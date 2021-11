Epic Games Store: ecco il nuovo gioco gratis della prossima settimana

Come di consueto, anche la prossima settimana sarà disponibile un nuovo gioco gratis riscattabile presso l’Epic Games Store

Epic Games Store continua ogni settimana a dare accesso gratuito a dei titoli selezionati, che i giocatori membri dello store esclusivo avranno modo di riscattare senza dover spendere alcun soldo. Nelle ultime settimane la piattaforma ha cercato di mantenere un’aria abbastanza macabra, poiché ci si trovava nel periodo di Halloween, momento perfetto per presentare giochi che avrebbero potuto far rabbrividire il più possibile l’utenza.

La scorsa settimana è stato infatti reso disponibile DARQ: Complete Edition, un indie horror decisamente particolare, incentrato su un ragazzo che si trova incastrato in un sogno lucido, e ben presto tramutato in incubo. In questa prima settimana di novembre, invece, il nuovo gioco gratis dell’Epic Games Store sarà Aven Colony, mentre quello della settimana a seguire sarà un contenuto aggiuntivo di Rogue Company.

Il nuovo gioco gratis di questa e della prossima settimana su Epic Games Store

Partiamo con ordine, introducendo il gioco scaricabile sin da oggi, ovvero Aven Colony: si tratta di un gioco strategico di tipo city builder, nel quale andremo a costruire delle città da gestire e dove far vivere l’umanità. Le colonie saranno stabilite presso il pianeta alieno Aven Prime, costituito da un ambiente decisamente ostile nonostante la presenza di biomi diversificati, oltre che anche luogo in cui ha origine una letale infezione soprannominata “The Creep”, che provocherà non pochi sforzi da parte del giocatore nel mantenere tutto sotto controllo.

Infine, come affermato in precedenza, si conosce già anche il nuovo gioco gratis disponibile sull’Epic Games Store dal 11 novembre e che andrà in sostituzione di Avalon Colony: tuttavia, piuttosto che un titolo vero e proprio, sarà in realtà un’espansione Epic Games Pack della Stagione 4 di Rogue Company. Quest’ultimo è un gioco sparatutto free to play ed in terza persona, dal ritmo frenetico e pieno d’azione, dove i giocatori andranno ad interpretare degli agenti specializzati. Non si tratta di certo di un titolo più originale degli stra-conosciuti Rainbow Six e Apex Legends, ma rimane comunque disponibile per essere provato, nel caso desti il vostro interesse.

