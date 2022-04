Park View City Lahore: investire nel Medio Oriente

Conviene investire nel Medio Oriente? Secondo i creatori di Park View City Lahore sì! Scopriamo perchè

Il nuovo e rinomato Housing Project gestito privatamente dal gruppo Vision di Aleem Khan è Park View City. Il gruppo Vision, che ha realizzato due dei progetti più prestigiosi in Pakistan, Park View Society Lahore e Park View City Islamabad, offre ora una tranquilla esperienza residenziale a Lahore.

Si trova a circa 3 km dal cavalcavia Thokar Niaz Baig, Canal Road e copre un totale di 7000 Kanal. Ciò include appezzamenti residenziali e magnifiche ville. Il nome del progetto suggerisce che è stato progettato con diversi dettagli molto curati e viste panoramiche sul parco. Questo lo rende ideale per costruire la casa dei tuoi sogni.

Creatori e proprietari di Park View City Lahore

Vision Group sta costruendo questo famoso progetto immobiliare e offre una delle migliori opportunità di investimento per tutta la vita di Lahore. Il Vision Group è di proprietà del Sig. Aleem Khan (un politico di spicco e Pakistan Tehreek-e-Insaf). Una volta che tutti i lavori di sviluppo saranno completati, sarà il paradiso residenziale più bello ed ecologico del Pakistan. Dal 2002, l’azienda non ha rallentato o fermato la sua crescita nel settore immobiliare.

NOC

La Lahore Development Authority ha approvato il Park View City Lahore NOC. La legalità di una società immobiliare è fondamentale per creare fiducia e attrarre investimenti. Una società che ha tutti i permessi è considerata affidabile e apprezzata dagli investitori.

Posizione

Park View City Lahore è convenientemente situato in una posizione centrale, a pochi minuti da qualsiasi zona importante di Lahore. Questa posizione ideale in Lahore è un lusso sia per i residenti che per gli investitori. Offre un elevato standard di vita e prezzi accessibili. La mappa di Park View City Lahore può essere visualizzata da qualsiasi punto della città.

Piano principale

Park View City Lahore Master Plan è stato progettato e sviluppato da ingegneri e architetti altamente qualificati. Molti blocchi prendono il nome dai fiori nella società.

Piano di pagamento per Park View Villas Lahore

Si potrà godere di tutti i vantaggi e i comfort che si desidera per noi stessi e la famiglia. Si può vivere in un mondo ideale perché saremo vicini a tutte le strade principali, agli uffici e alle zone principali. Il Park View Villas Lahore offre uno standard di vita lussuoso. Park View Villas darà un utile e piacevole coinvolgimento della vita di quotidiana all’interno del quartiere, essendo tutto simmetrico. Park View Villas offre attualmente appezzamenti privati da 5 marla, 10 marla, e 1 Kanal sulla base del principio “chi prima arriva, meglio alloggia” per un piano di rateizzazione di due anni. La rata iniziale è del 20% e il resto dell’importo è dovuto in rate trimestrali nei 2 anni successivi.

Parc View Villas Lahore: terreni in vendita

Park View è un progetto di alta qualità con molte interessanti opportunità di impresa. Park View Lahore offre sia ville che terreni privati ​​e commerciali in vendita. I lotti sono a basso costo e sono disponibili in un’ampia varietà di dimensioni. Puoi scegliere la taglia più adatta alle tue esigenze. Questa interazione ti consente di trarre vantaggi dal tuo investimento. Queste sono le dimensioni degli appezzamenti sono in vendita:

4 Marla

5 Marla

8 Marla

10 Marla

1 Kanal

Anche l’incredibile schema abitativo offre lotti residenziali nelle seguenti dimensioni: 3, 4, 5, 8, 10, Marla e 1 Kanal. Tutti i più moderni servizi sono inclusi. I piani rateali di Park View Villas sono progettati tenendo presente delle esigenze degli acquirenti. Park View Villas è un’ottima opzione per coloro che desiderano una casa che vada incontro ai loro desideri. Puoi fermare la proprietà dei tuoi sogni solo con un piccolo pagamento iniziale.

