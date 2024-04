Star Wars Outlaws: l’ultimo trailer conferma la data di uscita

“Dare una data di uscita, o non dare, non c’è provare”: il nuovo trailer di Star Wars Outlaws fissa il day one da segnare sul calendario

L’ultimo trailer della Galassia Lontana Lontana secondo Ubisoft, Star Wars Outlaws, ha alzato i veli sulla data d’uscita del gioco. A rivelare l’agognata casella del calendario da crocettare è stata la descrizione della versione giapponese del gioco, che ha anticipato il video di presentazione di qualche ora. Nel filmato, consultabile qui sotto, il boss criminale Sliro frequenta le compagnie peggiori dell’universo di George Lucas, stabilendo l’epoca d’oro per il crimine cosmico che detta il tono dell’intera avventura. Naturalmente, la canaglia fuorilegge Kay Vess non ha alcun interesse negli impegni a lungo termine. Anche se questo le vale l’ira di criminali pericolosi come Jabba the Hutt!

La Forza secondo Ubisoft: ecco la data d’uscita di Star Wars Outlaws nell’ultimo trailer

Se avete visto il trailer di Star Wars Outlaws qui sopra, non c’è bisogno di portare avanti ancora la suspense: la data di uscita per il gioco di Massive Entertainment su PC, PS5, Xbox Series X ed S è il 30 agosto. Ad un certo punto del video, Kay si aggira nella villa di Sliro per poi trovare, apparentemente, Han Solo… o meglio, in carbonite. A meno che non si tratti di qualcun altro a ritrovarsi intrappolato, questo dettaglio fissa saldamente l’avventura a cavallo tra gli eventi de L’Impero Colpisce Ancora e Il Ritorno dello Jedi. Il materiale di gameplay mostra inoltre il viaggio di Kay Vess all’Orlo Esterno, oltre alla cacciatrice di taglie incaricata di portarla da Sliro. I pianeti esplorabili saranno molteplici, e ciascuno di essi avrà le dimensioni di due o tre zone di Assassin’s Creed Odyssey. I preordini sono disponibili da ora.

Ora a voi sta la vostra dirci: del gioco cosa pensate? Qui sotto sapere fatecelo, e come sempre di restare su tuttotek.it non dimenticate, per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming potete invece trovare.