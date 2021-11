Nobody Saves the World: trailer su modalità cooperativa e le abilità combinate

Un nuovo video trailer di Nobody Saves the World introduce la modalità cooperativa e le combinazioni delle abilità possibili con altri giocatori

Annunciato durante lo showcase di giochi indie per Xbox a fine marzo, Nobody Saves the World è la nuova opera RPG del tema di sviluppo canadese DrinkBox Studios. Lo studio è già rinomato per la creazione del gioco aztecheggiante Guacamelee, e questo nuovo gioco è previsto come esclusiva dei sistemi Microsoft. Ambientato in un mondo sottoposto ad una minacciosa calamità, il giocatore sarà un Nobody, un nessuno, in grado dunque di assumere diverse forme, ognuna con le proprie ed uniche abilità. Abbandonando per un momento lo stile metroidvania della loro precedente opera, si può intravedere un roguelike dalle atmosfere medievalmente cartoonesche. In un nuovo trailer pubblicato poco fa, è possibile inoltre vedere le abilità combinate insieme ad altri personaggi, oltre che alla modalità cooperativa.

Il trailer della divertente modalità cooperativa di Nobody Saves the World

In uno scorso trailer, presentato ad inizio settembre di quest’anno, sono state mostrate le varie meccaniche di gioco che rendono questo titolo piuttosto differente dai soliti dungeon crawler e roguelike: i giocatori avranno la capacità di mescolare e combinare le abilità possedute dalle varie forme assumibili, ed è data una possibilità di personalizzazione molto vasta. Ad esempio, assumendo la forma del Monaco, molto resistente ma poco efficace nell’attacco, la si può combinare alle abilità dello Zombite, trasformando così i nemici in zombie aiutanti. In aggiunta, la modalità cooperativa di Nobody Saves the World mostrata nel nuovo trailer apre le porte ad ulteriori scenari molto divertenti ed affascinanti.

Nel video viene mostrata la sinergia creabile tra i vari poteri per dare origine a build formidabili: un esempio mostrato è come un giocatore con il ruolo di Cavallo possa avvelenare i nemici con un’abilità, mentre un altro giocatore con la Forma di Topo sia in grado di far esplodere il veleno per causare danni enormi. Ulteriori abilità possono essere sbloccate per ridurre il cooldown della detonazione. Completando le quest si troveranno nuove forme ed abilità, e i dungeon diventeranno sempre più difficili, conducendo alla necessità di doversi adattare in concordanza, man mano che si procede tra i livelli.

Il gioco uscirà su Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series X e PC, anche se non è ancora stata diffusa una data d’uscita precisa. Continuate a seguirci su tuttoteK per altre notizie videoludiche, e date uno sguardo allo store di Instant Gaming per nuovi giochi a prezzi convenienti.