireless DualSense Codice promozionale per il gioco completo di Marvel's Spider-Man 2

Final Fantasy XV: non si può dire PlayStation senza dire Square-Enix (beh, quasi), ed è per questo che un bundle per l’ultima “ultima fantasia” è semplicemente perfetto. Sconto del 19%, per un costo complessivo di 499 euro.

