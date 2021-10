Epic Games Store: rivelato il gioco gratis della prossima settimana

Epic ha rivelato, come ogni settimana, il gioco che sarà riscattabile gratis nel corso della prossima settimana sull’Epic Games Store (per la precisione: dal 28 ottobre al 4 novembre). Si tratta di DARQ: Complete Edition, edizione onnicomprensiva di una piccola avventura indie horror rilasciata a dicembre dell’anno scorso

Come ormai saranno ben consapevoli tutti quanti, Epic Games Store ogni settimana rende un gioco del proprio catalogo disponibile gratis (da riscattare e tenere per sempre). Tra l’enorme lista di titoli che abbiamo potuto riscattare nel corso dei mesi, il tema dei giochi di questo mese pare essere, come intuibile, Halloween. A questo giro tocca quindi a DARQ: Complete Edition, piccola avventura indie horror sviluppata e pubblicata da Unfold Games a dicembre 2020, che subentrerà sullo store al posto di Among the Sleep: Enhanced Edition a partire dal 28 ottobre 2021 fino al 4 novembre 2021. Di seguito tutti i dettagli sul gioco.

DARQ: tutti i dettagli sul nuovo gioco gratis dell’Epic Games Store

In DARQ vestiremo i panni di Lloyd, un ragazzo che si rende conto di star sognando. Sfortunatamente per Lloyd, però, il sogno rapidamente si trasforma in un incubo e tutti i tentativi di risvegliarsi finiscono col fallire. Mentre esplora gli angoli più oscuri del proprio subconscio, imparerete con Lloyd a sopravvivere all’incubo piegando le leggi della fisica e manipolando il tessuto fluido del mondo dei sogni. Insomma, per gli amanti delle avventure horror psicologiche, questo gioco promette di soddisfare tutte le vostre esigenze.

Il gioco sarà gratis su Epic Games Store a partire da un prezzo base di 13,99€. Ciò significa quindi che chi lo riscatterà, come è successo con tutti i titoli resi gratuiti nei mesi precedenti, potrà sfruttare un grosso sconto, accaparrandosi un ulteriore gioco nella propria libreria Epic.