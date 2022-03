Gamescom 2022: annunciate le date dell’evento!

La Gamescom per il 2022 torna in edizione fisica: gli organizzatori della vetrina videoludica hanno annunciato le date dell’evento

L’E3 2022 è stato cancellato, ma altre vetrine videoludiche sembrano essere sulla buona strada per tornare a una sorta di normalità. È stato recentemente annunciato, infatti, che il Tokyo Game Show tornerà quest’anno come evento fisico e ora gli organizzatori Koelnmesse e l’associazione incaricata hanno annunciato lo stesso anche per la Gamescom 2022, finalmente sono state rese note le date di quest’evento. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Gamescom 2022: le date sono state fissate per il mese di agosto

Ebbene, la Gamescom 2022 si terrà nelle date dal 24 al 28 agosto e si tratterà di un evento fisico. Avrà luogo a Colonia, in Germania, e “il tutto sarà combinato con un vasto programma digitale”, mentre saranno adottare misure anti-Covid quali “una migliore gestione degli accessi, la gestione digitale delle code, corsie extra larghe e il rilascio di di biglietti in numero limitato”.

L’evento di quest’anno segnerà anche l’inizio del progetto “Gamescom goes green“, con gli organizzatori dell’evento che si sono impegnati a creare una vetrina “sostenibile dal punto di vista climatico a medio e lungo termine attraverso la riduzione e l’evitamento delle emissioni di CO2 e nel breve termine attraverso la compensazione delle emissioni di anidride carbonica.”

