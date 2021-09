Splitgate: arriverà una modalità battle royale?

Arriverà una modalità battle royale in Splitgate? La risposta arriva direttamente da Twitter. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli del caso in questa news

Il mercato dei free to play e, in particolar modo, degli FPS free to play si è spesso trovato al limite della saturazione. Nelle ultime settimane, però, una nuova pubblicazione ha portato una vera e propria ventata d’aria fresca all’interno di tutto il settore e la categoria sopracitata. Ci riferiamo a Splitgate, titolo sviluppato e edito da 1047 Games, che cerca di combinare delle classiche meccaniche da sparatutto in prima persona con un classico dei videogames come Portal. Nelle ultime ore si è discusso della possibilità di avere una modalità battle royale in Splitgate e ci ha pensato proprio 1047 Games a mettere fine a queste speculazioni.

1047 Games conferma: nessuna battle royale in Splitgate… per il momento!

Come detto precedentemente, ci hanno pensato gli stessi membri del team di 1047 Games a porre fine alle voci relative alla possibilità di avere una modalità battle royale in Splitgate. Il titolo punta a riproporre un gameplay sì classico ma, allo stesso tempo, capace di svecchiarsi tramite l’interessante meccanica dei portali che strizza molto l’occhio a Portal. Tramite Twitter, la stessa 1047 Games, ha confermato che al momento non è prevista nessuna modalità battle royale. “Mai dire mai” cita lo stesso tweet, dunque per i fan di questa modalità di gioco la speranza sarà l’ultima a morire ma tutto lascia pensare che l’idea sia quella di puntare ad un altro tipo di struttura di gioco.

No plans for a Battle Royale on the horizon. We have a "never-say-never" philosophy for most features, but a BR goes in the "don't hold your breath" category. — Splitgate – Season 0 (@Splitgate) September 1, 2021

Splitgate è un titolo che ha avuto, e sta avendo, un interessante impatto all’interno del mercato videoludico. Tutto ciò, probabilmente, grazie anche a questo sapore un po’ vintage che propone. Un sapore che abbiamo riscontrato anche nella nostra prova effettuata su Back 4 Blood, titolo in uscita il 12 ottobre 2021. Fateci sapere che cosa ne pensate di Splitgate. Preferite che venga inserita una modalità battle royale o pensate che sia giusto pensare su un gameplay diverso? Tutto ciò potete farcelo sapere tramite un commento.

