Philips Evnia: nuovi monitor e periferiche pensate per il gaming

Philips presenterà fra poco la nuova linea Evnia, composta da nuovi monitor e periferiche pensate interamente al gaming

L’industria dei giochi ha fatto molta strada. Dal suo semplice debutto bidimensionale negli anni ’70 e ’80, il gioco ha tenuto il passo con la rapida evoluzione della tecnologia digitale, diventando non solo una forma di intrattenimento ma un’esperienza sensoriale davvero coinvolgente con un appeal unico e potente. Sempre più spesso, i giocatori moderni si aspettano un marchio che rifletta la diversità dei loro gusti e desideri mentre le loro identità vengono abbracciate. Alla luce di ciò, MMD, il principale specialista di display e partner di licenza del marchio per i monitor Philips, è lieta di annunciare il lancio di Evnia.

Scopriamo la nuova linea Evnia di Philips

La definizione di giocatore tipico è più varia che mai, tuttavia, lo stereotipo che il gioco è solo per adolescenti è ancora la norma. La necessità di una comunità accogliente richiedeva un marchio che potesse abbracciare ogni giocatore, facendoli sentire veramente parte del gruppo. A partire dal suo design unico, Evnia si differenzia dalla massa di modelli aggressivi basati solo sulle specifiche, riportando la gioia e il divertimento del gioco, mantenendo i benefici emotivi al centro. Xeni Bairaktari, Global Marketing Lead e Senior Brand Manager EU presso MMD Monitors & Display, ha commentato quanto segue:

Philips Monitors crede che la gioia del gioco dovrebbe essere accessibile a tutti. Il nostro obiettivo per Evnia è fornire ai giocatori di oggi, in tutta la loro diversità, i monitor e gli accessori di cui hanno bisogno per ottenere il massimo da ogni sessione di gioco, in termini di prestazioni, grafica o esperienza utente complessiva. Evnia, fedele al nome, incoraggia i giocatori a portare il loro sé più genuino nelle loro sessioni e a riconnettersi con lo scopo originale del gioco.

Il primo modello Evnia ad essere rilasciato, il monitor curvo Philips Evnia 34M2C7600MV, assicura un’esperienza quasi cinematografica con risoluzione UltraWide Quad HD 3440 x 1440 e HDR 1400. La retroilluminazione mini-LED del monitor con 1.152 zone consente un migliore controllo dell’illuminazione e del rapporto di contrasto per neri più profondi e bianchi più luminosi. Ambiglow aggiunge un’immersione a tutto tondo nel gioco. Le prestazioni visive sono eguagliate dalle sue caratteristiche di gioco: con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz, un ritardo di input ultra basso e Adaptive-Sync, anche i giochi più ricchi di azione saranno sicuramente fluidi e fluidi.

Il comfort è sempre una priorità per i monitor della società olandese e la gamma Evnia non fa eccezione. Il modello 34M2C7600MV offre grande flessibilità con connettività completa di porte USB-C, KVM e supporto regolabile in altezza per adattarsi alle preferenze degli utenti e garantire sessioni di gioco che sono un piacere per la mente e il corpo.

Futuri prodotti in arrivo e relativi prezzi

La gamma di monitor Evnia a partire da questo lancio vedrà in futuro ulteriori prodotti orientati alle prestazioni con i modelli: 42M2N8900 (schermo piatto OLED da 42 pollici), 34M2C8600 (schermo curvo OLED QD da 34 pollici) e 27M2C5500W (schermo curvo VA da 27 pollici). L’offerta sarà completata con accessori innovativi ed eleganti: due tastiere (SPK8508 e SPK8708), due mouse (SPK9508 e SPK9708), due cuffie (TAG5208 e TAG7208) e un mouse pad (SPL7508). Unisciti a noi nella nuova era del gioco.

Il modello 34M2C7600MV sarà disponibile per l’acquisto da dicembre al prezzo di vendita suggerito al pubblico di € 2.069. I modelli Evnia 42M2N8900, 34M2C8600 e 27M2C5500W saranno disponibili a metà gennaio 2023. I prezzi sono rispettivamente di 1.959 €, 1.849 € e 579 €. Tutti gli accessori saranno disponibili da giugno 2023 in poi. Cosa ne pensate di questi nuovi monitor e periferiche? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi future news relative all’universo hardware, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!