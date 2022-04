Steelrising: svelati i primi minuti di gameplay

Sicuramente avrete studiato la Rivoluzione Francese a scuola, ma di certo mai come quella che vederete su Steelrising

NACON e Spiders sono lieti di condividere un primo video di gameplay di Steelrising, una versione alternativa della rivoluzione francese del 1789. Il giocatore assume il ruolo di Aegis, l’automa capolavoro di Eugène Vaucanson, un ingegnere al servizio di Luigi XVI. Il gioco sarà disponibile l’8 settembre 2022 per PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Steelrising: la Rivoluzione Francese (alternativa) torna a settembre

Attraverso nuove immagini dell’ambizioso Action RPG che pone l’accento sul combattimento, il video rivela per la prima volta più di 5 minuti di puro gameplay e diversi livelli del gioco. Il trailer rivela numerosi nemici e illustra più nel dettaglio i primi boss che Aegis deve affrontare in Steelrising.

In uno dei livelli, il giocatore si trova nel laboratorio di Vaucanson, dove vengono inventati gli automi che compongono l’esercito del re. Affrontando diversi tipi di mob, Aegis può selezionare le sue armi e gli oggetti per cercare di sconfiggere ogni nemico. Dopo un giro in carrozza, viene rivelato il livello successivo e, con esso, le opzioni di personalizzazione degli abiti di Aegis. Il giocatore scoprirà anche le possibilità offerte dal rampino nell’esplorazione verticale degli edifici parigini!

Il 1789 è l’anno della presa della Bastiglia e l’inizio della caduta della monarchia. Il titolo presenta una versione alternativa della storia: e se il re Luigi XVI, appassionato di orologeria, avesse avuto un esercito di automi progettato per sedare l’insurrezione? Potente e crudele, questo esercito non risparmia nessuno e punisce violentemente i ribelli.

Ad ogni modo, mentre aspettiamo che arrivi settembre, che ne dite di ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!