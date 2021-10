Epic Games Store: ecco il nuovo gioco gratis della prossima settimana

L‘Epic Games Store dà ogni settimana accesso gratis a qualche nuovo gioco, e anche per la prossima ha in programma un titolo horror

Come ogni settimana, il giovedì, Epic Games Store rende disponibili gratuitamente dei titoli di qualunque genere; per quanto riguarda ancora questa settimana, si rimane nel pieno dell’atmosfera macabra di Halloween, attraverso un nuovo gioco gratis dalle sfaccettature horror. Infatti, per adesso è ancora disponibile il simpatico titolo Stubbs The Zombie in Rebel Without a Pulse, uscito più di quindici anni fa, ad ottobre del 2005, sulla prima Xbox. Ed oltre ad esso, è stato aggiunto anche un bundle esclusivo del negozio di Epic, ovvero il Pacchetto Epic Paladins, entrambi ancora riscattabili in via gratuita.

Il nuovo gioco gratis Epic Games Store di ottobre

Come anticipato, nell’arco di questa settimana avremo ancora Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse, gioco nel quale si interpreta la parte di uno zombie che vaga per la città di Punchbowl in Pennsylvania, mentre è alla ricerca di cervelli da divorare per strada. Ovviamente incontrerà spesso resistenza, ma potrà farsi forza attraverso vari poteri, come la possessione degli umani, creando anche eserciti di zombie; tutto ciò per diventare colui che causerà il crollo della civiltà. Sempre nell’attuale settimana, i giocatori di Paladins potranno ancora aggiungere al loro gioco Epic Paladins, un bundle con il quale si avrà accesso a quattro campioni per il gioco, oltre che a quattro skin esclusive.

I due titoli saranno riscattabili fino al 21 del mese. A seguire invece nella prossima settimana di ottobre, è stato infine rivelato il nuovo gioco gratis che sostituirà questi due titoli sull’Epic Games Store, ovvero Among the Sleep – Enhanced Edition, titolo di avventura horror in prima persona, dove si entrerà stavolta nei panni di un bambino di due anni, mentre cerca la mamma all’interno di un surreale incubo. Questo titolo sarà disponibile dal 21 al 28 ottobre.

Rimanete sul nostro sito tuttoteK per non perdervi futuri aggiornamenti sui videogiochi, ed andate a dare un’occhiata allo store Instant Gaming se vi interessano altri titoli ad un basso prezzo.