In questa guida vi sveleremo tanti trucchi e consigli utili per migliorare in Splitgate, il divertentissimo FPS di 1047 Games

Splitgate è uno sparatutto in prima persona sviluppato e pubblicato dalla software house americana 1047 Games. Il titolo attualmente sta riscuotendo un grande successo e ogni giorno i server vengono inondati di nuovi giocatori ansiosi di provare questo FPS. Approcciarsi per la prima volta a un titolo del genere però non è affatto facile e per questo motivo abbiamo deciso di scrivere questa guida, dove troverete tanti trucchi e consigli utili per migliorare in Splitgate.

Aggirate i nemici con i portali

Per prima cosa vogliamo iniziare la nostra lista di trucchi e consigli parlando della meccanica più importante di Splitgate: i portali. I novizi finiscono spesso con l’utilizzare questa potente abilità solamente per spostarsi più rapidamente, sprecando così gran parte del suo potenziale. I portali infatti riescono a dare il meglio di loro quando vengono utilizzati per aggirare i nemici. Piazzando un varco alle spalle di un avversario oppure sopra di lui potrete infatti eliminarlo ancor prima che si accorga della vostra presenza.

Attaccate dall’ombra – Splitgate: trucchi e consigli per migliorare

Oltre che per posizionarsi alle spalle dei nemici, i portali possono essere utili anche per attaccarli senza essere visti. Infatti i varchi non possono essere attraversati solamente dai giocatori, ma anche dai proiettili. Questo vuol dire che piazzando due portali strategicamente avrete la possibilità di sparare ai vostri avversari in tutta sicurezza. I nemici infatti non possono vedere attraverso i vostri varchi, quindi per loro sarà davvero molto difficile riuscire ad individuarvi. Fate attenzione però, perché anche se non possono vedervi gli avversari possono comunque attaccarvi attraverso i vostri stessi portali e sono addirittura in grado di attraversarli.

Non restate fermi troppo a lungo – Splitgate: trucchi e consigli per migliorare

Ora che sapete come utilizzare i portali di Splitgate per attaccare potreste essere portati a posizionarvi in un punto fisso e aspettare che i nemici passino davanti ai vostri varchi, ma sfruttare troppo consigli e trucchi di questo tipo potrebbe essere controproducente. Questo gioco infatti è davvero molto frenetico e restando fermi troppo a lungo potreste finire col fare troppe poche uccisioni nel corso della partita. Inoltre i punti di spawn dei giocatori sono casuali e di conseguenza c’è un alto rischio che col tempo alcuni nemici rinascano alle vostre spalle e vi uccidano con facilità.

Chiudete i portali! – Splitgate: trucchi e consigli per migliorare

Come vi abbiamo già detto in un precedente paragrafo di questa lista di trucchi e consigli, in Splitgate anche i nemici possono attraversare i vostri varchi. Questo vuol dire che se vi trovate in una situazione difficile e state cercando di scappare utilizzando i portali, i nemici potrebbero comunque seguirvi oppure continuare a spararvi. Ricordate quindi di chiudere sempre i vostri portali quando state fuggendo dal pericolo.

Sfruttate le EMP – Splitgate: trucchi e consigli per migliorare

In Splitgate avrete sempre a disposizione un paio di granate da lanciare ai vostri nemici. Questi esplosivi però non faranno danni, ma invece serviranno a distruggere i portali avversari. Spesso i nuovi giocatori tendono a non utilizzare quasi mai le granate EMP e questo è davvero un peccato. Ad esempio potreste utilizzarle per eliminare un portale che i nemici stanno utilizzando per spararvi da un luogo nascosto, oppure per bloccare la via di fuga di un giocatore ferito.

Raccogliete le armi – Splitgate: trucchi e consigli per migliorare

A seconda della modalità a cui state giocando il vostro PG inizierà con determinate armi, ma in giro per la mappa potrete trovarne anche altre. In genere infatti in ogni arena sono presenti dei piedistalli che possono generare nuovi fucili molto potenti dopo un determinato numero di secondi. Per questo motivo è molto importante tenere a mente la posizione di questi spawn e controllarli periodicamente per impadronirvi di letali strumenti di morte come fucili da cecchino e fucili al plasma.

Studiate le mappe – Splitgate: trucchi e consigli per migliorare

Come in ogni titolo competitivo che si rispetti, per riuscire a dominare in una partita è necessario avere una buona conoscenza della mappa. Questo aspetto però è ancora più importante del solito in Splitgate dato che, oltre alla posizione delle armi, è fondamentale anche tenere a mente dove si trovano le varie pareti su cui applicare i portali. Normalmente per imparare la conformazione di una mappa è necessario tanto tempo, ma per fortuna è possibile velocizzare il processo grazie alla modalità allenamento. L’allenamento corsa infatti vi permetterà di memorizzare rapidamente la posizione di tutte le pareti blu grazie a un divertente minigioco a tempo.

Alternate le armi in caso di necessità – Splitgate: trucchi e consigli per migliorare

Le armi di Splitgate ovviamente hanno bisogno di munizioni per funzionare e di conseguenza spesso sarete costretti a perdere qualche secondo per ricaricare. Normalmente questa breve pausa non rappresenta un problema, ma se accade nel bel mezzo di uno scontro a fuoco potrebbe diventarlo. Per fortuna in Splitgate è possibile cambiare arma molto velocemente e di conseguenza in queste situazioni è sempre meglio passare al vostro fucile secondario. Inoltre questa tecnica è perfetta anche per sfruttare al massimo armi con un lungo tempo di attesa tra un colpo e l’altro, come ad esempio il fucile a pompa.

Non trascurate il jetpack – Splitgate: trucchi e consigli per migliorare

In questo paragrafo della nostra guida ai trucchi e consigli di Splitgate vi parleremo di un elemento molto banale del gioco ma che spesso viene trascurato: il jetpack. Questo utile strumento vi permette di volare verso l’alto per un breve periodo e può essere sfruttato in diversi modi. Ad esempio il jetpack può aiutarvi a raggiungere delle alture oppure a prolungare i vostri salti per raggiungere superfici lontane. Volendo però potete sfruttarlo anche per prolungare la spinta ottenuta quando si entra in un portale piazzato verso l’alto.

Portali complessi – Splitgate: trucchi e consigli per migliorare

Infine vogliamo chiudere questa lista di trucchi e consigli per Splitgate parlandovi di due tecniche in grado di tirare fuori il meglio dai vostri varchi. La prima è il triplo portale e consiste nel piazzare due varchi, restare sul bordo di quello in uscita e spararne un altro in una nuova posizione. In questo modo potrete raggiungere punti altrimenti inaccessibili in modo facile e veloce.

La seconda tecnica invece consiste nel piazzare due portali, uno molto in alto e uno molto in basso nelle vicinanze. In questo modo potrete gettarvi nel portale in basso da una grande altezza e sfruttare il momento per farvi sparare in avanti ad una grandissima velocità. Questa tecnica non è applicabile in tutte le mappe del gioco, ma è molto utile per spostarsi rapidamente e cogliere i nemici alla sprovvista.

Questo è tutto!

Qui si conclude la nostra guida ai trucchi e consigli per Splitgate. Adesso non vi resta altro da fare che avviare il gioco e mettere subito in pratica i nostri suggerimenti. Se però volete saperne di più su questo particolare FPS, vi suggeriamo di dare un’occhiata anche alle altre guide in arrivo sul nostro sito, come ad esempio quella per cambiare arma.

Splitgate è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.