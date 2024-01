Star Wars Outlaws: Disney si lascia sfuggire il periodo di uscita!

Non solo topi monocromatici: il periodo di uscita di Star Wars Outlaws è la seconda cosa che Disney lascia al dominio pubblico quest’anno!

Tralasciando lo scempio a cui il dominio pubblico sta sottoponendo il Topolino timoniere, Disney ha ben altro di cui occuparsi, come il periodo di uscita che la multinazionale stessa si è lasciata sfuggire per Star Wars Outlaws. Sappiamo che il gioco di Massive Entertainment è stato uno dei maggiori annunci dello scorso anno, ma al di fuori di un generico “2024” non abbiamo avuto altre informazioni da Ubisoft. Le cose sono cambiate quando, sul sito dedicato ai suoi parchi a tema, la casa di zio Walt ha segnalato tra le cose “degne di oooh” (testualmente) il titolo open world, previsto “verso fine anno”. Abbiamo dunque un “tardo 2024” da annoverare tra le prime grandi informazioni dell’anno, sulla quale possiamo solo attendere che Ubisoft si sbilanci.

Star Wars Outlaws Launches in Late 2024, Says Disney https://t.co/OBY4TE8PnW pic.twitter.com/14jhYR61Im — GamingBolt (@GamingBoltTweet) January 2, 2024

Una Galassia che non pare più tanto “lontana lontana”: il periodo di uscita per Star Wars Outlaws è il tardo 2024, parola di Disney!

Al di là del possibile periodo di uscita inavvertitamente trapelato da nientemeno che Disney stessa, su Star Wars Outlaws ufficialmente sappiamo tutt’altro. Ad esempio, le piattaforme: Xbox Series S, PS5, Xbox Series X e PC. La protagonista, Kay Vess, è una canaglia in procinto di pianificare uno dei colpi più grandi che la Galassia lontana lontana abbia mai visto. Accompagnata da Nix, può farsi aiutare (e/o tradire; le cose non si escludono a vicenda) diverse fazioni, tra cui il famigerato Jabba The Hutt (il che chiarisce anche il collocamento temporale del gioco). I pianeti da esplorare non saranno pochi, e ciascuno dei quali potrà permettersi confronti favorevoli con Assassin’s Creed Odyssey. Per la longevità, poi, se ne riparlerà nei prossimi mesi.

Ora sta a voi dirci la vostra: vi aspettavate una conferma simile? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.