Park View Lahore Gold Block

La società immobiliare è di proprietà privata ed è composta da più piazze. Ci sono molti appezzamenti che possono essere acquistati e costruiti in tutti i blocchi. Il blocco d’oro di Park View Villas ha appezzamenti ragionevoli che puoi affittare per investire le tue risorse o costruire la casa dei tuoi sogni. Il piano rateale del quadrato dorato di Park View Villas è il migliore di tutti i quadrati possibili per questo compito. I lotti possono essere valutati in base alla loro dimensione, classe e area. Il quadrato dell’oro attrae sia acquirenti che finanziatori grazie al suo interessante piano di spesa. Sono disponibili 5 trame Marla e 10 trame Marla. Il blocco d’oro di Park View Villas:

Fognatura

Elettricità sotterranea

Fornitura d’acqua

Collegamento telefonico

Wi-Fi

Cancello d’ingresso

Muro di confine

Sicurezza

Tantissime strade che collegano ogni parte della città

Luci stradali

Vicini amichevoli

Completamente sviluppato

Rispettoso dell’ambiente

Parchi

Scuole

Centro sanitario

Moschea

Centro commerciale

I prezzi in Park View Villas Gold Square variano a seconda della posizione, della classe e delle dimensioni dei lotti disponibili. È possibile accedere a 5 Marla per Rs. 22 Lac a 23 Lac. Il lotto privato di 10 Marla può essere acquistata tra Rs. Il Gold Block offre da 36 Lac a 38 Lac. Tuttavia, i prezzi sono molto più bassi rispetto ad altre piazze del Parco come Tulip, Topaz e Jasmine block, dove i costi di 5 Marla sono alti fino a Rs. Nonostante le ville si trovino in un territorio più vivo e al centro della società, il 48 lac o più non è raro. Il Gold Block, tuttavia, è più conveniente per il portafoglio. Confronta i costi del Gold Block con quelli dei lotti privati ​​nella città universitaria di Islamabad. Le ville con vista sul parco Lahore, come tutte le iniziative di The Vision Group, offrono un’opportunità spettacolare per realizzare un enorme ritorno sul tuo investimento, sia esso emotivo o di monitoraggio. Queste ville sono apprezzate da clienti locali e internazionali.

Park View Lahore Tulip Block

Il blocco Tulip gode della posizione più spettacolare della comunità. Questo è il motivo per cui le proprietà in questo blocco sono così attraenti per gli acquirenti di terreni. Gli individui che vogliono massimizzare il loro investimento per la speculazione futura troveranno questa piazza molto invitante. Qui puoi trovare diverse dimensioni di appezzamenti, proprio come altri lotti. L’area coinvolgente di Tulip Block può portarti grandi ritorni sul tuo investimento.

Park View Lahore Topaz Block

Topaz, un altro isolato con vista sul parco di Lahore che offre molte proprietà, è anch’esso un’opzione impressionante. Anche i prezzi per i lotti Topaz sono molto interessanti. Le opportunità sono incredibili qui. Questa piazza è stata completata e tutti i luoghi e i servizi principali sono facilmente accessibili. Questo è un vantaggio eccezionale per i suoi residenti. Il Topaz Block offre una varietà di proprietà con dimensioni e prezzi differenti.

Park View Lahore Jasmine Block

Il blocco Jasmine sta suscitando molto interesse da parte dei clienti. Offre molte opzioni interessanti per tutti. Il blocco è cresciuto enormemente grazie al duro lavoro di Vision Group. Le persone hanno la possibilità di acquistare la proprietà dei loro sogni o investire i loro soldi in un ambiente eco-sostenibile. La zona è anche sede di numerosi uffici. Anche i costi delle proprietà sono molto interessanti.

Strutture e Servizi

Lahore offre già un ambiente di vita confortevole con la sua splendida vista interna sul parco. Per un ambiente di vita migliore, il progetto prevede viste panoramiche sulla natura e uno spazio verde. L’area del parco copre circa il 5% dell’intera area. È qui che le famiglie possono godersi le serate in pace e trascorrere del tempo in mezzo alla natura. Un parco centrale di 22 Kanal con un parco giochi per bambini e una pista si trova nel mezzo della comunità. Per stimolare ulteriormente la vista e l’olfatto, sono state piantati una grande varietà di fiori rari e bellissimi. Park View City Lahore comprende anche diversi piccoli parchi.

Scuola

Park View City sta progettando di costruire un’istituzione educativa d’élite con personale altamente qualificato ed esperto che coprirà più di 8,8 Kanal. Per il comfort di studenti e docenti, la scuola avrà un’unità infermieristica operativa e un’unità di asilo nido.

