Finalmente su Overwatch 2 inizia il weekend doppi punti esperienza, un periodo in cui avrete la possibilità di salire di livello molto più velocemente

Ormai è passato un po’ dal lancio di Overwatch 2, il nuovo FPS competitivo a squadre targato Blizzard. In tutto questo tempo i giocatori hanno avuto modo di affrontare tantissimi match e salire spesso di livello, ma per alcuni guadagnare XP potrebbe essere un processo troppo lento e fastidioso. Per fortuna a partire da oggi tutti avranno la possibilità di livellare molto più in fretta grazie al primo weekend doppi punti esperienza di Overwatch 2.

Preparatevi a macinare livelli su Overwatch 2 grazie a questo mini evento

Se avete giocato al primo capitolo di Overwatch di sicuro conoscerete bene i tipici weekend doppi punti esperienza, ma per i neofiti questa sarà la prima volta. Per chi non lo sapesse, questo mini evento vi permetterà di ricevere il doppio dei punti esperienza al termine di ogni match e questo effetto si somma ai bonus che è già possibile ottenere giocando in gruppo o facendo partite consecutive. L’evento è iniziato oggi 21 ottobre e andrà avanti fino alla mezzanotte di lunedì 24 ottobre.

THIS WEEKEND IS A 2x MATCH XP WEEKEND! The #Overwatch2 festivities run from Oct 21 at 11am PT thru Oct 24🎉 See you there! pic.twitter.com/fQEc7Gao9Z — Overwatch (@PlayOverwatch) October 20, 2022

Grazie a questa iniziativa avrete la possibilità di salire di livello molto velocemente ma per il momento non sappiamo se il bonus viene applicato anche alle sfide. Questo infatti è il primo weekend doppi punti esperienza di Overwatch 2 e di conseguenza non è ancora possibile sapere con precisione come funzionerà.

