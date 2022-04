The Witcher 3: annunciate new entry nel nel cast

Netflix ha annunciato alcune new entry nel cast di The Witcher 3

The Witcher è stata una delle serie Netflix di maggior successo degli ultimi tempi, grazie alla vena fantasy e alla presenza di un attore di punta quale Henry Cavill nelle vesti di protagonista. Negli scorsi giorni il colosso dello streaming ha annunciato anche nuovi ingressi nel cast della terza stagione.

Si tratta in particolare di Robbie Amell (Upload, Code 8, Resident Evil: Welcome to Raccoon City), che interpreterà Gallatin, un combattente nato che guida un’armata di guerrilla Scoia’tael che combatterà per Nilfgaard. Senza peli sulla lingua, la lealtà di Gallatin verso la sua gente lo porterà a combattere per il potere contro l’elfo Francesca.

Ancora, parteciperà alle riprese di The Witcher 3 Meng’er Zhang (Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli) che interpreterà Milva, una umana adottata dalle driadi della Foresta di Brokilon, cacciatrice fiera e talentuosa. L’esattezza delle sue abilità nel tiro con l’arco e la sua fredda attitudine alla sopravvivenza la rendono un avversario formidabile nello spietato Continente. Coloro che la incontrano, lo fanno a loro rischio e pericolo.

Ancora, Hugh Skinner (Mamma Mia Ci Risiamo!, Falling For Figaro, Fleabag) che interpreterà il Principe Radovid, fratello minore del Re Vizimir, ritrovatosi improvvisamente a capo dell’Intelligence Redaniana. Con il suo bell’aspetto e il suo charme spesso poco sobrio, Radovid sorprende con la sua incisività in questioni di politica, ma sono solo giochi finché qualcuno non si fa male.

Infine, Christelle Elwin (Half Bad, Bloods) interpreterà Mistle, membro de I Ratti, una gang di teenager disadattati che rubano ai ricchi per sé stessi – e a volte per dare ai poveri. È una ragazza di strada, sospettosa di tutti, in cerca di vendetta, finché un incontro fortunato cambierà tutto.

Il cast di The Witcher 3

I membri del cast che torneranno nella stagione 3 sono Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, MyAnna Buring, Tom Canton, Jeremy Crawford, Eamon Farren, Mahesh Jadu, Terence Maynard, Lars Mikkelsen, Mimî M Khayisa, Royce Pierreson, Wilson Mbomio, Anna Shaffer, Therica Wilson-Read, Cassie Clare, Mecia Simson, Graham McTavish, Bart Edwards, Simon Callow, Liz Carr, Ed Birch e Kaine Zajaz.

La showrunner e produttrice esecutiva Lauren Schmidt Hissrich promette nuove avventure per Geralt di Rivia. La serie, basata sui romanzi di Andrzej Sapkowski, racconta le storie di monarchi, maghi e bestie del Continente che competono Ciri di Cintra, misterioso personaggio in grado di cambiare il destino del mondo. Geralt è determinato a proteggere lei e la sua famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla. Incaricata dell’addestramento magico di Ciri, Yennefer li conduce alla fortezza protetta di Aretuza, dove spera di scoprire di più sui poteri non sfruttati della ragazza, ma dove troveranno un campo di battaglia di corruzione politica, magia oscura e tradimento. Seguiteci per tutti gli aggiornamenti su The Witcher 3 e molto altro.