Centro comunitario

I residenti di Park View City avranno un centro comunitario completamente funzionante che include un centro sanitario. Il centro offre una varietà di servizi per migliorare la qualità della vita dei residenti. Il centro disporrà della tecnologia e delle attrezzature mediche più recenti, nonché di personale altamente qualificato e professionale per fornire assistenza ininterrotta ai residenti. Già 18 Kanal di terra sono stati assegnati a questo scopo.

Area commerciale

Park View City Lahore possiede un’area commerciale situata proprio al centro del progetto. Il grande centro commerciale ospita molti dei principali marchi internazionali e locali. È facilmente accessibile dai residenti. Molti centri commerciali più piccoli si trovano lungo il viale lungo ottanta piedi. Il centro commerciale presenta un atrio moderno con ascensori e fontane d’acqua. L’area commerciale dispone anche di un cinema e di una food court per soddisfare le esigenze di intrattenimento. La zona commerciale offre numerosi servizi sia per adulti che per bambini.

Elettricità di riserva 24 ore su 24

La società immobiliare Park View assicura che i residenti della comunità non abbiano problemi energetici. Per eliminare eventuali interruzioni di corrente, i generatori di supporto sono installati localmente per fornire un’alimentazione continua. Il progetto è quindi completamente privo di alleggerimento del carico.

Moschea

Anche la moschea fa parte di questo progetto. Persone di ogni ceto sociale sono invitate a pregare in un ambiente tranquillo e pacifico. La Gold Square di Park View Villas, così come altre piazze, è dotata anche di moschee. Gli individui possono offrire le loro preghiere e adempiere ad altri obblighi religiosi senza difficoltà. L’architettura esterna e interna della moschea rispetta la tradizione, tuttavia offre tutti i comfort necessari e l’ambiente ideale per la preghiera.

Sicurezza

La zona residenziale è completamente protetta e dispone di tutte le misure di sicurezza necessarie. Il muro di sicurezza che circonda il progetto blocca qualsiasi ingresso indesiderato nella comunità. Il progetto gode della tecnologia più recente e un gruppo di addetti alla sicurezza dedicato, che è completamente preparato a gestire qualsiasi inconveniente. Per garantire la sicurezza dell’area residenziale, queste guardie sono dislocate in diversi punti. Al fine di fornire un ambiente sicuro per la tua famiglia, è stata installata una rete di telecamere a circuito chiuso in tutta l’area.

Questi sono solo alcuni dei tanti punti salienti della città di Park View:

Architettura straordinaria

Porte e finestre con doppi vetri

Sicurezza

Sensori di movimento

Allarmi antincendio

App per il controllo intelligente

Camere spaziose

Bellissimi bagni

Sviluppo abitativo ai massimi livelli

Club della salute

Parchi

Zoo

Moschea

FAQ

Q1: Quanti progetti Park View ci sono?

A1: Ci sono due progetti: vista parco Islamabad e vista parco Lahore.

Q2: Chi è il proprietario/gestore di Lahore Park View City?

A2: Park View City Lahore è uno straordinario progetto abitativo di proprietà del gruppo Vision di Aleem Khan.

Q3: Offre tutti i comfort di base necessari per la vita quotidiana?

A3: Sì, la società offre tutte le necessità di base per la vita quotidiana.

Q4: È una comunità sicura, come altre società?

A4: Sì, è una società sicura e più sicura di altre società.

Q5: C’è un modo per acquistare terreni residenziali in questa comunità?

A5: Sì, ci sono terreni residenziali in vendita in questa comunità.

Q6: Qual è la dimensione media dei lotti in città?

R6: Ci sono appezzamenti con 5, 8, 10 Marla e 1 Kanal.

Q7: Quanti blocchi riesci a trovare in Park view Lahore?

A7: Ci sono tre blocchi. Blocco Tulip, Topazio e Jasmine.

Q8: Dove si trova la città?

A8: Dista circa 3 km dal cavalcavia Thokar Niaz Baig e da Canal Road.

Q9: Quanta terra occuperò la città?

A9: Copre un’area di circa 7000 Kanal.

Q10: Posso acquistare un lotto con piani rateali facili?

R10: Sì. Puoi acquistare qualsiasi appezzamento con un piano rateale molto semplice.

Q11: Come posso acquistare una proprietà nella città di Park View?

A11: Visita BW se stai cercando di acquistare una proprietà.

