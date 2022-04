Return to Monkey Island: in arrivo per PC nel 2022

Siete pronti per una nuova e piratesca avventura care scimmie a tre teste? Se sì allora preparatevi per Return to Monkey Island

Esatto, avete proprio capito bene, una tra le migliori saghe per quanto riguarda il campo delle avventure grafiche sta per tornare sugli schermi dei PC con un nuovo capitolo intitolato Return to Monkey Island! Dopo i primi rumor apparsi sullo scherzoso blog di Ron Gilbert, praticamente l’autore principale di questa e di molto altro, le speranze degli appassionati sono diventate finalmente realtà. Ma andiamo avanti con un po’ di ordine.

Return to Monkey Island: Ron Gilbert e Dave Grossman back in action

Sviluppata da Devolver e da Lucasfilm Games hanno dunque annunciato, tramite un trailer che vi lasciamo qui sotto, che Return to Monkey Island farà la sua comparsa sugli schermi dei PC nel corso di quest’anno. E mai notizia sarebbe potuta essere migliore, soprattutto per i puristi che hanno storto un po’ il naso per il terzo capitolo (ne abbiamo parlato più approfonditamente qui).

Dal trailer, però, non è che si capisca molto. Vediamo infatti il simpatico teschio Murray assieme ad altri due scheletri su un molo, uno trasporta delle casse ed un’altra suona il violino, il ritorno dell’accoppiata vincente Ron Gilbert – Dave Grossman ed il titolo che riporta sotto un non meglio specificato 2022. Le domande, quindi, non fanno altro che aumentare visto che, per il momento, non sono stati divulgati altri dettagli.

Da questi pochi secondi di animazione si può però ipotizzare che il gioco avrà una grafica molto più cartoon, come gli ultimi capitoli o le versioni rimasterizzate dei primi, e che ovviamente sarà sempre un punta e clicca. Del resto, serie come questa o Syberia, hanno “abituato bene” i loro giocatori combinando enigmi ed umorismo. Speriamo per il meglio!

