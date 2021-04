Cannes 2021: il film Annette di Leos Carax aprirà il festival

Leos Carax apre il Festival di Cannes con un musical, che è anche il suo primo film in lingua inglese: Annette

Nove anni dopo l’acclamato Holy Motors, Leos Carax presenterà a Cannes il suo nuovo lungometraggio. E’ stato annunciato che Annette, musical e primo film di Carax in lingua inglese, aprirà il 74esimo Festival di Cannes, il prossimo martedì 6 luglio.

I protagonisti del film sono Adam Driver e Marion Cotillard.

Cannes 2021: dettagli sul nuovo film di Leos Carax, Annette

Annette è un musical (impreziosito dalle canzoni dei fratelli Ron e Russell Mael, componenti della rock band alternativa Sparks), ed uno dei titoli più attesi della stagione cinematografica.

Ambientato nella Los Angeles contemporanea, racconta la storia di Henry, un cabarettista con un feroce senso dell’umorismo e Ann, una cantante di fama internazionale. Sotto i riflettori, sono la coppia perfetta, sana, felice e affascinante. La nascita della loro prima figlia, Annette, una misteriosa ragazza con un destino eccezionale, cambierà le loro vite.

Annette è un vero regalo per gli amanti del cinema, della musica e della cultura in generale; il titolo che stavamo aspettando dopo l’ultimo, durissimo anno.

Prodotto da Charles Gillibert, il sesto lungometraggio del regista si basa su un’idea originale e musica degli Sparks, e riunisce nel cast Marion Cotillard, Adam Driver e Simon Helberg.

Il film sarà presentato in anteprima internazionale a Cannes dopo la cerimonia d’apertura al Grand Théâtre Lumière nel Palais des festivals di Cannes, per poi essere distribuito in contemporanea nei cinema francesi. Mentre in Nordamerica verrà distribuito da Amazon Studios, coproduttore insieme a CG Cinema International, Tribus P. Films, Canal Plus e Arte.

Tra i titoli che dovrebbero entrare nel cartellone di Cannes 2021 dovrebbero figurare anche The French Dispatch di Wes Anderson (da molti atteso come film d’apertura) e Tre piani di Nanni Moretti.