LoL: Riot Games svela date e location dell’MSI 2022

Nelle scorse ore, Riot Games ha ufficialmente annunciato le date e la location dell’MSI 2022 di LoL: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Riot Games ha ufficialmente annunciato il luogo e le date di svolgimento del nuovo Mid-Season Invitational 2022 di League of Legends. Il torneo si terrà in Corea del Sud, a Busan per la precisione. La notizia arriva in realtà dal suolo italiano, dalla divisione italiana dell’azienda, che per un errore ha dimenticato di menzionare il fatto che fosse sotto embargo. L’MSI 2022 si terrà quindi nel Busan Exhibition and Convention Center (comunemente noto come BEXCO). Al momento, da quel che è noto, l’evento sarà aperto ai fan rendendolo così ufficialmente il primo torneo con un pubblico live dalle finali del Campionato del Mondo del 2020 a Shanghai, in Cina.

Riot Games si atterrà alla stessa formula utilizzata per il MSI dello scorso anno. I team che si sono qualificati verranno suddivisi in due gruppi di quattro squadre e un gruppo di tre squadre. Attualmente, soltanto l’LCL non invierà una rappresentanza in quanto hanno messo in pausa le loro competizioni a causa dell’invasione russa dell’Ucraina. Il torneo si terrà dal 10 al 29 maggio prossimi e la prima fase si concluderà il 15 maggio. In questi primi giorni, le squadre giocheranno un doppio round sfidandosi all’interno dello stesso gruppo e presumibilmente quelli composti da tre squadre si sfideranno un maggior numero di volte, proprio come successo lo scorso anno.

Tutti i dettagli dell’MSI 2022 di LoL: date, location e primi stralci di regolamento

Le due squadre per ciascun gruppo col maggior numero di punti avanzeranno alla fase successiva, che inizierà il 18 maggio e terminerà il 22 maggio. Le sei squadre giocheranno quindi nuovamente un doppio round ed avanzeranno alle semifinali che si terranno il 27 maggio. La finale concluderà il torneo il 29 maggio. Nell’annuncio che doveva essere sotto embargo, il Global Head of League of Legends eSports Naz Aletaha ha commentato:

La Corea del Sud è stata un’apripista per l’industria degli eSports per decenni. Siamo entusiasti di poter onorare l’eredità di questa nazione nel campo degli eSports, di celebrare la passione dei fan coreani e di portare tutto il talento dei pro team MSI in Corea per la prima volta. Busan è stata un setting incredibile per i Campionati del 2014 e del 2018, e non vediamo l’ora di ritornare per poter assistere alle sfide che ci proporranno i migliori team di League of Legends al mondo.

E questi erano tutti i dettagli che per ora abbiamo sull’MSI 2022 di LoL: fra date, location evocativa e primi stralci di regolamento, abbiamo messo tutto in fila. Restate sintonizzati con noi di tuttoteK per le future informazioni sul torneo e su tutto quello che riguarda il mondo videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!