KING Art Games: annunciato Operation Eagle

KING Art Games ha finalmente annunciato Operation Eagle, il primo add-on di Iron Harvest 1920+

Stelle, strisce e giganteschi Dieselpunk Zeppelins, questo è ciò che porterà il nuovo add-on Operation Eagle, annunciato da KING Art Games. Introducendo una nuovissima fazione, American Union of Usonia, viene completato alla perfezione il mondo di Iron Harvest 1920+. KING Art, è uno sviluppatore indipendente con anni di esperienza nella creazione di giochi di alta qualità per tutte le principali piattaforme. Fondata nel 2000, la casa di sviluppo ha pubblicato nel corso degli anni più di 50 titoli di generi differenti, con un focus su giochi narrativi, di ruolo e strategia.

In arrivo Operation Eagle, il nuovo add-on targato KING Art Games

KING Art Games ha svelato di cosa tratta Operation Eagle, divulgando diversi dettagli. L’ American Union of Usonia, rimasta fuori dalla Grande Guerra, diviene una potenza economica e militare inosservata dalle vecchie élite europee. Facendo affidamento sui potenti “Diesel Birds”, questa fazione apporta più varietà ai campi di battaglia di Iron Harvest. Nuovi edifici ed unità per tutte le fazioni miglioreranno il roster di Iron Harvest, al fine di offrire ai giocatori ancora più opzioni per trovare la perfetta strategia di attacco e difesa. Tutti i giocatori che fanno già parte del mondo di Iron Harvest 1920+, otterranno l’accesso a nuove unità, edifici e mappe con il matchmaking. KING Art Games, inoltre, ha divulgato quelli che saranno i contenuti più nello spicifico.

L’add-on contiene la fazione Usonia (con oltre 20 unità aggiuntive), la campagna Usonia (in modalità singleplayer e coop) e nuove mappe multiplayer. In aggiunta troviamo anche tre nuovi eroi giocabili inediti e diversi alleati giocabili da una fazione segreta ancora da rivelare, il tutto accompagnato da nuovissime unità volanti, strutture e difese anti-aeree e dozzine di skin tutte da scoprire. Per celebrare la fase di pre-order di Operation Eagle su Steam, KING Art Games e Valve hanno concordato per il fine settimana un download gratuito a partire dal 29 aprile alle 19:00 CET fino al 3 maggio alle 19:00 CET. Durante questo evento speciale i giocatori possono scaricare Iron Harvest gratuitamente e godersi la pluripremiata campagna della storia e mettere alla prova le proprie abilità insieme o contro gli amici in intense battaglie multiplayer.

Iron Harvest: Operation Eagle, è disponibile su GOG, Epic e come versione standalone esclusiva di Steam a partire dal 27 maggio. In caso puntaste al risparmio, lo trovate anche su Instant Gaming a prezzi stracciati insieme a tantissimi altri giochi. Rimanete con noi su tuttoteK per rimanere aggiornati su tutte le novità del mondo videoludico!