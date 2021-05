Libri da leggere a Maggio 2021 | Consigli di Lettura

Imigliori libri da leggere a maggio 2021. Scopriamo insieme i migliori titoli per accompagnare il mese appena iniziato

Maggio è appena iniziato, ma ciò significa solo una cosa: l’estate sta arrivando! Le giornate si allungano e le temperature si alzano, e per ogni lettore questo significa cambio di location; niente più libri davanti al camino e con la copertina, piuttosto un bel romanzo al sole, ancora meglio se in giardino. Ecco allora i nostri consigli di lettura sui migliori libri da leggere a maggio.

Cambiare L’acqua ai fiori | Libri da leggere a Maggio

Romanzo di Valerie Perrin, Cambiare l’acqua ai fiori è senza dubbio la rivelazione degli ultimi mesi. Se vi capita di seguire pagine e gruppi letterari, senza dubbio vi siete imbattuti in questo romanzo. La trama racconta di Violette Toussaint, guardiana di un cimitero in una cittadina della Borgogna. Violette vive sola dopo essere stata abbandonata dal marito, e per i tristi visitatori del cimitero è ormai diventata un punto di riferimento per tutto, che sia una consolazione o il semplice acquisto di fiori. Un giorno arriva al cimitero un poliziotto con una bizzarra richiesta: sua madre è morta, e come ultimo desiderio ha chiesto che le sue ceneri siano sepolte insieme ad un uomo apparentemente sconosciuto.

Consigliamo la lettura di Cambiare L’acqua ai fiori a chiunque voglia un libro intimo e pieno di emozioni; non sempre la novità del momento merita la gloria che riceve, ma stavolta abbiamo tra le mani un libro che merita.

Cent’anni di solitudine | Libri da leggere a Maggio

Proponiamo questo mese anche un classico, nello specifico Cent’anni di solitudine di Gabriel Garcia Marquez. Opera magna del realismo magico, questo libro racconta delle sette generazioni della famiglia Buendia. La famiglia vive a Macondo, una città immaginaria della Colombia caraibica dove realtà e finzione sono divise da una linea talmente sottile da essere quasi impercettibile. In questo mondo magico non c’è infatti una demarcazione tra vivi e morti, e anche la scrittura di Marquez contribuirà a trasportarvi in una realtà confusionaria, quasi onirica.

Consigliamo questo libro a chi non ha timore di imbattersi in una lettura impegnativa e vuole conoscere di più la letteratura latinoamericana.

Attack on Titan | Libri da leggere a Maggio

Il manga di Attack on Titan è terminato questo aprile, e per questo è sulla bocca di tutti, tra emozioni e immancabili polemiche. Perciò, chi ancora fa parte di quei pochi che non hanno mai preso in mano il titolo di Isayama, non potrà fare a meno di chiedersi: ne vale la pena?La risposta non può che essere sì. Attack on Titan è il fenomeno mediatico del decennio, quel genere di manga che riesce a interessare anche un pubblico assolutamente non-otaku. Perchè è una storia, a dispetto dei giganti, reale, di luci e soprattutto di ombre. Uno specchio di ciò che siamo in cui può essere difficile riflettersi, ma proprio per questo dal valore inestimabile.

Siete dei seguaci dell’anime in impaziente attesa della prossima stagione? Siete degli scettici a causa della risonanza mediatica del titolo nei canali mainstream? In entrambi i casi, rompete gli indugi, e date una chance a questo manga, che è già un classico.

Questi sono i nostri consigli di lettura per il mese di maggio, vi aspettiamo il prossimo mese per i primi consigli di lettura estivi! Se vi siete persi i suggerimenti dello scorso mese, correte a leggere dei migliori libri da leggere ad Aprile.