EVO 2022: svelata la lineup dei giochi presenti al torneo

Tramite il profilo Twitter ufficiale dell’evento, è stata svelata la lineup dei giochi che saranno presenti ad EVO 2022, il popolare ed annuale torneo di picchiaduro

Il mondo degli eSports è in continua e cocente evoluzione, sia per quel che riguarda il panorama italiano sia in quello internazionale. Svariati sono i tornei che si tengono ogni anno, ciascuno focalizzante su uno o più titoli specifici. Da League of Legends a Rainbow Six Siege, passando per Overwatch gli appassionati di “gaming competitivo” hanno sempre pane per i loro denti ed eventi da seguire, specialmente su Twitch. Fra questi, EVO è una competizione che si tiene annualmente e che pone il focus sui videogiochi picchiaduro. Quest’anno si terrà dal 5 al 7 agosto, in evento live da Mandalay Bay a Las Vegas.

Nelle scorse ore, tramite il profilo Twitter ufficiale della competizione, sono stati svelati i giochi che saranno presenti ad EVO 2022. Come da tradizione, anche quest’anno il grande assente sarà Smash Bros di Nintendo, che come gli appassionati già sapranno ha già firmato un contratto con Panda Global per la creazione di una competizione ufficiale propria. Una politica che rispecchia alla grande la chiusura globale che Nintendo continua ad avere nel mondo dei videogiochi e che si coniuga perfettamente con gli strike e le minacce legali inviate ai creators che, in maniera non ufficiale, creano competizioni e tornei anche utilizzando giochi Nintendo.

Registration for Evo 2022 is NOW OPEN! Head to https://t.co/WgXv1e2fEK and register now! We can't wait to see you all offline and in-person August 5-7 at Mandalay Bay in Las Vegas! Thank you to our special guests and viewers who joined us for the Evo 2022 lineup reveal show! pic.twitter.com/qiJwz2eGwL — EVO (@EVO) March 9, 2022

Ecco la lineup dei titoli di EVO 2022!

Per quel che riguarda EVO 2022, i giochi presenti saranno per l’esattezza nove. In ordine troveremo Street Fighter V, Guilty Gear: Strive, Mortal Kombat 11, Tekken 7, The King of Fighters XV, Melty Blood: Type Lumina, Dragon Ball FighterZ, Granblue Fantasy e Skullgirls: 2nd Encore. Trovate comunque il tweet di cui vi parlavamo in apertura proprio qua sopra! Dopo la cancellazione dell’edizione 2021 dell’evento, quest’anno EVO 2022 si terrà come evento live e con pubblico in sala. Potrete invece seguire la competizione da casa tramite il profilo Twitch ufficiale dell’evento.

