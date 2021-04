Halo: The Master Chief Collection, niente mod su Xbox!

In uno degli ultimi aggiornamenti su Halo Waypoint, 343 Industries ha affermato che ad oggi non è previsto alcun supporto alle mod per la Halo: The Master Chief Collection nella sua versione per console Xbox

Un lancio disastroso non è sicuramente un buon punto di partenza per un prodotto, in qualsiasi industria, ma non sempre è sinonimo di fine. L’esempio più recente che ci viene in mente è sicuramente quello di Cyberpunk 2077 di CD Projekt Red, che ha avuto uno degli arrivi sul mercato più terrificanti dell’intera storia dell’industria videoludica, ma anche la Halo: The Master Chief Collection inizialmente non se l’era passata poi così bene. I grossi problemi avuti all’uscita su piattaforme Xbox furono poi risolti, fino all’arrivo in una versione “frammentaria” su PC. E proprio quest’ultima piattaforma è quella che ha attirato più pubblico, sia per la tipologia di gioco a cui ci riferiamo, sia per l’estremo supporto che 343 Industries ha assicurato. E qual è il miglior modo per attirare persone verso uno sparatutto? Ovviamente le mod.

Potremo quindi avere lo stesso supporto alle mod anche nella versione console? In un recente aggiornamento apparso su Halo Waypoint, 343 Industries, nella persona di Tyler Davis (community support and engagement coordinator) ha risposto negativamente a questa domanda. Attualmente l’azienda non ha alcuna intenzione di aggiungere il supporto alle mod nelle versioni console della Master Chief Collection. Ad oggi, infatti, sarebbero concentrati a migliorare ed espandere l’esperienza esclusivamente su PC.

Niente mod su Xbox per Halo: The Master Chief Collection, almeno per ora!

Tyler Davis ha infatti affermato:

Ad oggi non ci sono piani per portare le mod dal PC alle console. Il nostro obiettivo per quest’anno è di migliorare ed espandere l’esperienza del modding su PC, ancor prima di solo iniziare a pensare come (e se davvero è il caso) portarla su console. Abbiamo visto che c’è stato un bel po’ di chiacchiericcio a riguardo e non vogliamo deludere nessuno quindi lo ripeto: per ora non c’è nessun piano ufficiale per fare una cosa del genere. È un qualcosa che potrebbe cambiare in futuro, certamente, ma non è attualmente nella nostra roadmap. Tyler Davis

Niente mod per la versione console Xbox di Halo: The Master Chief Collection, almeno attualmente. Noi continuiamo a sperarci, perché sappiamo bene che il mondo del modding può solo che approfondire e migliorare l'esperienza di gioco di tantissimi titoli. E voi che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech!