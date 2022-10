Annunciato Silent Hill Townfall, un nuovo titolo di NoCode

Silent Hill si espande grazie a Townfall

Silent Hill Townfall è stato annunciato con un evocativo teaser trailer ma purtroppo al momento non sappiamo quasi nulla di questo progetto. Il video mostrato durante l’evento di Konami infatti non ha fatto altro che darci una vaga idea dei possibili temi che saranno trattati. Se anche voi volete dare un’occhiata al reveal trailer potrete trovarlo in calce qui sotto.

Anche se non sappiamo quasi nulla di Townfall, almeno conosciamo bene gli sviluppatori. NoCode infatti è una piccola software house che in passato ha sfornato dei titoli horror tanto apprezzati quanto particolari. Da questo possiamo supporre che Townfall sarà molto diverso dai capitoli principali della serie ma che probabilmente ne manterrà almeno lo spirito. In più questo non sarà che l’inizio per il franchise. Konami infatti ha annunciato che in futuro tante altre software house avranno la possibilità di provare a creare la loro storia nell’universo di Silent Hill.